NOVI KONKURS ZA NABOLJE CRTAČE: Dobitnici nagrade "Vladimir Veličković" biće proglašeni na izložbi laureata u Galeriji SANU

Miljana Kralj

31. 03. 2026. u 15:57

FOND "Vladimir Veličković", Galerija "Haos" - Fondacija za crtež, pod pokroviteljstvom Srpske akademije nauka i umetnosti, organizuje novi konkurs na kome će biti izabrani laureati Nagrade za crtež.

НОВИ КОНКУРС ЗА НАБОЉЕ ЦРТАЧЕ: Добитници награде Владимир Величковић биће проглашени на изложби лауреата у Галерији САНУ

Foto Goran Čvorović

Pravo učešća imaju mladi vizuelni stvaraoci iz Srbije, stari do 40 godina. Na konkurs se prijavljuju sa svojim portfolijima i/ili originalnim crtežima manjih formata. Rok za predaju radova je od 1. do 11. aprila ove godine. Svakog radnog dana, od 12 do 20 časova,materijal može da se donete u Galeriju "Haos" u Beogradu, Dositejeva 3.

Žiri koji će odabrati najboljeg crtača radiće u sastavu akademik Dušan Otašević, istoričarke umetnosti Žaklina Ratković i Borka Božović, kao i sinovi Vladimira Veličkovića Vuk Vidor i Marko Velk. Pobednik će biti proglašen na izložbi laureata u Galeriji SANU, na jesen ove godine.Samostalna izložba nagrađenog laureata, shodno uspostavljenoj tradiciji, (ukoliko laureat želi samostalnu prezentaciju u rezervisanom terminu, prethodno će potpisati ugovor sa Galerijom Haos), biće realizovana u prostoru Galerije Haos od 15. decembra do 15. januara.

Drugi pišu

ČOVEK SA POSEBNOM ZEBNJOM I LJUBAVLJU ZA SVOJ NAROD: U Matici srpskoj održana komemoracija u znak sećanja na akademika Mira Vuksanovića
ČOVEK SA POSEBNOM ZEBNJOM I LJUBAVLJU ZA SVOJ NAROD: U Matici srpskoj održana komemoracija u znak sećanja na akademika Mira Vuksanovića

NA komemorativnom skupu u Matici srpskoj, juče su se od književnika i akademika, Mira Vuksanovića, koji je preminuo 6. februara u Novom Sadu a sahranjen 11. februara u njegovoj rodnoj, Krnjoj Jeli kod Šavnika, oprostili, pored porodice i brojnih prijatelja i poštovalaca, njegovi najbliži dugogodišnji saradnici i prijatelji, prof dr Dragan Stanić, dr Slavko Gordić, dr Mate Pižurica, dr Marko Nedić i Selimir Radulović.

31. 03. 2026. u 16:51

EVROPSKI PLES NA RIMSKOM VIMINACIJUMU: Arheološki institut jedina institucija van EU u projektu Dancing Histor(y)ies
EVROPSKI PLES NA RIMSKOM VIMINACIJUMU: Arheološki institut jedina institucija van EU u projektu Dancing Histor(y)ies

ARHEOLOŠKI institut u Beogradu bio je u protekle dve godine jedina institucija van Evropske unije koja je učestvovala u projektu Dancing Histor(y)ies, povezivanja zajednica i kulturnog nasleđa kroz ples, saopšteno je iz ove ugledne naučne institucije povodom okončanja ovog velikog poduhvata realizovanog u okviru programa Kreativna Evropa projekat okuplja 12 partnera iz 10 evropskih zemalja.

31. 03. 2026. u 16:39

ANALIZA: DA LI SMO GODINAMA SLUŠALI POGREŠNE BROJKE? Podaci stručnjaka donose iznenađujuće odgovore

ANALIZA: DA LI SMO GODINAMA SLUŠALI POGREŠNE BROJKE? Podaci stručnjaka donose iznenađujuće odgovore