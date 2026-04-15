Muzej Jugoslavije na listi 27 najboljih na svetu: Renomirani magazin svrstao ga uz Vatikan, Luvr, Ermitaž, Metropolite
NA listu 27 najboljih muzeja na svetu, uz Vatikan, Luvr, Nacionalni muzej Kine, Tejt modern, Ermitaž, Metropoliten, Ufici... renomirani svetski magazin Travel + Leisure, među nezaobilazne destinacije za posetioce širom sveta, uvrstio je i Muzej Jugoslavije.
Reč je o jednom od najuticajnijih magazina iz oblasti putovanja i kulture, čije preporuke utiču na globalnu vidljivost kulturnih institucija i turističke tokove. Muzej Jugoslavije izdvojen je u segmentu institucija koje se bave istorijom i kulturnim nasleđem. A uz ime našeg muzeja piše:
- Nije tako često da se karta sveta menja, i to je razlog zbog koga je Muzej Jugoslavije tako zanimljiv. Kada se Jugoslavija raspala 1991. ta drastična promena uticala je na to kako danas doživljavamo Balkan kao regiju. Ako planirate put u srpsku (i nekada jugoslovensku) prestonicu, Beograd, vredno je posetiti ga i videti artefakte, uniforme, i diplomatske poklone koje je dobijao predsednik Josip Broz Tito.
