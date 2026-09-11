BARD, UČITELJ I PRIJATELJ: Preminuo Saša Stojanović, čuvar tetarskog plamena u Kosovskom Pomoravlju

Srpska kulturna scenu u Kosovskom Pomoravlju, već danima je u suzama. Na večiti počinak ispraćen je u neverici , glumac, veteran i jedan od stubova Gnjilanskog amaterskog pozorišta Saša Stojanović (62) . Između njega i dasaka koje život znače decenijama je stajao znak jednakosti.

Foto: J.S.

Doajen srpske glumačke scene i neumorni čuvar plamena pozorišne umetnosti i tetra koji je prognan iz Gnjilana poput mnogih Srba i koji je nastavio da radi u srpskim enklavama.

Upravo Saša Stojanović, bio je jedan od inicijatora da nakon 1999. godine, zajedno sa svojim kolegama nastave glumački i umetnički rad u izbeglištvu, okupljajući ansambl u Šilovu i Ranilugu.

Stalno je i rečima i delima dokazivao da teatar nisu zidovi i zgrade, već ljudi i bio je u pravu. Ekipa je podmlađena, a on je bio glumački otac, podrška i prijatelj.

​Svojim višedecenijskim radom, posvećenošću i autentičnim glumačkim šarmom, Saša je ostavio neizbrisiv trag u srcima svih ljubitelja pozorišta.

Njegov odlazak predstavlja nenadoknadiv gubitak za porodicu, glumačku zajednicu i celokupnu kulturnu baštinu Kosovskog Pomoravlja.

​Saša počiva na groblju u Velikom Ropotovu, a najčešće je nosio kostim kneza Lazara i mnogi će ga ljubitelji pozorišne umetnosti upravo tako pamtiti.

Njegova iznenadna smrt je mnoge ostavila bez teksta, stali su i brojni planovi. Njegove kolege organizovale su omaž posvećen Saši Stojanoviću – čoveku iz naroda. Bila je ovo prilika da se kroz sećanje i umetnički program oda počast njegovom stvaralaštvu i trajnom doprinosu pozorišnoj kulturi.