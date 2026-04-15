Kultura

Muzej Jugoslavije na listi 27 najboljih na svetu: Renomirani magazin svrstao ga uz Vatikan, Luvr, Ermitaž, Metropolite

Miljana Kralj

15. 04. 2026. u 15:52

NA listu 27 najboljih muzeja na svetu, uz Vatikan, Luvr, Nacionalni muzej Kine, Tejt modern, Ermitaž, Metropoliten, Ufici... renomirani svetski magazin Travel + Leisure, među nezaobilazne destinacije za posetioce širom sveta, uvrstio je i Muzej Jugoslavije.

Foto promo, Muzej Jugoslavije

Reč je o jednom od najuticajnijih magazina iz oblasti putovanja i kulture, čije preporuke utiču na globalnu vidljivost kulturnih institucija i turističke tokove. Muzej Jugoslavije izdvojen je u segmentu institucija koje se bave istorijom i kulturnim nasleđem. A uz ime našeg muzeja piše:

- Nije tako često da se karta sveta menja, i to je razlog zbog koga je Muzej Jugoslavije tako zanimljiv. Kada se Jugoslavija raspala 1991. ta drastična promena uticala je na to kako danas doživljavamo Balkan kao regiju. Ako planirate put u srpsku (i nekada jugoslovensku) prestonicu, Beograd, vredno je posetiti ga i videti artefakte, uniforme, i diplomatske poklone koje je dobijao predsednik Josip Broz Tito.

