HRISOVULJA POEZIJI SMISLA I OSLUŠKIVANJA: U manastiru Žiči završen tradicionalni 35. Žički duhovni sabor „Preobraženje 2026“

Na sam dan Preobraženja Gospodnjeg, posle višednevnog saborovanja, pod svodovima Crkve svetoga Spasa u srednjovekovnom manastiru Žiči nadomak Kraljeva, pesniku Saši Radojčiću svečano je uručena “Žička hrisovulja” - najviše priznanje Žičkog duhovnog sabora i jedno od naših najznačajnijih književnih priznanja.

G.Šljivić

Svoju odluku žiri Žičkog duhovnog sabora tradicionalno je saopštio na Spasovdan, 40 dana po Hristovom vaskrsenju, navodeći u svom obrazloženju da je ovogodišnja „Žička hrisovulja“ Saši Radojčiću pripala „za poeziju osluškivanja i smisla koji nam se obnavlja i otkriva“.

G.Šljivić Žička hrisovulja

- Pesnik Saša Radojčić se oglašavao samo onda kada je imao razlog da to učini, i zato je njegova poezija uvek bila propraćena pažnjom. On je duboko svestan da je jezik okvir našeg razumevanja sveta, da je pesma razgovor. Kao što kaže u jednoj svojoj pesmi - „između dva života, i to jednog koji hoće u reč, koji se gura i nameće, i onog drugog koji se svega toga kloni“. Njegova poezija deluje između progovora i ćutanja. On je svestan da su u savremenom svetu odnosi između reči i stvari, reči i smisla, dobrano prekinute, i teži obnovi tog početnog, punog odnosa. Jednom rečju, Radojčić je jedan od najsabranijih glasova naše novije poezije i zato mu odajemo priznanje - rekao je dr Dragan Hamović, predsednik žirija.

G.Šljivić Žički duhovni sabor

Kao jednom od 35 dosadašnjih laureata i čuvara srpskog pesničkog jezika i reči, dobitniku je ovo značajno priznanje koje podrazumeva “zlatopečatenu povelju” i preobraženjsku ikonu, na završnoj saborskoj svetkovini u srednjovekovnoj zadužbini Nemanjića uručio dr Predrag Terzić, gradonačečnik Kraljeva.

G.Šljivić

- Ovo je jedna lepa i čista nagrada, možda jedna od najlepših nagrada u našem kulturnom prostoru i naravno da sam veoma srećan što se pridružujem divnom nizu pesnika i pesnikinja koji su tu nagradu do sada dobili – rekao je laureat Saša Radojčić.

G.Šljivić Saša Radojčić

Govoreći o svom stvaralaštvu, on je naglasio da u poeziji želi da postigne jednostavan i čist izraz.

- Da govorim najjednostavnije što mogu, da govorim tako da reči znače ono što znače, da ne komplikujem, da ne mutim bistru vodu, kao što to ponekad moderna poezija čini – poručio je Radojčić. - Jednostavno, želim da budem razumljiv, da čitalac može da uspostavi neku komunikaciju sa tom pesmom, što naravno nije lako, jer najteže je biti jednostavan.

G.Šljivić

SVETKOVINA

NA tradicionalnoj preobraženjskoj svetkovini, o pesničkom delu Saše Radojčića govorili su Aleksandar B. Laković i predsednik žirija Dragan Hamović, glumac Nebojša Dugalić besedio je odabrane stihove laureata, a u muzičkom programu nastupila je Jana Križak.

G.Šljivić Nebojša Dugalić