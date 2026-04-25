Kultura

Oskar za najbritkija pera: "Večernje novosti" raspisale 58. Konkurs "Pjer" za najbolju karikaturu, osnovan 1967. godine

Miljana Kralj

25. 04. 2026. u 06:30

BEZMALO šest decenija "Večernje novosti" neguju najmasovniji i najvalitetniji konkurs, čije nagrade su u oblasti karikature postale svojevrsni pandan Oskaru na našim terenima.

Оскар за најбриткија пера: Вечерње новости расписале 58. Конкурс Пјер за најбољу карикатуру, основан 1967. године

Foto N.Skenderija

Legendarni glavni urednik našeg lista Slobodan Glumac i karikaturista Dragan Savić ustanovili su 1967. godine nagradu u čast karikaturiste, novinara, esejiste, pisca i jednog od osnivača "Ošišanog ježa" Petra Križanića (1890-1962), koji je u istoriju ušao pod pseudonimom Pjer. Od danas otvoren je 58. konkurs za najbolju karikaturu, a radovi se mogu slati do 25. maja. Za ovogodišnje takmičenje naš list dobio je podršku Udruženja karikaturista FECO.

Priznanja "Zlatni", "Srebrni" i "Bronzani Pjer", kao i nagrade za portret "Ranko Guzina", i priznanja za najbolji rad mladog karikaturiste, koje na specijalnom zasedanju, u redakciji "Novosti", dodeljuje za tu priliku ustanovljeni žiri, ispisala su, tokom decenija, istoriju novinske karikature, ne samo u Srbiji, već svojevremeno i Jugoslaviji. Jedinstvenost ovakvog takmičenja zapažali su neki od najistaknutijih savremenika, pa je tako svojevremeno naš nobelovac Ivo Andrić, povodom "Pjera", zapisao:

- Nije laka stvar ni mali napor ni neznatna žrtva gledati celog veka ljude i svet oko sebe očima karikaturiste. Moći tako videti i umeti tako prikazati društvo i čoveka u njemu, a ne podleći profesionalnoj deformaciji, ne pasti u pesimizam i negaciju, ne otuđiti se od sveta i ljudi, to pokazuje veliku latentnu snagu i ravnotežu duha, urođenu blagorodnost i čistotu.

Tema je - slobodna

PREMA ovogodišnjim propozicijama, kao i na svim prethodnim konkursima tema je - slobodna. Broj radova je neograničen, a u konkurenciiju ulaze samo radovi u štampanoj formi, na čijoj poleđini treba napisati ime karikature, ime i prezime autora, adresu, telefon i imejl. Elektronski poslate karikature neće biti uzete u razmatranje. Propisani format je od A4 (210 puta 300 milimetara) do A3 (300 puta 420 milimetara), a mogu se slati na adresu "Večernje novosti" za 58. Konkurs karikature "Pjer", Trg Nikole Pašića 7, 3. sprat, 11000 Beograd. Ili se na istu adresu mogu lično doneti svakog radnog dana od 9 do 17 časova (kontakt telefon je 011/3028058). Prispele radove, koji se ne vraćaju, a koje organizator može koristiti za svoje potrebe bez naknade, ocenjivaće posebna komisija. Selektovani radovi će biti objavljeni u katalogu (PDF format), a najbolji u specijalnom dodatku u "Večernjim novostima". 

Prvog "Pjera", 1967, dobio je slovenački autor Albin Rogelj za "Osmerac na jugoslovenski način".

Foto N.Skenderija

USPEH Čelanović, Ubović, Ojdanić i Ćeličanin na 57. konkursu

Na spisku laureata od tada, našla su se najbritkija pera, od Dragana Savića, Iva Kušanića, Sunčice Božinovske, Zorana Jovanovića, Ranka Guzine, Jugoslava Vlahovića, preko Špire Radulovića, Nedeljka Ubovića, Aleksandra Blatnika, Dušana Ludviga, Dušana Petričića, Predraga Koraksića, Muhameda Đerleka, do Dragana Rumenčića, Jovana Prokopljevića, Luke Lagatora, Ganeta Milanovića, Milanka Kaličanina, Jova Škomca, Gorana Divca, Zorana Petrovića mnogih drugih. A Tošo Borković, karikaturista "Novosti", čak pet puta je osvojio nagradu "Zlatni Pjer".

Peckao i u "Koprivama"

POD pseudonimom Pjer, Križanić koji je rođen u Glini, prve radove protiv austrougarske politike objavio je 1908. godine u zagrebačkom satiričnom časopisu "Koprive". Iz političkih razloga 1911. prekinuo je saradnju sa časopisom i kratko boravio kod rođaka u Srbiji. Manje je poznato da je tom prilikom sa Urošem Predićem oslikao ikonostas u manastiru Grgeteg. Posle Prvog svetskog rata, preseljava se definitivno iz Zagreba u Beograd, gde čitav radni vek provodi u "Politici". Autor koji je svojim delom zadužio jugoslovensku i srpsku karikaturu, umro je 1962. 

Istovremeno najznačajnija imena naše umetnosti i društvenog života bila su uključena u rad "Pjerovog" žirija - Branko Ćopić, Dušan Vukotić, Vladimir Bulatović Vib, Dušan Matić, Danilo Kiš, Igor Mandić, Olja Ivanjicki, Miljenko Smoje, profesor Radomir Lukić, Mika Antić, Vojo Stanić, Ljubivoje Ršumović, Jovan Ćirilov, Duško Trifunović... O najboljim karikaturama odlučivali su i Gordan Mihić, Predrag Matvejević, Boro Drašković, Aleksandar Popović, Slobodan Mašić, Milovan Vitezović, Dušan Kovačević, Bogdan Kršić, Petar Kralj, Caja Radojčić, Emir Kusturica, Siniša Kovačević, Ljubomir Simović, Dragoslav Mihailović. A Zuko Džumhur je i žirirao i osvajao nagrade. 

