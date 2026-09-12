"OJ KARLOVCI MESTO MOJE DRAGO" : U Sremskim Karlovcima počelo 55. "Brankovo kolo"

U znaku slavnog dvostiha Branka Radičevića: „Oj, Karlovci, mesto moje drago,/ ko detence došao sam amo“ u Sremskim Karlovcima otvoreno je 55. "Brankovo kolo".

Nenad Grujičić

U prepunoj biblioteci "Branko Radičević", u čarobnom prostoru koji podseća na jednog od najvećih đaka Karlovačke gimnazije, Dejana Medakovića, prisutne je pozdravio Nenad Grujičić, predsednik "Brankovog kola", istakavši lepotu i nužnost održavanja ove manifestacije, simbola mladosti u Sremskim Karlovcima gde se mladi Radičević pod imenom Aleksije školovao i šest godina.

-Privilegija mladosti koja po zakonima prirode omogućava razvoj poezije i života u budućnosti. I kao takvo, Brankovo kolo svojom brend-misijom privilegovano se održava u Sremskim Karlovcima – srpskom Sionu, na Stražilovu – srpskom Parnasu i u Novom Sadu – srpskoj Atini - poručio je Grujičić.

Jubilarno 55. Brankovo kolo svojom besedom o Branku Radičeviću otvorio je ugledni srpski pesnik Duško Novaković. Na otvaranju su nastupili su vrsni pesnici raznih generacija: Ranko Čolaković, Julija Kapornjai, Damir Malešev, Kosta Kosovac, Marija Prgomelja i Georgije Marković.

Glumački talenat, kroz Brankovu antologijsku pesmu „Ukor“ i deo monodrame Nenada Grujičića „Ja, Mina Brankova“, zasjao je u interpretaciji dramske umetnice Danice Petrović.