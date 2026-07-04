U KIKINDI POČEO 45. VAJARSKI SIMPOZIJUM „TERRA“: Izložba skulptura označila novu koloniju (Foto)

Godišnjom izložbom skulptura, malog formata u galeriji „Terra“, a velikog na gradskom trgu, u petak uveče u Kikindi je zvanično počeo ovogodišnji, jubilarni, 45. internacionalni simpozijum skulpture u terakoti „Terra“.

Foto: R. Šegrt

Na svečanosti, koja se uvek priređuje na početku novog saziva kolonije, publika je videli skulpture umetnika koji su pre godinu dana stvorili nova dela u čuvenoj kikindskoj glini: Uroš Ušćebrka, Petar Barišić, Mihala Julinova, Ansi Taulu, Dezmond Bret i Milena Milosavljević. Oni koji su prisustvovali kolegama, koji su ove godine po pozivu stigli na „Terru“, preneli su svoja iskustva sa ovog jedinstvenog simpozijuma. Ovog jula u glini će vajati Goce Nanevski iz Severne Makedonije, Rafael Sabatije iz Francuske, Beate Gatčelhofer iz Austrije, te Milorad Mladenović i Branko Milanović iz Srbije. Osim njih, novi izazov imaće i Sanja Radusin Smiljanić, koja je dugo godina bila deo umetničkog tima „Terre“, a sada je prvi put u ulozi v.d. direktora.

Foto: R. Šegrt Skulpture sa 44. "Terre"

- Retko gde vajari imaju ovakvu priliku da rade skulpture velikog formata. Umetnici se na „Terri“ upoznaju sa tehnikom „zidanja dan za dan“ koja zahteva vreme i zbog toga simpozijum traje čitav mesec. Zato ovde nastaju grandiozne skulpture – objasnila je Radusin Smiljanić.

Umetnici će raditi u ateljeu „Terra“ koji je nastao rekonstrukcijom stare ciglane iz 1895. i sada pruža izvanredne uslove za rad sa neograničenom količinom gline, za višemesečno sušenje nastalih radova u tom prirodnom ambijentu, kao i njihovo kasnije pečenje u velikoj peći. Ono što nastane na ovogodišnjem sazivu „Terre“ javnosti će biti predstvljeno za godinu dana, prilikom otvaranje narednog simpozijuma. Pravilo ove vajarske kolonije je da jedna vajar može da učestvuje samo jednom.



