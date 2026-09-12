Kultura

"OJ KARLOVCI MESTO MOJE DRAGO" : U Sremskim Karlovcima počelo 55. "Brankovo kolo"

Jelena Lemajić

12. 09. 2026. u 13:22

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U znaku slavnog dvostiha Branka Radičevića: „Oj, Karlovci, mesto moje drago,/ ko detence došao sam amo“ u Sremskim Karlovcima otvoreno je 55. "Brankovo kolo".

ОЈ КАРЛОВЦИ МЕСТО МОЈЕ ДРАГО : У Сремским Карловцима почело 55. Бранково коло

Nenad Grujičić

U prepunoj biblioteci "Branko Radičević", u čarobnom prostoru koji podseća na jednog od najvećih đaka Karlovačke gimnazije,  Dejana Medakovića, prisutne je pozdravio Nenad Grujičić, predsednik "Brankovog kola", istakavši lepotu i nužnost održavanja ove manifestacije, simbola mladosti u Sremskim Karlovcima gde se mladi Radičević pod imenom Aleksije školovao i šest godina.

-Privilegija mladosti koja po zakonima prirode omogućava razvoj poezije i života u budućnosti. I kao takvo, Brankovo kolo svojom brend-misijom privilegovano se održava u Sremskim Karlovcima – srpskom Sionu, na Stražilovu – srpskom Parnasu i u Novom Sadu – srpskoj Atini - poručio je Grujičić.

Jubilarno 55. Brankovo kolo svojom besedom o Branku Radičeviću otvorio je ugledni srpski pesnik Duško Novaković. Na otvaranju su nastupili su vrsni pesnici raznih generacija: Ranko Čolaković, Julija Kapornjai, Damir Malešev, Kosta Kosovac, Marija Prgomelja i Georgije Marković. 

Glumački talenat, kroz Brankovu antologijsku pesmu „Ukor“ i deo monodrame Nenada Grujičića „Ja, Mina Brankova“, zasjao je u interpretaciji dramske umetnice Danice Petrović. 

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