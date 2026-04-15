Dvojezična "Luča mikokozma": Književne večeri na Sorboni posvećene Petru Petroviću NJegošu i Radomiru Uljareviću

KATEDRA za BCMS na kojoj se na Sorboni izučava i srpski jezik, organizuje u kratkom roku dva književna događaja, susret povodom zbirke „Stranče, odakle dolaziš“ Radomira Uljarevića i novog dvojezičnog izdanja "Luče mikrokozma" Petra Petrovića Njegoša, koje je revidirao i dopunio strane književni prevodiolac i pesnik Boris Lazić.

I Uljarevićevu zbirku poezije preveo je sa srpskog jezika Lazić. Knjiga je objavljena uz prikaz pesnika i kritičara Žan-Pjera Simeona i objavljena u izdavačkoj kući "Slavitid" u januaru ove godine. To je prva knjiga ovog autora dostupna na francuskom jeziku.

- Posle poteske večeri s jednim od najvećih živih srpskih pesnika Matijom Bećkovićem održane u oktobru prošle godine na Sorboni, nastavljamo s književnim susretima posvećenim našem stvaralaštvu, ovoga puta najvećom srpskom pesniku Njegošu i prevodima aktuelnog pesništva na tim prostorima – istakla je za "Novosti" jedan od organizatora, lektor na Sorboni Blaženka Trivunčić.

Organizatori su Uljarevića predstavili kao savremenog pesnika iz Crne Gore, izdavača i kulturnog poslenika, autora mnogobrojnih dela i dobitnika književnih nagrada.

- Književni susret nudi priliku da se otkrije nadahnuta poezija usmerena na pitanja porekla, pamćenja i pripadnosti – istakli su na Sorboni u najavi ovog događaja.

Kao učesnici razgovora o zbirci navedeni su između ostalog pisci Milutin Mićović i Jordan Plevneš. Književno veče će biti održano sutra (četrvrtak) u univerzitetskoj biblioteci Malzerb u pariskom 17. arondismanu gde se nalazi i katedra za srpski jezik.

Dan kasnije, na istim mestu biće predstavljeno i novo srpsko-francusko izdanje Njegoševe "Luče Mikrokozma" kome prethodi predgovor mitropolita crnogorsko-primorskog Joanikija.

- Njegoš svoje alegorijsko delo o padu anđela komponuje kao svojevrsnu prefiguraciju svog remek-dela "Gorski vijenac". Lirsko i meditativno delo usredsređeno je na pitanje porekla zla, i privuklo je najveće romanopisce dvadesetog veka, poput Miloša Crnjanskog, Iva Andrića ili Vladana Desnice, mislioce osetljive na metafizičku dimenziju postojanja, koji su u Njegošu prepoznali svog prethodnika – istakli su na Sorboni u najavi književne večeri.