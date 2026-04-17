Izložba slika Vlade NJaradija: Galerija Saveza udruženja likovnih umetnika Vojvodine u Novom Sadu

U ponedeljak, 20. aprila u 19 časova, u Galeriji Saveza udruženja likovnih umetnika Vojvodine na Bulevaru Mihajla Pupina broj 9 u Novom Sadu, biće otvorena 63. samostalna izložba slika Vlade Njaradija, pod nazivom „Površine spajanja i razdvajanja“.

Reč je o radovima nastalim u poslednjih nekoliko godina, koji nisu pojedinačno imenovani već pripadaju jednoj celini a publika će imati priliku da ih pogleda do 8. maja.

Vlado Njaradi (60) je završio Školu za dizajn „Bogdan Šuput“, grafički odsek u Novom Sadu. Decenijama je prisutan na domaćoj i međunarodnoj umetničkoj sceni, na kolektivnim žiriranim izložbama i izložbama po pozivu izlagao je više od 800 puta. Autor je 30, uglavnom međunarodnih umetničkih projekata i nagrađivan za slikarstvo, grafiku, crtež, umetničku fotografiju, grafički dizajn, mejl art, dramu i satiru.

Prvi je dobitnik najveće Nacionalne nagrade na svetu Pro Arte Ruthenorum, za likovnu umetnost koju dodeljuje Svetsko veće Rusina.

Izdao je mapu grafika „Karpatski mit“. Legati umetničkih dela mu se nalaze u Prijedoru (BiH) i u Subotici, a Zbirka slika u Vrbasu. Umetnička dela su mu zastupljena u galerijama i muzejima, kao i privatnim i javnim zbirkama kod nas i u svetu. Zastupljen je u 16 monografija, antologija, leksikona, enciklopedija, edicija i atlasa. Ima status samostalnog likovnog umetnika.