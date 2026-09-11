BARD, UČITELJ I PRIJATELJ: Preminuo Saša Stojanović, čuvar tetarskog plamena u Kosovskom Pomoravlju
Srpska kulturna scenu u Kosovskom Pomoravlju, već danima je u suzama. Na večiti počinak ispraćen je u neverici , glumac, veteran i jedan od stubova Gnjilanskog amaterskog pozorišta Saša Stojanović (62) . Između njega i dasaka koje život znače decenijama je stajao znak jednakosti.
Doajen srpske glumačke scene i neumorni čuvar plamena pozorišne umetnosti i tetra koji je prognan iz Gnjilana poput mnogih Srba i koji je nastavio da radi u srpskim enklavama.
Upravo Saša Stojanović, bio je jedan od inicijatora da nakon 1999. godine, zajedno sa svojim kolegama nastave glumački i umetnički rad u izbeglištvu, okupljajući ansambl u Šilovu i Ranilugu.
Stalno je i rečima i delima dokazivao da teatar nisu zidovi i zgrade, već ljudi i bio je u pravu. Ekipa je podmlađena, a on je bio glumački otac, podrška i prijatelj.
Svojim višedecenijskim radom, posvećenošću i autentičnim glumačkim šarmom, Saša je ostavio neizbrisiv trag u srcima svih ljubitelja pozorišta.
Njegov odlazak predstavlja nenadoknadiv gubitak za porodicu, glumačku zajednicu i celokupnu kulturnu baštinu Kosovskog Pomoravlja.
Saša počiva na groblju u Velikom Ropotovu, a najčešće je nosio kostim kneza Lazara i mnogi će ga ljubitelji pozorišne umetnosti upravo tako pamtiti.
Njegova iznenadna smrt je mnoge ostavila bez teksta, stali su i brojni planovi. Njegove kolege organizovale su omaž posvećen Saši Stojanoviću – čoveku iz naroda. Bila je ovo prilika da se kroz sećanje i umetnički program oda počast njegovom stvaralaštvu i trajnom doprinosu pozorišnoj kulturi.
Preporučujemo
LjUBA POPOVIĆ DOBIJA SPOMENIK: Prihvaćena inicijativa Moderne galerije Valjevo
10. 09. 2026. u 22:18
Od sletanja na Mesec do 11. septembra: Zašto ljudi veruju u teorije zavere
2026-09-11 14:40:00
Rusija diže tenzije na Baltiku: Biće meta ako rasporedi nuklearno oružje
2026-09-11 11:06:00
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
TRAMP OBAVEŠTEN O PRISILNOJ MOBILIZACIJI U UKRAJINI: Hitno se oglasio po tom pitanju
AMERIČKI lider Donald Tramp izjavio je da je upoznat sa primerima prisilne mobilizacije u Ukrajini.
02. 09. 2026. u 20:45
Srbiju čeka liga nacija: Evo koliko kostaju ulaznice za mečeve protiv Grčke i Holandije
Reprezentaciju Srbije čekaju mečevi protiv Grčke i Holandije, a od petka, 11. septembra, počinje prodaja pojedinačnih ulaznica za prve dve utakmice kao i paketa ulaznica koji obuhvataju oba septembarska meča na stadionu „Rajko Mitić“ u Beogradu.
11. 09. 2026. u 12:43
Pavle na KiM - Albanac ga ščepao za bradu i UDARIO mu dva šamara: Patrijarhova reakcija u policiji govori o njegovoj veličini
REAKCIJA patrijarha pavla kada mu je Albanac udario 2 šamara i danas se prepričava.
11. 09. 2026. u 08:24
Komentari (0)