USPEH STERIJINIH „RODOLJUBACA“: Dve nagrade za NP „Sterija“ na Art trema festu

NARODNO pozorište „Sterija“ iz Vršca osvojilo je dve značajne nagrade na međunarodnom Art trema festu u Rumi, sa predstavom „Rodoljupci“.

Čuveni Sterijin komad, koji je režirao Atila Antal, osvojio je specijalnu Zlatnu treminu masku za predan umetnički angažman i kolektivnu igru, čime je pohvaljena sinergija čitavog ansambla na sceni.

Takođe, mladi glumac Darije Doklean nagrađen je Zlatnom treminom maskom za najbolju epizodnu ulogu, za upečatljivo tumačenje lika Pal Nađa.

Ovaj reditelj i ovaj glumac su i prošle godine nagrađeni na Art trema festu, tada sa predstavom „Hamlet parti – umetnost vladanja sobom“, u izvođenju vršačke Profesionalne scene na rumunskom jeziku.

Ove godine u selekciji su bila pozorišta iz Turske, Bugarske, Mađarske, Hrvatske i Republike Srpske.