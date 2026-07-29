ZLATNOG LAVA SANJA 20 AUTORA: Takmičarski program 83. Filmskog festivala u Veneciji, koji će se na Lidu održati od 2. do 12. septembra (FOTO)

BIOGRAFSKIM filmom "Mastilo", inspirisanim mahinacijama medijskog magnata Ruperta Merdoka, u režiji Denija Bojla, započeće 83. Filmski festival u Veneciji, na kome će se od 2. do 12. septembra, za Zlatnog lava nadmetati 20 ostvarenja nekih od najznačajnijih svetskih autora.

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У главној конкуренцији на Лиду, наћи ће се чак пет филмова домаће, италијанске кинематографије. Ветеран Нани Морети, после 37 година, поново се такмичи на Мостри и то романтичном драмом "Десиће се вечерас", у којој главну улогу тумачи Луј Гарел. Такмичиће се и Едоардо де Ангелис са делом "Ватра коју носиш у себи", Андреа Паљаоро са остварењем "Еко-компра", Паоло Стриполи са филмом "Аутсајдер" и Марко Бекис са "Повратком у Буенос Ајрес". Foto Labiennale.org Kadar iz filma "Divlji konj devet"

Irski oskarovac Martin Makdona, ušao je u konkurenciju sa crnom komedijom "Divlji konj devet", u kome dvojicu veterana, agenata CIA, igraju Džon Malkovič i Sem Rok, a u filmu se pojavljuje i legendarni muzičar Tom Vejts. U psihološkom trileru "Bunker", francuskog reditelja Florijana Zelera, Havijer Bardem i Penelope Kruz, igraju bračni par, čiji odnos se raspada kada muž, arhitekta, pristane da pravi bunker po narudžbini jednog milijardera. Boje francuske kinematografije brane i Stefan Brize sa filmom "Dobar mali vojnik", Sedrik Kan koji je režirao "15/18 (Mesto ozdravljenja)" i Nikola Parizer, sa ostvarenjem "Nešto pre ponoći".

Foto Labiennale.org Hercogovo ostvarenje Bucking Fastard

Višestruki povratnik na Lido je legendarni nemački reditelj Verner Hercog, koji je prošle godine iz Venecije poneo Zlatnog lava za životno delo, a sada u takmičarskom programu ima novo ostvarenje Bucking Fastard u kome glume sestre Kejt i Runi Mara, pored Orlanda Bluma i Domnala Glisona. Svetsku premijeru na Mostri će imati rediteljski prvenac "Udarni termin" Lensa Openhajma, sa Robertom Patinsonom, dok se Kejsi Aflek takmiči sa filmom Company, u kojem glavnu ulogu igra Nik Nolti. Prvi put u glavnoj konkurenciji je i iranski reditelj Ali Asgari, sa filmom "Malo svetlosti". Tokom više od dve decenije ruski reditelj Ilja Hržanovski, bavi se projektom posvećenim sovjetskom fizičaru Levu Landau, a novi nastavak ovog serijala, koji će prikazati u Veneciji, nosi naziv "Dau".

Vek Merlinke Van takmičarskog programa biće prikazan kratki film Flesh Impact, u kome mladu ikonu Holivuda Merilin Monro igra Dakota Jonson, a njenu moguću stariju verziju, u godinama koje nije doživela, Elen Berstin, koja će ove godine dobiti Zlatnog lava za životno delo. Film je režirala predsednica festivalskog žirija Megi Džilenhol.

Pre 24 godine južnokorejski reditelj Li Čang-dong osvojio je Zlatnog lava, a njegova "Moguća ljubav", pokušaće da ove godine ponovi uspeh. Čuveni Japanac Hirokazu Kore-eda, napravio je film "Osvrni se unazad", sa kojim će se takmičiti, inspirisan popularnom mangom Tatsukija Fujimota, koja je već ima animiranu verziju. Njegov zemljak Šinja Cukamoto, reditelj je ratne drame "Gospodine Nelson, da li ste ubijali ljude". Svojim drugim dugometražnim filmom "Nepoznata žena" danska rediteljka egipatskog porekla Mej el-Tuki, jedina je žena čije će se delo boriti za Zlatnog lava.

Foto Labiennale.org Iz filma "Malo svetlosti" Alija Asgarija

Festival u Veneciji, poznat je i po glamuru i prisustvu velikog broja svetskih zvezda. Dolazak na crveni tepih do sada su najavili Robert Patinson, Penelope Kruz, Alisija Vikander, dok je umetnički direktor festivala Alberto Barbera najavio i članove grupe "Oeizis", braću Noela i Lijama Galagera.