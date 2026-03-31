Kultura

USPEH STERIJINIH „RODOLJUBACA“: Dve nagrade za NP „Sterija“ na Art trema festu

Jelena Baljak

31. 03. 2026. u 16:03

NARODNO pozorište „Sterija“ iz Vršca osvojilo je dve značajne nagrade na međunarodnom Art trema festu u Rumi, sa predstavom „Rodoljupci“.

УСПЕХ СТЕРИЈИНИХ „РОДОЉУБАЦА“: Две награде за НП „Стерија“ на Арт трема фесту

Foto: A.Avramesku

Čuveni Sterijin komad, koji je režirao Atila Antal, osvojio je specijalnu Zlatnu treminu masku za predan umetnički angažman i kolektivnu igru, čime je pohvaljena sinergija čitavog ansambla na sceni.

Takođe, mladi glumac Darije Doklean nagrađen je Zlatnom treminom maskom za najbolju epizodnu ulogu, za upečatljivo tumačenje lika Pal Nađa.

Ovaj reditelj i ovaj glumac su i prošle godine nagrađeni na Art trema festu, tada sa predstavom „Hamlet parti – umetnost vladanja sobom“, u izvođenju vršačke Profesionalne scene na rumunskom jeziku.

Foto: A.Avramesku

Darie Doklean

Ove godine u selekciji su bila pozorišta iz Turske, Bugarske, Mađarske, Hrvatske i Republike Srpske.

ČOVEK SA POSEBNOM ZEBNJOM I LJUBAVLJU ZA SVOJ NAROD: U Matici srpskoj održana komemoracija u znak sećanja na akademika Mira Vuksanovića
NA komemorativnom skupu u Matici srpskoj, juče su se od književnika i akademika, Mira Vuksanovića, koji je preminuo 6. februara u Novom Sadu a sahranjen 11. februara u njegovoj rodnoj, Krnjoj Jeli kod Šavnika, oprostili, pored porodice i brojnih prijatelja i poštovalaca, njegovi najbliži dugogodišnji saradnici i prijatelji, prof dr Dragan Stanić, dr Slavko Gordić, dr Mate Pižurica, dr Marko Nedić i Selimir Radulović.

EVROPSKI PLES NA RIMSKOM VIMINACIJUMU: Arheološki institut jedina institucija van EU u projektu Dancing Histor(y)ies
ARHEOLOŠKI institut u Beogradu bio je u protekle dve godine jedina institucija van Evropske unije koja je učestvovala u projektu Dancing Histor(y)ies, povezivanja zajednica i kulturnog nasleđa kroz ples, saopšteno je iz ove ugledne naučne institucije povodom okončanja ovog velikog poduhvata realizovanog u okviru programa Kreativna Evropa projekat okuplja 12 partnera iz 10 evropskih zemalja.

ANALIZA: DA LI SMO GODINAMA SLUŠALI POGREŠNE BROJKE? Podaci stručnjaka donose iznenađujuće odgovore

