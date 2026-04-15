Kultura

Od čega se sastoji ovaj svet: Predstavljanje skulptura Srđana Stefanovića u Galeriji "Singidunum"

Miljana Kralj

15. 04. 2026. u 15:48

JEDNODNEVNU promociju nove kolekcije skulptura, Srđan Stefanović predstaviće u Galeriji "Singidunum", 16. aprila, od 18 do 20 časova.

Од чега се састоји овај свет: Представљање скулптура Срђана Стефановића у Галерији Сингидунум

Foto promo, Galerija Singidunum

U ovom ciklusu umetniku je polazna tačka ideja akumulacije energije - energije prostora, ritma grada i fizičkog impulsa koji prenosi u čelik.

Stefanović kroz precizno kontrolisane udarce i pokrete tela prenosi energiju u materijal, oblikujući čelik kao aktivnog učesnika u procesu.Skulptura tako postaje zapis susreta tela i materije, fizičkog napora i misaone discipline.

- Njegov rad odlikuje složen odnos prema materijalima i ljudskom dejstvu na njih koji jasno i temeljno postavlja ključna pitanja o prirodi ovog sveta i doživljaju koji čovek ima o njemu - kaže istoričar Marko Aleksić, povodom postavke. - Impresivno je kako pronalazi materijale najrazličitijih struktura i porekla, kako im otkriva duboko skrivena svojstva i značenja poput nekog arheologa, hemičara, filozofa, ili sva ova tri u jednom, i kako onda počinje da priča svoju drevnu priču o ovom svetu, od čega se satoji i šta se desilo kada se u njemu pojavio čovek i počeo da ga menja.

