ZAVRŠEN 9. DUNAV FILM FEST: „Roza“ Markusa Šlajncera najbolji film, nagrada za najbolju glumu Jeleni Bosanac
Najbolji film 9. Dunav film festa u Smederevu je istorijska drama „Roza“ austrijskog reditelja Markusa Šlajncera u kome glavnu ulogu tumači proslavljena nemačka glumica Sandra Hiler.
Reditelj Markus Šlajncer zahvalio se žiriju i publici na nagradi „Dunavska lađa“ za najbolji film video porukom.
Nagrada za najbolju glumu pripala je glumici Jelena Bosanac za glavnu rolu u filmu „Kuća“ rediteljke Tanje Brzaković.
O dobitnicima je odlučivao žiri u sastavu: Ana Filipović, istoričarka umetnosti i filmska kritičarka, Sara Novak, francusko-srpska glumica, i Igor Toholj, reditelj i producent.
Nakon dodele nagrada u Malom gradu Smederevske tvrđave publika je uživala u nastupu virtuoza na harmonici Dušana Sekulića sa bendom i horom, a festival je zatvorila projekcija kultnog filma „Sjećaš li se Doli Bel?“ Emira Kusturice.
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