RASKOŠ MEĐUNARODNOG AKVARELA U GALERIJI „IKAR“: Otvaranje festivala „Ikar 2026“ 31. avgusta u 19 časova
U PONEDELjAK, 31. avgusta 2026. godine sa početkom u 19:00 časova, u prostoru Galerije „Ikar“ u Domu vazduhoplovstva Zemun, biće svečano otvoren International Watercolor Festival „IKAR“ 2026.
Ova značajna međunarodna likovna smotra okupila je 38 istaknutih umetnika iz čak 20 zemalja sveta — od Kanade, Čilea i Australije, preko Kine, Pakistana i Bangladeša, pa sve do brojnih evropskih država i Srbije.
Na izložbi su predstavljeni radovi 19 reprezentativnih autora iz Srbije, među kojima je i rad Tatjane Karabašević, lidera udruženja IWS Serbia. Publika će takođe imati priliku da pogleda dela 18 inostranih učesnika odabranih putem konkursa, kao i radove 9 specijalnih gostiju, među kojima se posebno izdvajaju svetski majstori akvarela Atanur Dogan i Hong Shan.
Program otvaranja vodiće kustoskinja Galerije „Ikar“ Vanja Đorđević. Prisutnima će se obratiti Tatjana Karabašević i gostujući svetski majstor Atanur Dogan, dok će o kustoskoj postavci i umetničkom značaju izložbe govoriti akademik prof. dr Radmila Tonković, predsednica Vazduhoplovnog saveza Srbije, koja će ujedno i zvanično proglasiti izložbu otvorenom.
Postavka je pažljivo građena kroz vizuelne dijaloge i tematske celine: od autentičnih srpskih i tradicionalnih motiva, lirskih pejzaža i arhitekture, preko apstraktnih formi i razigranog kolorita, pa sve do maritimnih scena i suptilnih prikaza ljudske figure. Arhitektura Galerije „Ikar“ pruža savršen okvir u kom svetlost i akvarel komuniciraju sa posmatračem na jedinstven način.
Svako delo nosi autentičan pečat autora, dok zajedno grade harmoniju boja i formi koja plemeni i nadahnjuje izložbeni prostor.
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