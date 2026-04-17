Div klasične muzike: Genijalni ruski pijanista Denis Macujev nastupiće sa Simfonijskim orkestrom RTS

RUSKI virtuoz Denis Macujev, jedan od vodećih pijanista današnjice, nastupiće kao solista na koncertu Simfonijskog orkestra RTS-a, poddirigentskom palicom Dejana Savića, u Velikoj dvorani Kolarčevezadužbine, 22. aprila.

K. Mihailović

Publika će biti u prilici da u interpretaciji slavnog umetnika čuje jedno od najčuvenijih dela koncertantne literature - "Treći klavirski koncert" Sergeja Rahmanjinova. Iste večeri biće izvedena i "Svita broj 3" Petra Iljiča Čajkovskog.

- Jedan od najvećih svetskih pijanista drugi put zaredom dolazi u Srbiju i predstavlja se u najboljem svetlu, sa najtežim koncertima klavirske literature. On ne nastupa u Evropi i Sjedinjenim Američkim Državama iz poznatih razloga, već uglavnom u Rusiji, Japanu, Koreji, Kini... i ljudi su tamo oduševljeni - kaže, za "Novosti", maestro Dejan Savić. - Odlučili smo se za ruski program: Čajkovski, Treća svita za simfonijski orkestar, lepo delo, jako popularno, koje nije mnogo kod nas izvođeno. A Treći koncert Rahmanjinova, on svira maestralno!

Foto: N.Skenderija Dejan Savić

Savić ističe i da sa Simfonijskim orkestrom RTS-a, koji sada zauzima visoko mesto u regionu, sarađuje decenijama i da su zabeležili mnogo uspešnih, zajedničkih nastupa.

- Program je izazovan zbog soliste, i to će ostati zabeleženo, jer koncert će se snimiti. Zaista nas očekuje jedan od vrhova sezone - zaključuje Savić, koji je sa Macujevom sarađivao i na festivalu "Zvezda Bajkala" u Irkutsku, koji je ruski pijanista i osnovao.

Građanin sveta DENIS Macujev je rođen u porodici muzičara, 1975. u Irkutsku. Majka Irina je bila nastavnik klavira na pedagoškom institutu, a otac Leonid pijanista i kompozitor. Iako godinama živi u Moskvi i u najlepšem smislu je građanin sveta, kaže za sebe da je "po nacionalnosti Sibirjak". On ističe da ljudi koji žive u surovom Sibiru imaju u sebi nešto posebno. Uslovi života ih uče da se bore za život i da budu solidarni.

Od kada je pobedio na XI Međunarodnom takmičenju "Čajkovski" u Moskvi 1998. godine, karijera Denisa Macujeva kreće se uzlaznom putanjom. Laureat je brojnih takmičenja i nosilac najviših prestižnih državnih priznanja. O fenomenu njegovih interpretacija se javno diskutuje, a kritičari ga nazivaju "genijem klavira i divom klasične muzike".

U jednom od intervjua za "Novosti", Macujev je rekao da godišnje ima oko 250 koncerata, i da se za svaki priprema kao da će biti poslednji u životu, kao da mu je to prvi i poslednji dan na zemlji:

- Bez takvog osećanja, da je to poslednje što ću uraditi u životu, bolje je da ne izlazim na scenu. Nije čak ni važno da li je u sali 300 ili 30.000 ljudi, uvek ću izneti više toga nego što sam mislio da u sebi imam - rekao nam je svojevremeno Macujev.

On smatra i da ogromna tradicija leži u pravoslavnim i slovenskim korenima, kulturna, a zatim i svaka druga:

- Rusi i Srbi, dakle, imaju suštinske tačke spajanja. Međutim, tek u prijateljskom odnosu sa drugima, bez obzira na veru i poreklo, vrednost nekog podneblja dolazi do najvećeg izražaja. I obavezno u miru - istakao je ruski pijanista.