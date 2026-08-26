Kultura

ZAVRŠEN 9. DUNAV FILM FEST: „Roza“ Markusa Šlajncera najbolji film, nagrada za najbolju glumu Jeleni Bosanac

Јелена Илић
Jelena Ilić

26. 08. 2026. u 23:19

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

Najbolji film 9. Dunav film festa u Smederevu je istorijska drama „Roza“ austrijskog reditelja Markusa Šlajncera u kome glavnu ulogu tumači proslavljena nemačka glumica Sandra Hiler.

ЗАВРШЕН 9. ДУНАВ ФИЛМ ФЕСТ: „Роза“ Маркуса Шлајнцера најбољи филм, награда за најбољу глуму Јелени Босанац

Foto: N. Živanović

Reditelj Markus Šlajncer zahvalio se žiriju i publici na nagradi „Dunavska lađa“ za najbolji film video porukom.

Nagrada za najbolju glumu pripala je glumici Jelena Bosanac  za glavnu rolu u filmu „Kuća“ rediteljke Tanje Brzaković.

Foto: Фото: Н. Живановић

POGLEDAJ GALERIJU

O dobitnicima je odlučivao  žiri u sastavu: Ana Filipović, istoričarka  umetnosti  i filmska kritičarka, Sara Novak, francusko-srpska glumica, i Igor Toholj, reditelj i producent.  

Nakon dodele nagrada u Malom gradu Smederevske tvrđave publika je uživala u nastupu virtuoza na harmonici Dušana Sekulića sa bendom i horom, a festival je zatvorila projekcija kultnog filma „Sjećaš li se Doli Bel?“ Emira Kusturice.

PRVI U OKTAGONU

SAZNAJ ŠTA JE NA MENIJU

MERIDIANBET

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

KOSTIMIRANI GLUMCI DELILI BESPLATNE KARTE: NP „Sterija“ iz Vršca neobičnim performansom najavilo novu pozorišnu sezonu
Kultura

0 2

KOSTIMIRANI GLUMCI DELILI BESPLATNE KARTE: NP „Sterija“ iz Vršca neobičnim performansom najavilo novu pozorišnu sezonu

NARODNO pozorište„Sterija“ iz Vršca na neobičan način je najavilo početak nove sezone. Kostimirani glumci, predvođeni novim v.d. direktorom Vanjom Vučenovićem, prošetali su gradskim ulicama, razgovarali sa prolaznicima i podelili im pedesetak besplatnih karata za prvu premijeru „Pomirenje“, koja će biti izvedena 5. septembra.

26. 08. 2026. u 17:10

Politika
Tenis
Fudbal
ZNANJE DOBIJA PUNU VREDNOST KROZ ISKUSTVO: Ulaganje u mlade kao ulaganje u održivu budućnost

ZNANjE DOBIJA PUNU VREDNOST KROZ ISKUSTVO: Ulaganje u mlade kao ulaganje u održivu budućnost