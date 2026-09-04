RASKOŠ CARSKE PALATE POBEDILA ZUB VREMENA: Obeležavanje 90 godina organizovanog istraživanja, zaštite i prezentacije Medijane (FOTO)

NA mestu gde su pre gotovo 17 vekova carevi hodali po mermernim podovima, a zidove palate krasili raskošni mozaici, danas se ponovo traga za tragovima prošlosti.

foto: J: Cosin

Medijana, jedan od najznačajnijih arheoloških lokaliteta u Srbiji, ove godine obeležava 90 godina organizovanih istraživanja, zaštite i prezentacije. Tim povodom na lokalitetu je otvorena dokumentarna izložba "Medijana 1936-2026. Identitet u trajanju", koja će biti dostupna posetiocima tokom narednih godinu dana.

Premijerno je prikazana i 3D rekonstrukcija Konstantinove vile, koja posetiocima dočarava izgled nekadašnje carske rezidencije, dok će 5. septembra na Medijani početi nova arheološka istraživanja.

Kroz 20 tematskih postera izložba vodi posetioce kroz burnu istoriju istraživanja Medijane, od prvih otkrivanja i izgradnje muzejske zgrade pre Drugog svetskog rata, preko ratnih i posleratnih godina, velikih arheoloških otkrića i pljačke muzeja, do savremenih konzervatorskih i istraživačkih poduhvata.

Autor izložbe je muzejski savetnik i arheolog Vesna Crnoglavac, koja je poslednjih 26 godina posvetila upravo Medijani. Izložba je, kako objašnjava, upravo priča o generacijama stručnjaka koji su decenijama istraživali i čuvali ostatke rimskog carskog kompleksa.

Velika pljačka blaga Foto: J. Ćosin I ZBOG događaja koji nije imao nikakve veze sa arheologijom, Medijana je 1987. godine dospela u javnost. Muzej je tada opljačkan. - Početkom januara, dva pljačkaša obila su zgradu Muzeja i odnela ostavu novca koja je bila izložena i skulpture. Te skulpture su, zahvaljujući saradnji naše policije i Interpola, vrlo brzo pronađene, a lopovi identifikovani. Deo skulptura bio je sakriven u privatnoj kući jednog od njih u okolini Pirota, deo u minhenskoj šumi, dok je novac bio predat njihovom saradniku iz Minhena. Policija je uspela sve da otkrije i vrati, osim nekoliko novčića koji su bili izgubljeni - priseća se Vesna Crnoglavac. Taj događaj bio je, paradoksalno, i svojevrsna prekretnica, jer je pokrenuo unapređenje sistema obezbeđenja lokaliteta i muzejske građe, o čemu je još tada izvestio i naš list.

Prva istraživanja ovog prostora započela su još sredinom 19. veka, a značajno mesto u toj istoriji pripada Feliksu Kanicu. On je locirao Medijanu, obavio prva istraživanja i otkrio jedan od objekata kojem će se, mnogo decenija kasnije, vratiti nove generacije arheologa.

- Važan trenutak dogodio se i 1933. godine, osnivanjem Narodnog muzeja u Nišu. Tada počinju planska i sistematska istraživanja, ne samo Medijane već i drugih arheoloških lokaliteta u gradu. Tri godine kasnije na Medijani je podignuta muzejska zgrada, čime počinje period organizovanog rada na istraživanju, zaštiti i predstavljanju nalazišta. Ratovi i društvene okolnosti usporavali su istraživanja, a posebno težak period usledio je tokom Drugog svetskog rata. Narodni muzej u Nišu pogođen je u bombardovanju 1944. godine, kada je stradao veliki deo muzejskog fonda - objašnjava nam Vesna Crnoglavac.

Medijana je kasnije javnosti postala prepoznatljiva upravo po onome što je vekovima bilo skriveno pod zemljom - raskošnim mozaicima i skulpturama. Posebnu pažnju privuklo je veliko otkriće iz 1972. godine, kada su pronađene mermerne skulpture.



- Od 2012. godine lokalitet se dodatno uređuje i štiti. Ograđen je prostor, podignuta zaštitna konstrukcija, uređene staze i postavljene informativne table, dok su počeli i konzervatorski radovi na objektima koje je vreme ozbiljno nagrizlo. Iako je u tom periodu dugo bio zatvoren za javnost, na lokalitetu se vredno radilo - ističe autor izložbe.

Digitalna rekonstrukcija Konstantinove vile vraća gledaoca u vreme kada je Medijana bila raskošna carska rezidencija. Ono što se danas vidi kao niz ostataka zidova, prostorija i mozaika, na ekranu ponovo dobija svoju nekadašnju monumentalnost.

- Kada pogledaju ovaj film, oni mogu da dobiju ceo kontekst i da shvate koliko je to bilo monumentalno, luksuzno i opremljeno, i da shvate zašto je vredno boriti se da očuvamo to što imamo - objašnjava Vesna Crnoglavac.

Arheolozi se na lokalitet vraćaju 5. septembra. Istraživanja će biti nastavljena u severozapadnom delu kompleksa, u prostoru Severne ranohrišćanske crkve i nekadašnjih vojničkih baraka, gde raniji radovi nisu završeni.

Prva ranohrišćanska crkva na Medijani otkrivena je upravo 2000. godine, a u njoj je pronađeno malo polje sa Hristovim monogramom izrađenim u mozaiku. Nova istraživanja trebalo bi da donesu odgovore na pitanja o funkciji i obimu objekata koji još nisu u potpunosti istraženi.

Plan je da se u narednom periodu koriste i savremene, neinvazivne metode kao što su geofizička snimanja, lidar i dronovi, kako bi se preciznije utvrdilo šta se nalazi ispod površine i u delovima Medijane koji još nisu otvoreni.

Cilj je, istovremeno, mnogo veći od novih arheoloških otkrića. Medijana bi u budućnosti trebalo da dobije još bolju zaštitu i da postane deo Uneskove liste svetske baštine.