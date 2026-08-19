DUNAV FILM FEST OD PETKA U SMEDEREVSKOJ TVRĐAVI: Takmičarski program otvara “Kuća” Tanje Brzaković

Dunav film fest u Smederevu, u svom devetom izdanju, održaće se od 21. do 26. avgusta. Bogat festivalski program obuhvata četiri programske celine od kojih je za svako opredeljena posebna lokacija u gradu.

Foto: N. Živanović

Festival će 21. avgusta u Malom gradu Smederevske tvrđave otvoriti film „Kuća“ rediteljke Tanje Brzaković. Takmičarski program, koji donosi osam filmskih ostvarenja i vezan je, shodno konceptu festivala, za predstavljanje kinematografije podunavskih zemalja, održaće se u Malom gradu Smederevske tvrđave.

Programske celina „Neprolazni” vezana je za nova ostvaranje renomiranih filmskih reditelja a projekcije su u Dunavskom parku. Filmska ponuda celine „Reka-pitulacija” donosi probrane i zapažane filmove iz prošlogodišnje evropske i svetske produkcije koji će biti prikazivani u bioskopu Centra za kulturu Smederevo, a u okviru iste programske celine na letnjoj sceni Centra za kulturu Smederevo biće prikazivani odabrani domaći filmovi.

Na platou pored Karađorđevog duda, u sklopu programa „Porodica na okupu”, održavaće se projekcije kvalitetnih animiranih filmova.

Festival će biti zatvoren 26. avgusta, u Malom gradu svečanom dodelom nagrade Dunavska lađa kao i ostalih nagrada- za najboljeg glumca, najbolju glumicu, najbolji scenario i najbolju režiju. Festival zatvara Veče filmske muzike“, uz maestra Dušana Sekulića, sa orkestrom i horom, i projekcija kultnog fima „Sjećaš li se Doli Bel?“ Emira Kusturice.