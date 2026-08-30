SPEKTAKL ZA KRAJ U NIŠU: „Motka“ Vasilija Nikitovića zatvara Međunarodni filmski festival

VELIKA premijera ovogodišnjeg domaćeg hit filma „Motka“ Vasilija Nikitovića, svečano će večeras da zatvori Međunarodni filmski festival u Nišu.

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Na konferenciji za novinare pred večerašnju projekciju, Nikitović je u niškom hotelu "Ambasador" predstavio svoj kreativni tim kao i glumačku ekipu i pozvao gledaoce da pogledaju film koji je svojevrsno osveženje u ovdašnjoj produkciji.



„Iako smo otvorili važne teme u današnjoj Srbiji, želimo da film mogu ravnopravno da gledaju i akademici i radnici. Da ga svi razumeju i da svakoga pogodi. Mnogo je rada iza nas i željno čekamo da publika pogleda „Motku“, rekao je reditelj Vasilije Nikitović.

Kuriozitet sa snimanja opisala je Eva Ras, ilustracijom da za 57 godina rada na filmu nije doživela takav snimajući dan.

„Kamere su letele oko mene. Kao nekakav stampedo. Nekako sam se snašla. Nisam improvizovala već sam radila pažljivo vođena preciznim rediteljskim instrukcijama“.

Glumica Iva Štrljić podsetila se da je sa Nikitovićem radila prvi studentski film „Bandera“ koji je nagrađen baš na festivalu u Nišu, a da su od bandere sada nekako zajedno stigli do motke.

Kuriozoitet filma je i muzika jer celu dramu prate samo bubnjevi. Autori tog koncepta su Marija Jelić (radila kostime i ima ulogu u filmu) i Igor Malešević koji je odsvirao sve bubnjarske deonice koje daju neobično efektnu dramu čitavog dela.

Film „Motka“ je, istovremeno, i karikatura društva i snažna ljudska priča. I metafora stvarnosti, groteska ali i na momente hiperrealna drama sa ljubavnim pričama i snažnim sudbinskim preokretima. Rolerkoster sa Dorćola – od suza do smeha. Rečju, priča o nama.

Glavne uloge tumače – Zlatan Vidović, Branisslav Lečić, Srđan Todorović, Slavko Štimac, Marina Pavlović, Saša Joksimović Denis Murić, Vahid Džanković, Marko Baćović, Saša Ali, Miloš Rušitović...



(Sputnjik)

