DESPOT ĐURAĐ BRANKOVIĆ U VIZUELNOJ KULTURI 1930-1940: Večeras predavanje u Muzeju u Smederevu
U Muzeju u Smederevu, večeras, u četvrtak u 19 sati održaće se predavanje na temu „Despot Đurađ Branković u vizuelnoj kulturi u periodu 1930 – 1940“. Predavač je dr Snežana Cvetković.
Ličnost srpskog despota Đurđa Brankovića i njegov prestoni grad Smederevo neiscrpna su inspiracija putopiscima, umetnicima, književnicima, muzičarima, pozorišnim rediteljima od petnaestog veka do današnjih dana. Veliki jubilej proslavljanja pola milenijuma od izgradnje prestonice u Smederevu (1430 – 1930) bio je povod nastanka brojnih vrednih dela u oblasti vizuelne kulture. Upravo će ova tema biti u fokusu predavanja „Despot Đurađ Branković u vizuelnoj kulturi u periodu 1930 – 1940“.
Biće reči o delima Vasilija Reznikova, Ivana Dikija, Pere Popovića, Živorada Nastasijevića, Paola Vieti-Violija, obuhvatajući fenomene u vizuelnoj kulturi u različitim medijima izražavanja -slike, skulpture, ilustracije, strip, scenografija, crkveno slikarstvo.
Ulaz je slobodan.
Preporučujemo
SAZVEŽĐE PSA: Džejkob Elordi u najzrelijoj ulozi karijere, u režiji Ridlija Skota
19. 08. 2026. u 12:08
ŽAN-KLOD VAN DAM STIŽE U NIŠ: Čuveni glumac specijalni gost Filmskih susreta (VIDEO)
19. 08. 2026. u 09:15
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
OVO JE UKRAJINAC UHAPŠEN ZBOG SABOTAŽE SEVERNOG TOKA: Već jednom izmakao Nemcima, sada mu sledi izručenje
Drugi osumnjičeni optužen za učešće u eksplozijama na gasovodu Severni tok 2022. godine uhapšen je u Hrvatskoj i biće izručen Nemačkoj, saopštili su nemački tužioci danas.
19. 08. 2026. u 13:28
HITNO UPOZORENjE ZA VOZAČE U SRBIJI: Opozvana dva popularna Nissan modela zbog rizika od požara i povreda
NA sajtu sistema NEPRO objavljen je opoziv dva modela putničkih vozila marke Nissan zbog bezbednosnih rizika koji mogu dovesti do povreda korisnika, odnosno povećanog rizika od požara.
24. 07. 2026. u 16:00
Izvadili najveći kamen iz bešike u istoriji sveta - neverovatno koliko je težak (FOTO)
PACIJENT je u bolnicu prvobitno primljen zbog moždanog udara.
18. 08. 2026. u 22:20 >> 22:38
Komentari (0)