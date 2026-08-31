KINESKA UMETNOST TUŠA: Međunarodna putujuća izložba u Kineskom kulturnom centru u Beogradu

PROJEKAT „Umetnost u tušu pita budućnost: Međunarodna putujuća izložba kineske umetnosti u tušu u eri veštačke inteligencije“, realizovan u okviru programa Kineskog nacionalnog fonda za umetnost, otvoren je u Kineskom kulturnom centru u Beogradu.

FOTO: Qin Shuo

To je prva stanica međunarodne turneje izložbe „Umetnost u tušu pita budućnost: Međunarodna putujuća izložba kineske umetnosti u tušu u eri veštačke inteligencije“, realizovane u okviru programa Kineskog nacionalnog fonda za umetnost za 2026. godinu, namenjenog promociji, komunikaciji i međunarodnoj razmeni.

Svečanom otvaranju prisustvovalo je gotovo 200 gostiju, među kojima su bili pomoćnik ministra kulture Republike Srbije Stanko Blagojević, savetnik za kulturu Ambasade Narodne Republike Kine u Republici Srbiji Tang Dašeng, direktor Kineskog kulturnog centra u Beogradu Džang Aimin, direktor Galerije B2 Bojan Muždeka, predstavnici srpskih umetnika, predstavnici kineskih kompanija koje posluju u Srbiji, pripadnici kineske zajednice, kineski studenti, kao i predstavnici medija.

FOTO: Qin Shuo

Direktor Muzeja umetnosti provincije Šandong Jang Sjaogang uputio je pozdravni govor putem video-poruke. Svečanom ceremonijom otvaranja predsedavala je Džang Fangna, izvršna rukovoditeljka projekta izložbe u Srbiji, dok je Džang Ming, direktor Centra za umetničko stvaralaštvo i razmenu Muzeja umetnosti provincije Šandong, gostima pružio stručno vođenje kroz izložbu.

Stanko Blagojević izrazio je visoku ocenu izložbe. Tokom posete pažljivo je obišao celokupnu postavku i sa velikom pažnjom proučio i sagledao sva izložena umetnička dela. Tom prilikom je istakao:

- Izložba u potpunosti svedoči o značajnom doprinosu kulture sveobuhvatnoj saradnji između Srbije i Kine, a istovremeno predstavlja i potvrdu izuzetnih rezultata koje su ostvarile predstavničke institucije Narodne Republike Kine u Republici Srbiji. Čelično prijateljstvo i sveobuhvatno strateško partnerstvo između dve zemlje neprestano se obogaćuju raznovrsnim, živopisnim i veličanstvenim sadržajima kineske kulture. Kineska kultura oduvek na jedinstven način traga za putevima kojima se tradicija i savremenost mogu objediniti u skladnu celinu.

U svom obraćanju, gospodin Tang Dašeng istakao je da dolazak kineske umetnosti tuša u Beograd predstavlja veoma značajan susret. Iako su Kina i Srbija geografski udaljene hiljadama kilometara, narodi dve zemlje podjednako cene istoriju, vole umetnost i veruju da kulturna razmena može dodatno približiti ljude.

Izrazio je nadu da će ova izložba omogućiti većem broju srpskih prijatelja da izbliza dožive lepotu kineske umetnosti tuša, lepotu kineske kulture i lepotu inovacija. Zahvalio je Kineskom kulturnom centru u Beogradu, brojnim institucijama i organizacijama iz Kine i Srbije, kao i prijateljima iz svih društvenih oblasti, na zajedničkim naporima u negovanju kulturne razmene. Istakao je da se kroz kulturu kao most i umetnost kao sponu kontinuirano podstiču kulturna razmena i uzajamno učenje između dve civilizacije, čime se kinesko-srpsko prijateljstvo kroz svaki novi susret i međusobnu razmenu dodatno učvršćuje i duboko ukorenjuje među narodima dve zemlje.

Direktor Kineskog kulturnog centra u Beogradu Džang Aimin ocenio je da ova izložba predstavlja još jednu važnu realizaciju Centra u okviru niza kulturnih aktivnosti posvećenih umetničkoj i kulturnoj razmeni između Kine i Srbije.

- Kultura je jedan od najmoćnijih mostova koji povezuju različite narode. Nadamo se da će ova izložba postati još jedno lepo svedočanstvo kinesko-srpske kulturne razmene i da će svaki od naših gostiju, u susretu tradicije i budućnosti, steći jedinstveno umetničko iskustvo - rekao je Džang Aimin.

