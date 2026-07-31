EVROPSKI FILMOVI U PRIBOJČIĆEVOJ KUĆI: Svakog četvrtka u avgustu, Vranje će biti domaćin međunarodnog festivala sedme umetnosti

UDRUŽENjE "Naš svet, naša pravila", u saradnji sa Evropskom kućom iz Niša i Narodnim muzejom u Vranju, tokom avgusta organizuje Evropski filmski festival, koji će publici doneti četiri besplatne projekcije savremenih evropskih ostvarenja.

Foto: J.S.

Projekcije će biti održavane svakog četvrtka - 6, 13, 20. i 27. avgusta - od 20 časova, u dvorištu Pribojčićeve kuće koja je deo pomenute vranjske ustanove kulture.

Tokom četiri festivalske večeri, publika će imati priliku da pogleda dela sedme umetnosti iz Mađarske, Bugarske, Litvanije i iz Španije, a inače potpuno različiti filmovi listom otvaraju važne društvene teme, podstiču na razmišljanje i pokazuju raznolikost savremene evropske kinematografije.

Manifestaciju će otvoriti mađarska drama "Bez daha" - priča o profesorki književnosti koja, posle jednog školskog zadatka, postaje meta javne osude i suočava se sa pritiscima zbog svojih uverenja...

Drugi festivalski dan rezervisan je za bugarski film "Klopka", takođe dramsko delo o čoveku koji živi povučeno na obali Dunava, a život mu se menja kada njegova zajednica postane suočena sa ozbiljnom ekološkom pretnjom...

Treće večeri na programu je litvanski film "Ne zaboravi da trepneš". Ova emotivna priča o međunarodnom usvajanju, kroz odnose između dece, usvojitelja i prevoditeljke, istražuje pitanja pripadanja, poverenja i porodice...

Evropski filmski festival u Vranju zatvoriće španska komedija "Šale i cigarete", inspirisana istinitim događajima, odnosno neobičnim životnim putem stidljivog mladića koji, sasvim slučajno, postaje jedan od najpoznatijih komičara svog vremena...

Organizatori naglašavaju da za Vranjance ovakav festival predstavlja retku priliku da

odabrane bravure sineasta sa Starog kontinenta pogledaju na velikom platnu, pod otvorenim nebom, u jedinstvenom ambijentu dvorišta Pribojčićeve kuće.