SREBRNA MEDALJA ZA ZASLUGE: Subotički simfonijski orkestar nagrađen povodom Dana srpskog jedinstva i nacionalne zastave

Među odlikovanim zaslužnim građanima, dobijenim povodom Dana srpskog jedinstva i nacionalne zastave, je i Subotički simfonijski orkestar, kome je pripala srebrna medalja za zasluge u javnim i kulturnim delatnostima, posebno u oblasti muzičke kulture.

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Državno priznanje primio je Miloš Nikolić, umetnički direktor Subotičkog simfonijskog orkestra, Miloš Nikolić, zahvalivši se državnom vrhu, lokalnoj samoupravi i vernoj publici koja godinama prati rad ovog ansambla.

-Izuzetna je čast primiti ovako visoko državno odlikovanje, posebno u danima kada ponosno obeležavamo Dan srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave. Ovaj veliki praznik, koji nas podseća na slavnu istoriju i snagu zajedništva našeg naroda, za sve nas koji godinama gradimo ovu muzičku priču predstavlja najviši motiv za dalji rad - poručuje Nikolić. - Izuzetna je čast kada vaš rad prepozna predsednik države, pod čijim okriljem Srbija gradi ambijent stabilnosti i napretka u kojem kultura i vrhunska umetnost mogu da se razvijaju na najvišem nivou. Podrška koja stiže sa najviše državne adrese jasan je znak da su profesionalizam i umetnički rezultati prepoznati kao trajna vrednost našeg društva.

Za Subotički simfonijski orkestar posebno je značajna lokalna podrška, bez koje ne bi ostvario ovakve visine i nacionalnu prepoznatljivost.

-Ovaj uspeh je zajednički. Ovom prilikom želim da uputim neizmernu zahvalnost Gradu Subotici, a pre svega gradonačelniku Stevanu Bakiću, na čiji je zvaničan predlog naš orkestar i nominovan za ovo najviše državno priznanje. Kontinuirana podrška koju Grad pruža, pokazuju kako se zajedničkim snagama čuvaju i neguju visoki umetnički standardi - dodaje Nikolić. - Naravno, zahvaljujemo se svojoj vernoj publici, bez čije ljubavi prema klasičnoj muzici ovaj veliki nacionalni i umetnički trijumf ne bi bio moguć.

Subotički simfonijski orkestar osnovan je 2014. godine na inicijativu Miloša Nikolića, violiniste, profesora i koncertmajstora. Ansambl je više od decenije delovao kroz koncertne projekte, okupljajući profesionalne muzičare u sastavu prilagođenom programu – od kamernog ansambla do velikog simfonijskog orkestra, kojem se za zahtevnije projekte pridružuju horovi i solisti.

Važan korak u razvoju napravljen je 12. juna 2025. godine, kada je Skupština grada donela odluku o osnivanju Subotičkog simfonijskog orkestra kao samostalne ustanove kulture. Institucionalizacija je formalno završena početkom 2026. godine, dok je zadržan angažmanski model okupljanja muzičara u skladu sa potrebama pojedinačnih programa.

Tokom dosadašnjeg rada orkestar je sarađivao sa brojnim istaknutim umetnicima, među kojima su Stefan Milenković, Željko Lučić, Bela Mavrak, Robert Lakatoš, Aleksandar Tasić, Dragan Đorđević Suzuki, Ljubica Vraneš i Dragana Radaković.

Posle sjajnog koncerta "Aba simfonik", Subotički simfonijski orkestar ovog meseca priprema dva nova nastupa. Prvi će biti 24. septembra, u okviru 33. Međunarodnog

festivala pozorišta za decu, kada će izvesti čuvenu muzičku bajku „Peća i vuk“ Sergeja Prokofjeva.

-Od početka sam želeo da Subotički simfonijski orkestar ne bude samo mesto na

kojem se izvodi veliki repertoar, već i mesto prvih susreta sa muzikom. Kada dete

prvi put čuje orkestar uživo, prepozna instrument, njegov zvuk i poveže ga sa

junakom iz priče, tada se događa nešto važno. To će biti jedan lep koncert, a

nadam se da će upravo taj trenutak u nekom mališanu probuditi ljubav prema

muzici koja će trajati i razvijati se - najavljuje Nikolić.

Samo tri dana kasnije, 27. septembra od 20 časova, u Balskoj dvorani Narodnog pozorišta p uz Subotički simfonijski orkestar, prvi put će nastupiti mlada subotička pijanistkinja



orkestrom izvela dela Volfganga Amadeusa Mocarta.