Direktor Muzeja umetnosti provincije Šandong Jang Sjaogang uputio je pozdravni govor putem video-poruke. On je istakao da se Srbija nalazi u srcu Balkana, na prostoru gde se susreću evroazijske civilizacije, sa hiljadama godina dugom i kontinuiranom kulturnom tradicijom.

Autentičnost i jednostavnost srpske umetnosti u velikoj meri se podudaraju sa estetskim idealom kineske umetnosti tuša, koji počiva na skladu čoveka i prirode. U eri veštačke inteligencije, aktiviranje tradicije pomoću tehnologije i širenje granica umetničkog stvaralaštva kroz inovacije predstavljaju zajednički izazov i temu istraživanja umetnika iz Kine i Srbije.

Upravo zbog toga ova izložba predstavlja važan prostor za međusobno upoznavanje i učenje dve civilizacije, kao i za zajednički razvoj umetnosti. On je dodao da se ove godine obeležava deset godina od uspostavljanja sveobuhvatnog strateškog partnerstva između Kine i Srbije, te je srdačno pozvao srpske umetničke institucije, umetničke akademije i njihove umetnike da posete provinciju Šandong, gde bi kroz razmenu i zajedničko organizovanje izložbi produbili međusobno upoznavanje i učenje.

Istakao je da će takva saradnja doprineti daljem širenju kanala dvosmerne kulturne razmene i otvoriti novo poglavlje kinesko-srpskog kulturnog prijateljstva i zajedničkog razvoja civilizacija.

Bojan Muždeka iz umetničke perspektive govorio je o dubokoj povezanosti između kineske umetnosti tuša i jedne od najreprezentativnijih umetničkih formi Srbije – skulpture. Istakao je da se ova izložba ne tiče samo budućnosti, već i saradnje između različitih aktera.

Prema njegovim rečima, kinesko slikarstvo tušem na tradicionalnom, fleksibilnom materijalu, poput kineskog Šuan papira, kroz jedan neprekinuti potez precizno oblikuje forme. Takav izraz predstavlja projekciju unutrašnje snage, duha i harmonije umetnika i podrazumeva njegovu spremnost da to stvaralačko iskustvo bez zadrške podeli sa svetom.

Suština je ista i kod brutalističke jugoslovenske skulpture – jednog od najznačajnijih umetničkih dostignuća koje je poniklo na ovom regionu i koje uživa izuzetno priznanje u svetskoj istoriji oblikovanja i skulpture. Danas više nije reč samo o „Napravljeno u Kini“ , već o „Kreirano u Kini“ .

Izložbu su organizovali Kineski kulturni centar u Beogradu i Muzej umetnosti provincije Šandong, pod pokroviteljstvom Ambasade Narodne Republike Kine u Republici Srbiji, uz podršku Fakulteta primenjenih umetnosti Univerziteta umetnosti u Beogradu.

„Umetnost u tušu pita budućnost: Međunarodna putujuća izložba kineske umetnosti u tušu u eri veštačke inteligencije“ predstavlja projekat podržan od strane Kineskog nacionalnog fonda za umetnost za 2026. godinu.

Kao osnovni medij izložbe odabran je tuš, a postavka okuplja gotovo 40 dela 16 umetnika, uključujući slike, video-radove i dela digitalne umetnosti. Izložba istovremeno prikazuje kako tradicionalna tehnika kineskog slikarstva tušem nastavlja da se razvija i dobija novi život u savremenom kontekstu, kao i eksperimentalna istraživanja i nove pravce razvoja ove umetničke forme u susretu sa savremenim tehnologijama. Na taj način publici izvan Kine na živopisan način predstavlja novo umetničko lice koje nastaje prožimanjem i skladnim suživotom istočnjačke estetike i digitalnih tehnologija.

Kineski kulturni centar u Beogradu predstavlja zvaničnu kulturnu i turističku instituciju Ministarstva kulture i turizma Narodne Republike Kine u Republici Srbiji. Osnovan je 2016. godine i predstavlja važan prozor kroz koji građani Srbije mogu da upoznaju Kinu i dožive kinesku kulturu, platformu za predstavljanje Kine i pripovedanje kineskih priča, kao i most koji doprinosi kulturnoj razmeni i uzajamnom učenju između kineske i srpske civilizacije. Izložba će u Kineskom kulturnom centru u Beogradu biti otvorena do 14. septembra, nakon čega će biti predstavljena i u Londonu, u Ujedinjenom Kraljevstvu, u okviru međunarodne kulturne razmene.