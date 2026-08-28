„ĆIRILIČNIK“, ZA SVE ŠTO JE UČINILA I ČINI ZA SRPSKI NAROD I NAŠU KULTURU: Matici srpskoj u Herceg Novom uručeno značajno priznanje

NAŠOJ nastarijoj kulturnoj, književnoj i naučnoj instituciji – Matici srpskoj, u godini kada obeležava dva veka postojanja, uručeno je još jedno priznanje. U okviru letnjeg programa 13. „Trga od ćirilice“ u Nerceg Novom, uručeno je priznanje „Ćiriličnik“, za sve što je Matica srpska učinila i čini za srpski narod i našu kulturu.

FOTO: Privatna arhiva

Kaligrafski rad izvoda iz kanona Svetom knezu Lazaru, primio je prof. dr Dragan Stanić predsednik Matice srpske.

Odluku da se ovo značajno priznanje dodeli Matici srpskoj, odlučio je žiri u sastavu Milica Kralj, Budimir Aleksić, Radomir Uljarević, Želidrag Nikčević i Budimir Dubak.

U obrauloženju je navedeno da su sledeći naše prosvetiteljske tradicije, Matičini osnivači u prvom Statutu istakli da „Matica srpska počinje od dana Svetoga Save, prvog prosvetitelja srpskog, godine 1826., 14. januara“.

FOTO: Privatna arhiva

- O duhu sabornosti svedoči činjenica da su se u nju učlanili predstavnici svih triju srpskih vladarskih kuća: Miloš Obrenović, Aleksandar karađorđević i Petar petrović Njegoš – naveo je žiri u obraloženju.

Matica srpska je, kako su dodali, u svojoj dugoj i slavnoj istoriji dobila niz visokih priznanja u različitim društvenim sistemima. Toj zbirci odličja pribraja se i „Ćiriličnik“, kojim „Trg od ćirilice“ u Herceg Novom iskazuje neizmernu zahvalnost za sve što je Matica srpska učinila i čini za srpski narod i našu kulturu.

-Osnivački program je ostao na snazi u kontinuitetu od dva veka. Za to vreme zbila se cela, uglavnom dramatična istorija srpskog naroda i njegove kulture – navodi se u obrazloženju žirija. - Matica srpska je košnica našeg integralnog duha. Pod njenim okriljem nastali su trajni plodovi srpske kulture. Upravo onako kako je Jovan Hadžić zapisao u Statutu, da je Matica srpska „jedno telo, koje ravnim i jednim jedinim dahom za polzu i slavu naroda diše“.

FOTO: Privatna arhiva

Aktuelni Matičin predsednik, prof. dr Dragan Stanić, alijas Ivan Negrišorac, kako dalje navodi žiri „Trga od galerija“, u svojoj knjizi „Zaveti Matice srpske“ objavljenoj o 200. godišnjici postojanja ove najstarije srpske kulturne ustanove piše:“POput figure matice u pčelinjem društvu, tako sama ideja srpske kulture i skup njenih raznovrsnih vrednosti predstavljaju osnovni integrativni činilac Matice srpske kao ustanove, a tu ideju i skup vrednosti bi svaki član ustanove morao neprestano imati na umu“.