SPOJ KOJI NIKO NIJE OČEKIVAO: "Makedonsko devojče" stiglo u Tokio (VIDEO)

DOK se na Balkanu tradicionalne pesme često podrazumevaju, hiljadama kilometara daleko od Makedonije jedan japanski operski pevač napravio je neobičnu muzičku vezu sa ovim delom Evrope.

Foto: Printskrin Fejsbuk/Kazuhiro Kotetsu

Kazuhiro Kotecu i njegovi saradnici iz Tokija godinama izvode makedonske narodne pesme, a posebnu pažnju privlače njihov izgovor i način interpretacije. Među pesmama koje su izvodili nalazi se i čuveno "Makedonsko devojče", ali i brojne druge kompozicije iz makedonske muzičke tradicije.

Kotecuova veza sa Makedonijom nije novijeg datuma. U zemlju je počeo da dolazi još 2013. godine, a vremenom je postao jedan od najzanimljivijih primera kulturne i muzičke razmene između Japana i Severne Makedonije.

Učestvovao je i u muzičkim projektima povodom jubileja diplomatskih odnosa dve zemlje.

Njegov koncert u Skoplju 2024. godine organizovala je Ambasada Japana u Severnoj Makedoniji, u okviru obeležavanja 30 godina diplomatskih odnosa dve zemlje.

Kotecu je tokom godina sarađivao i sa makedonskim umetnicima, a njegove interpretacije makedonskih pesama više puta su privukle pažnju publike u regionu.

Makedonski mediji posebno su hvalili njegovo savladavanje jezika i preciznost sa kojom izvodi melodije koje su duboko ukorenjene u lokalnoj tradiciji.

I upravo je u tome najzanimljiviji deo ove priče: pesme nastale na Balkanu stigle su do Tokija, a japanski operski pevači ih izvode pred svojom publikom na jeziku na kojem su nastale.

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