PARISKA NACIONALNA OPERA U VRTU GMS: Čuveni operski komadi pred Novosađanima
Zahvaljujući saradnji sa Francuskim institutom u Srbiji i Muzičkom omladinom Novog Sada, u vrtu Galerije Matice srpske od sutra će biti održane projekcije Pariske nacionalne opere.
U okviru njihove incijative Letnja opera, još od 2013. godine, organizuju se besplatne letnje projekcije na otvorenom s idejom da se značajna operska i koreografska ostvarenja snimljena u Palati Garnije i Operi Bastilja, učine dostupnim široj publici i van teritorije Francuske. Novosadska publika će imati priliku da uživa u projekcijama opera, kao i tri koreografska performansa.
Program će sutra otvoriti Pučinijevi "Boemi", a potom sledi "Pepeljuga" čuvena bajka Šarla Peroa koja na muziku Sergeja Prokofjeva, u koreografiji Rudolfa Nurejeva dobija sasvim novi život — radnja je preseljena na filmski set. Do petka su na "sceni" "Madam Baterflaj" i Tri izuzetna koreografska ostvarenja, tri različita umetnička izraza i tri pogleda na snagu pokreta "Who Cares?, Boléro i The Seasons’ Canon".
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