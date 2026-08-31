Kultura

SPOJ KOJI NIKO NIJE OČEKIVAO: "Makedonsko devojče" stiglo u Tokio (VIDEO)

T.J.

31. 08. 2026. u 17:27

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DOK se na Balkanu tradicionalne pesme često podrazumevaju, hiljadama kilometara daleko od Makedonije jedan japanski operski pevač napravio je neobičnu muzičku vezu sa ovim delom Evrope.

СПОЈ КОЈИ НИКО НИЈЕ ОЧЕКИВАО: Македонско девојче стигло у Токио (ВИДЕО)

Foto: Printskrin Fejsbuk/Kazuhiro Kotetsu

Kazuhiro Kotecu i njegovi saradnici iz Tokija godinama izvode makedonske narodne pesme, a posebnu pažnju privlače njihov izgovor i način interpretacije. Među pesmama koje su izvodili nalazi se i čuveno "Makedonsko devojče", ali i brojne druge kompozicije iz makedonske muzičke tradicije.

Kotecuova veza sa Makedonijom nije novijeg datuma. U zemlju je počeo da dolazi još 2013. godine, a vremenom je postao jedan od najzanimljivijih primera kulturne i muzičke razmene između Japana i Severne Makedonije.

Učestvovao je i u muzičkim projektima povodom jubileja diplomatskih odnosa dve zemlje.

Njegov koncert u Skoplju 2024. godine organizovala je Ambasada Japana u Severnoj Makedoniji, u okviru obeležavanja 30 godina diplomatskih odnosa dve zemlje.

Kotecu je tokom godina sarađivao i sa makedonskim umetnicima, a njegove interpretacije makedonskih pesama više puta su privukle pažnju publike u regionu.

Makedonski mediji posebno su hvalili njegovo savladavanje jezika i preciznost sa kojom izvodi melodije koje su duboko ukorenjene u lokalnoj tradiciji.

I upravo je u tome najzanimljiviji deo ove priče: pesme nastale na Balkanu stigle su do Tokija, a japanski operski pevači ih izvode pred svojom publikom na jeziku na kojem su nastale.

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