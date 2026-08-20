Kultura

DESPOT ĐURAĐ BRANKOVIĆ U VIZUELNOJ KULTURI 1930-1940: Večeras predavanje u Muzeju u Smederevu

Јелена Илић
Jelena Ilić

20. 08. 2026. u 08:29

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U Muzeju u Smederevu, večeras, u četvrtak u 19 sati održaće se predavanje na temu „Despot Đurađ Branković u vizuelnoj kulturi u periodu 1930 – 1940“. Predavač je dr Snežana Cvetković.

ДЕСПОТ ЂУРАЂ БРАНКОВИЋ У ВИЗУЕЛНОЈ КУЛТУРИ 1930-1940: Вечерас предавање у Музеју у Смедереву

Foto N. Živanović

Ličnost srpskog despota Đurđa Brankovića i njegov prestoni grad Smederevo neiscrpna su inspiracija putopiscima, umetnicima, književnicima, muzičarima, pozorišnim rediteljima od petnaestog veka do današnjih dana. Veliki jubilej proslavljanja pola milenijuma od izgradnje prestonice u Smederevu (1430 – 1930) bio je povod nastanka brojnih vrednih dela u oblasti vizuelne kulture. Upravo će ova tema biti u fokusu predavanja „Despot Đurađ Branković u vizuelnoj kulturi u periodu 1930 – 1940“.

Biće reči o delima Vasilija Reznikova, Ivana Dikija, Pere Popovića, Živorada Nastasijevića, Paola Vieti-Violija, obuhvatajući fenomene u vizuelnoj kulturi u različitim medijima izražavanja -slike, skulpture, ilustracije, strip, scenografija, crkveno slikarstvo.

Ulaz je slobodan.

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