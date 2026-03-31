NOVI KONKURS ZA NABOLJE CRTAČE: Dobitnici nagrade "Vladimir Veličković" biće proglašeni na izložbi laureata u Galeriji SANU
FOND "Vladimir Veličković", Galerija "Haos" - Fondacija za crtež, pod pokroviteljstvom Srpske akademije nauka i umetnosti, organizuje novi konkurs na kome će biti izabrani laureati Nagrade za crtež.
Pravo učešća imaju mladi vizuelni stvaraoci iz Srbije, stari do 40 godina. Na konkurs se prijavljuju sa svojim portfolijima i/ili originalnim crtežima manjih formata. Rok za predaju radova je od 1. do 11. aprila ove godine. Svakog radnog dana, od 12 do 20 časova,materijal može da se donete u Galeriju "Haos" u Beogradu, Dositejeva 3.
Žiri koji će odabrati najboljeg crtača radiće u sastavu akademik Dušan Otašević, istoričarke umetnosti Žaklina Ratković i Borka Božović, kao i sinovi Vladimira Veličkovića Vuk Vidor i Marko Velk. Pobednik će biti proglašen na izložbi laureata u Galeriji SANU, na jesen ove godine.Samostalna izložba nagrađenog laureata, shodno uspostavljenoj tradiciji, (ukoliko laureat želi samostalnu prezentaciju u rezervisanom terminu, prethodno će potpisati ugovor sa Galerijom Haos), biće realizovana u prostoru Galerije Haos od 15. decembra do 15. januara.
Preporučujemo
30. 03. 2026. u 18:31 >> 18:44
24. 03. 2026. u 20:17
30. 03. 2026. u 20:11
Komentari (0)