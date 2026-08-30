Kultura

SPEKTAKL ZA KRAJ U NIŠU: „Motka“ Vasilija Nikitovića zatvara Međunarodni filmski festival

V.N.

30. 08. 2026. u 15:52

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

VELIKA premijera ovogodišnjeg domaćeg hit filma „Motka“ Vasilija Nikitovića, svečano će večeras da zatvori Međunarodni filmski festival u Nišu.

СПЕКТАКЛ ЗА КРАЈ У НИШУ: „Мотка“ Василија Никитовића затвара Међународни филмски фестивал

FOTO: Ustupljena fotografija

Na konferenciji za novinare pred večerašnju projekciju, Nikitović je u niškom hotelu "Ambasador" predstavio svoj kreativni tim kao i glumačku ekipu i pozvao gledaoce da pogledaju film koji je svojevrsno osveženje u ovdašnjoj produkciji.

Autor je istakao da je reč o „srpskoj tragikomediji“ gde je i sam postupak – jedna scena, jedan kadar – novitet u domaćem filmu.

„Iako smo otvorili važne teme u današnjoj Srbiji, želimo da film mogu ravnopravno da gledaju i akademici i radnici. Da ga svi razumeju i da svakoga pogodi. Mnogo je rada iza nas i željno čekamo da publika pogleda „Motku“, rekao je reditelj Vasilije Nikitović.

Kuriozitet sa snimanja opisala je Eva Ras, ilustracijom da za 57 godina rada na filmu nije doživela takav snimajući dan.
„Kamere su letele oko mene. Kao nekakav stampedo. Nekako sam se snašla. Nisam improvizovala već sam radila pažljivo vođena preciznim rediteljskim instrukcijama“.
Glumica Iva Štrljić podsetila se da je sa Nikitovićem radila prvi studentski film „Bandera“ koji je nagrađen baš na festivalu u Nišu, a da su od bandere sada nekako zajedno stigli do motke.

Kuriozoitet filma je i muzika jer celu dramu prate samo bubnjevi. Autori tog koncepta su Marija Jelić (radila kostime i ima ulogu u filmu) i Igor Malešević koji je odsvirao sve bubnjarske deonice koje daju neobično efektnu dramu čitavog dela.
Film „Motka“ je, istovremeno, i karikatura društva i snažna ljudska priča. I metafora stvarnosti, groteska ali i na momente hiperrealna drama sa ljubavnim pričama i snažnim sudbinskim preokretima. Rolerkoster sa Dorćola – od suza do smeha. Rečju, priča o nama.

Glavne uloge tumače – Zlatan Vidović, Branisslav Lečić, Srđan Todorović, Slavko Štimac, Marina Pavlović, Saša Joksimović Denis Murić, Vahid Džanković, Marko Baćović, Saša Ali, Miloš Rušitović...

Svi oni u enterijeru kafane „Motka“ koju je maestralno scenografski oslikao Matija Jovan Jokić.

(Sputnjik)
 

PRVI U OKTAGONU

SAZNAJ ŠTA JE NA MENIJU

MERIDIANBET

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

„ĆIRILIČNIK“, ZA SVE ŠTO JE UČINILA I ČINI ZA SRPSKI NAROD I NAŠU KULTURU: Matici srpskoj u Herceg Novom uručeno značajno priznanje
Kultura

0 1

„ĆIRILIČNIK“, ZA SVE ŠTO JE UČINILA I ČINI ZA SRPSKI NAROD I NAŠU KULTURU: Matici srpskoj u Herceg Novom uručeno značajno priznanje

NAŠOJ nastarijoj kulturnoj, književnoj i naučnoj instituciji – Matici srpskoj, u godini kada obeležava dva veka postojanja, uručeno je još jedno priznanje. U okviru letnjeg programa 13. „Trga od ćirilice“ u Nerceg Novom, uručeno je priznanje „Ćiriličnik“, za sve što je Matica srpska učinila i čini za srpski narod i našu kulturu.

28. 08. 2026. u 13:36

KOSTIMIRANI GLUMCI DELILI BESPLATNE KARTE: NP „Sterija“ iz Vršca neobičnim performansom najavilo novu pozorišnu sezonu
Kultura

0 6

KOSTIMIRANI GLUMCI DELILI BESPLATNE KARTE: NP „Sterija“ iz Vršca neobičnim performansom najavilo novu pozorišnu sezonu

NARODNO pozorište„Sterija“ iz Vršca na neobičan način je najavilo početak nove sezone. Kostimirani glumci, predvođeni novim v.d. direktorom Vanjom Vučenovićem, prošetali su gradskim ulicama, razgovarali sa prolaznicima i podelili im pedesetak besplatnih karata za prvu premijeru „Pomirenje“, koja će biti izvedena 5. septembra.

26. 08. 2026. u 17:10

Politika
Tenis
Fudbal
Detaljno objašnjeno! Evo šta muči Sinera i zbog čega ne igra na US Openu

Detaljno objašnjeno! Evo šta muči Sinera i zbog čega ne igra na US Openu