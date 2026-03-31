ČOVEK SA POSEBNOM ZEBNJOM I LJUBAVLJU ZA SVOJ NAROD: U Matici srpskoj održana komemoracija u znak sećanja na akademika Mira Vuksanovića
NA komemorativnom skupu u Matici srpskoj, juče su se od književnika i akademika, Mira Vuksanovića, koji je preminuo 6. februara u Novom Sadu a sahranjen 11. februara u njegovoj rodnoj, Krnjoj Jeli kod Šavnika, oprostili, pored porodice i brojnih prijatelja i poštovalaca, njegovi najbliži dugogodišnji saradnici i prijatelji, prof dr Dragan Stanić, dr Slavko Gordić, dr Mate Pižurica, dr Marko Nedić i Selimir Radulović.
Predsednik Matice srpske, istoričar književnosti i književni kritičar, profesor dr Dragan Stanić je naglasio da je Miro Vuksanović bio jedan od najdelatnijih i najefikasnijih trudbenika Matice srpske u celoj njenoj dvovekovnoj istoriji.
- Mnogo toga je zaista uradio, Miro Vuksanović, po čemu nas je zadužio i o čemu će imati da se razmišlja i vodi tihi dijalog s tim čovekom, koji je ostavio jasan trag u našoj ustanovi. U Maticu srpsku je ušao krajem sedamdesetih godina prošlog veka i u prvom koraku najavio, a zatim jasno iskazao svoju kknjiževničku misiju. Tada je još živeo u Somboru, gde je, kao što znamo, takođe ostavio veliki trga. Član saradnik Matice srpske postao je 1983. godine a 1888. član odbora za jezik i književnost, gde je bio najdirektnije uključen u sve događaje vezane za književnost i jezik...rekao je između ostalog dr Stanić.
Pripovedač, književni kritičar, esejista i univerzitetski profesor emeritus, Dr Slavko Gordić, dugogodišnji glavni i odgovorni urednik Letopisa Matice srpske, naglasio je da je Miro Vuksanović, bio retka kombinacija entuzijaste i perfekcioniste.
- Višedecenijski drug i saradnik, upečatljiva ličnost u svom delovanju i impresivnom opusu, kao i delovanju u Somboru, Novom Sadu i Beogradu. Čovek iskrenog i kultivisanog saživljavanja književnih skupova koje je pohodio, čovek koji trpi i duh koji stvara čistu, duboku svoju čovečnost, uvek sa posebnom zebnjom i ljubavlju za svoj narod- rekao je dr Gordić.
O drugu, prijatelju i saradniku, kako je istakao dr Mate Pižurica,
Miru Vuksanoviću, izuzetnoj ličnosti srpske kulture o čemu će svedočiti i vremena koja dolaze.
- U najvažnijoj kući srpske kulture, govorio je s merom, probranim rečima, objašnjavao tajnu pisanja, uvek pripremljeno, nikas nemarano, nikad isprazno. Pored njegovog velikog dela imao je niz različitih talenata, kako u književnosti, slikarstvu, priređivački, redaktorski, besprekorno radan sa organizatorskim smislom, ostavio je dubok trag u svakom mestu u kom je radio, u Somboru, Novom Sadu i Beogradu. Bio je čovek uspostavljanja reda, gde ga nije bilo lako pratiti. Priznanja za talenat i dostignuća najviših nivoa, potvrda su toga- kazao je Pižurica.
Takođe biranim rečima od Mira Vuksanovića su se oprostili književni kritičar, istoričar književnosti, prozni pisac i esejista Marko Nedić, sekretar odeljenja za književnost i jezik i jedan od najprisnijih saradnika u okviru Izdavačkog centra Matice srpske i Selimir Radulović, upravnik biblioteke Matice srpske, koji je na tom mestu nasledio Mira Vuksanovića.
Portret umesto fotografije
Umesto fotografije Mira Vuksanovića, na komemoraciji u Velikoj sali Matice srpske, stajao je portret našeg književnika i akademika, delo njegovog sina, slikara dr Danila Vuksanovića, pomoćnika upravnika Galerija Matice srpske, višeg konzervatora-restauratora umetničkog fonda na papiru.
- Očev portret sam završio u jutro pred komemorativni skup. Započeo sam ranije, ali mi nije išlo. Međutim, tu noć sam osvanuo slikajući i imao svoj razgovor sa ocem- kaže Danilo Vuksanović.
VUČIĆ RASTURIO MILANOVIĆA! Predsednik Srbije ga razmontirao u paramparčad
PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas da podržava odluku predsednika Hrvatske Zorana Milanovića da otkaže skup Brdo Brioni u maju jer mu, kako je istakao, tamo nije mesto, kao i da mu je mnogo važnije da ode i položi cvet u Jasenovcu.
30. 03. 2026. u 18:31 >> 18:44
PROVOCIRALI NA GODIŠNjICU NATO AGRESIJE: Uhapšena četvorica Albanaca u Srbiji, pogledajte snimke (VIDEO)
PRIPADNICI Ministarstva unutrašnjih poslova, Uprave kriminalističke policije uhapsili su na teritoriji Republike Srbije A. S. (1989), E. V. (1984), E. G. (1978) i A. C. (2005) državljane Republike Albanije zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili krivično delo izazivanje nacionalne, rasne i verske mržnje i netrpeljivosti.
24. 03. 2026. u 20:17
VILIJAM MONTGOMERI: "Kad smo bombardovali Srbiju, nismo imali dozvolu za prelet preko Hrvatske - Tuđman nije znao! Podela KiM jedini izlaz"
NEDAVNO je obeležena 27. godišnjica od početka NATO agresije na Saveznu Republiku Jugoslaviju.
30. 03. 2026. u 20:11
