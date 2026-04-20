Svaki Vadimov ton me inspiriše: Intervju - Svetlana Zaharova, primabalerima, uskoro opet u Beogradu (FOTO)

NAJVEĆA balerina današnjice, jedina trenutno aktivna prima ballerina assoluta, Svetlana Zaharova i njen životni partner, violinista svetskog renomea Vadim Rjepin, beogradskoj publici će 5. maja, u Plavoj dvorani Sava centra, predstaviti svoj zajednički umetnički projekat "Pas de deux - Ples udvoje na vrhovima prstiju".

Ovaj par u životu i na sceni osmislio je jedinstveni koncept predstave koja je hit gdegod da je u svetu izvode: intiman dijalog između igre i muzike, gde se neuporediva gracioznost i tehničko savršenstvo Zaharove susreću sa dubokom ekspresivnošću i besprekornim umećem muziciranja Rjepina. Njihov "Ples udvoje" briše granice između koncerta i klasične baletske gala predstave: svaki solo, postaje intiman razgovor u kome se prsti na nogama balerine i prsti violiniste spajaju u savršenoj harmoniji.

Uz pratnju Beogradskog kamernog orkestra, Zaharova će nastupiti i kao solista i u duetima sa maestralnim kolegama, izvanrednim igračima Boljšog teatra - Artemijem Beljakovom, Mihailom Lobuhinom i Igorom Cvirkom. Pred beogradskom publikom Zaharova je do sada igrala više puta, a u razgovoru, za "Novosti", otkriva kakva su joj bila prethodna iskustva, šta nosi kao uspomenu...

- Uvek je zadvoljstvo nastupati u Beogradu gde me čeka predivna publika koja me nagrađuje ovacijama, tako da osećam veliku podršku i pažnju - tvrdi Zaharova. - Deo mog srca uvek ostaje sa njima. Nadam se da ću publici i ovog puta prikazati dobar nastup.

Zvezdanim putevima JEDNA od najpoznatijih ruskih umetnica u svetu, rođena je u gradu Lucku, a već sa deset godina upisala je Kijevsku koreografsku školu. Na međunarodnom takmičenju za mlade, osvaja drugu nagradu i školovanje nastavlja na Akademiji ruskog baleta Vaganova, posle čega se pridružuje baletu Marijinskog teatra. Međunarodni značaj stekla je prvim ugovorom sa Baletom Pariske opere, a potom i Milanskom skalom, gde je stekla titulu zvezde. Primabalerina Boljšog baleta u Moskvi postala je 2003, a u gala predstavama nastupa u Italiji, Francuskoj, Ujedinjenom Kraljevstvu, Nemačkoj, SAD i Japanu. Osnovala je dobrotvornu fondaciju za podršku baletske umetnosti, koja pruža pomoć veteranima i daje stipendije mladim igračima, a pod njenim pokroviteljstvom, održava se i Dečji plesni festival "Svetlana".

o Ovo je prvi put da će vas ovdašnji ljubitelji baleta videti sa vašim životnim saputnikom, svetski slavnim violinistom Vadimom Rjepinom. Na koji način će se taj nastup razlikovati od prethodnih?

- Kada delim scenu sa takvim profesionalcem i umetnikom, uvek je zadovoljstvo i inspiriše me na poseban način. Iako mi stvaramo u drugačijim žanrovima naše izvođenje na najlepši način objedinjuje ove dve umetnosti. Pored njega sam sigurna da će muzički deo programa biti na najvišem nivou, duboko inspirativan da stvorimo zajedničku kreaciju za pamćenje.

o Koliko se vaš zajednički ples na sceni prožima sa onim u ličnom životu. Kako zajednički birate repertoar, kada dajete prednost igri, a kada muzici?

- Vadimova umetnost i ličnost su za mene inspiracija. Svaki njegov ton ispunjava me emocijama koje prenosim kroz pokrete. Program smo, naravno, zajedno birali i osmišljavali, svakako i menjali, ali smo sada sigurni da je on uobličen za nas oboje. Namerno smo birali dela u kojima violina ima primarnu ulogu. Muzika i ples su u tesnom sadejstvu, što će publika i primetiti. Nemoguće je stvoriti dobar pokret i koreografiju bez dobrog muzičkog izvođenja, tako da je sada sve u balansu.

Najsavršeniji violinista ROĐEN u Sibiru 1971. Vadim Rjepin već sa 14 godina debitovao je u Tokiju, Minhenu, Berlinu i Helsinkiju, a godinu dana kasnije u Karnegi holu u Njujorku. Sa 17 je bio najmlađi pobednik konkursa "Kraljica Elizabet". Od tada je nastupao sa najznačajnijim svetskim orkestrima i dirigentima i u svim većim muzičkim centrima. Slavni Jehudi Menjuhin nazvao ga je "najboljim i najsavršenijim violinistom". Snimao je za najznačajnije svetske izdavače, a za izvođenje Čajkovskog i Rahmanjinova, sa Mišom Majskim i Lang Langom osvojio je nagradu Echo, dok je CD sa sonatama Griga, Janačeka i Sezara Franka, snimljen sa Nikolajem Luganskim osvojio nagradu Bi-bi-Sija. Nosilac je najvećih međunarodnih priznanja i ordenja.Osnivač je i umetnički direktor godišnjeg Transsibirskog umetničkog festivala.

o Koliko je izazovno uskladiti dve tako uspešne karijere?

- Kada postoje ljubav i poštovanje za karijere oba umetnika - nije uopšte teško. Divno je što smo u ovoj fazi života kada često nastupamo zajedno zahvaljujući ovom projektu.

o Sa vama će nastupiti i vaše kolege, zvezde ruskog baleta, trojica istaknutih igrača. Šta karakteriše igru ova tri partnera?

- Oni su nešto najbolje što ruska baletska scena ima danas - izuzetni umetnici, iskusni partneri i saradnici, predivni ljudi pre svega. Lepo je kad imate takve kolege sa kojima stvarate i na čiju umetnost možete da se oslonite kada stvarate jedan ovako lični projekat.

o I dalje ste jedina aktivna prima ballerina assoluta. Kakvu to odgovornost nosi?

- Titule mi ništa ne znače same po sebi. O njima ne razmišljam. Ono što me uvek pokreće je velika odgovornost prema publici koja je došla na moj nastup. To je jedino važno.