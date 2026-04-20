Sa severa stižu svetla u sumraku: Osma Nedelja finskog filma u DKC, od od 23. do 27. aprila

FILMOVI koji donose nadu, uz uobičajeni i specifični humor, činiće repertoar osme Nedelje finskog filma, bijenalne smotre koja će od 23. do 27. aprila u Dvorani Kulturnog centra Beograda predstaviti devet dugometražnih igranih filmova, jedan kratki i jedan animirani i tako pružiti uvid u aktuelnu produkciju čuvene kinematografije sa severa Evrope.

Gosti festivala biće rediteljka Jeni Toivonijemi, čiji film "Leptiri" se nalazi u programu, kao i scenarista i reditelj Samp Batal, koji na smotri učestvuje sa ostvarenjem "Kradljivci jabuka". U njegovu čast biće prikazan i petnaestominutni film "Hulahopke" (bio u užem izboru za nagradu Oskar), u kome se pojavljuje kao glavni glumac.

Smotru će otvoriti "Svetlo koje nikad ne iščezava", delo prikazano u Kanu, u programu ACID, čiji je reditelj Lauri-Mati Parpei, koji se pored filma i televizije bavi vizuelnom umetnošću i muzikom, kantautor je benda "Musta valo". Ovenčan nagradom publike na prošlogodišnjem festivalu na Paliću, u DKC stiže i film "100 litara pivskog zlata", čiji je reditelj i scenarista međunarodno nagrađivani Temu Niki.

Posle decenije pauze od igrane forme i uspešnog dokazivanja na polju dokumentaristike, rediteljka Pirjo Honkasalo snimila je film "Orenda", dramu smeštenu na ostrvo - svetionik, a pored nje će se svojim delom predstaviti beogradskoj publici i glumica, scenaristikinja i rediteljka Pamela Tola, i to nastavkom najgledanije komedije u Finskoj pre šest godina ("Čelične dame"), koja nosi ime "Čelične dame - Kao da sutra ne postoji". Na repertoaru se nalaze i "Ludo leto" rediteljke Ule Heikil, "Terapija" koju je režirao Pavo Vesterberg i delo "Onaj koji više voli", koje potpisuje Oskari Sipola.

- Kada je pre šesnaest godina nastajala ova manifestacija, ni najveći optimisti nisu mogli da naslute da će ubrzo postati jedna od omiljenih - ističe naš filmski reditelj Stefan Arsenijević, selektor smotre. - Do dana današnjeg, ni mi koji je organizujemo ne uspevamo da dokučimo u čemu je tajna veza finske kinematografije i beogradske publike. Da li je to egzotika, specifični finski humor, uvrnuti pogled na svet? Kako bilo, dogodila se simpatija, prepoznavanje, nešto je kliknulo. Tokom proteklih godina neki od najznačajnijih finskih filmskih stvaralaca posetili su Beograd, a publika je punila DKC, znatiželjna i otvorena, spremna za razgovore sa gostima koji su često bili toliko dugi i intenzivni da smo morali da ih premeštamo u foaje kako bi počeo novi film.

Veza između kultura TOKOM svih ovih godina postojanja našeg festivala, jedna osoba je bila konstanta: Jana Puskala, šefica odeljenja za međunarodnu saradnju Finske filmske fondacije, koja je sa dugogodišnjim urednikom DKC Nebojšom Popovićem imala hrabrosti i vizije da osnuje ovu manifestaciju - podseća Arsenijević. - Ovogodišnje izdanje biće Puskalino poslednje, pošto odlazi u zasluženu penziju. Janino izuzetno poznavanje filma, erudicija, posvećenost, šarm i smisao za humor davali su posebnu boju svakom dosadašnjem izdanju naše manifestacije. Ostajemo joj uvek zahvalni za sve filmofilske, profesionalne i ljudske veze koje je tokom godina uspostavila i gradila između naših kultura.

Prema Arsenijevićevim rečima, ovogodišnja selekcija najdramatičnija je do sada:

- Poput sveta u kojem živimo, i junaci ovih filmova su nestabilni i na ivici. Svi su u nekom smislu priterani do svojih krajnjih granica i moraju da pronađu rešenje, da prevaziđu ili ponovo osmisle sebe i da uspostave kontakt sa drugima. Onaj suštinski, ljudski kontakt, naoko jednostavan, ali uvek specifičan, poseban, kompleksan. Možda bi ključna reč za svaki od ovih filmova bila - nada. Sve potrebnija u ovom sve neuhvatljivijem svetu. Ovi filmovi su, da upotrebim naslov jednog starog Kaurismakijevog filma - svetla u sumraku.

OVOGODIŠNjA novina je program namenjen deci. Osamdeset godina nakon što je spisateljica i ilustratorka Tuve Janson osmislila priču i crtež za planetarno popularne Mumine, u subotu, 25. aprila, u Malom DKC, biće prikazan animirani dugometražni film sinhronizovan na srpski - "Mumini i zimske čarolije". - Kako bismo najmlađim posetiocima približili Mumine, istog dana imaće priliku da učestvuju u posebno osmišljenoj radionici, pod imenom "Povratak u Muminovu dolinu" - najavio je Arsenijević.

Iako se filmovi u selekciji bave ozbiljnim i teškim temama, vrlo često nose u sebi specifični finski smisao za humor, naglašava Arsenijević:

- Nekad crn, nekad suv, nekad farsičan, nekad suptilan, ali uvek u slavu života.

U velikoj meri fokus je i na ženskim likovima, koji su kompleksni, samosvojni, nesavršeni, autentični, a te junakinje su svih životnih doba, što deluje kao pravo osveženje, zaključuje selektor Nedelje finskog filma, koja se od 2010. organizuje uz podršku Ambasade Finske i Finske filmske fondacije.