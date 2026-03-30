U SVETU SLIKARKE VIDOSAVE KOVAČEVIĆ: Predavanje dr Tijana Palkovljević Bugarski u Spomen- zbirci Pavla Beljanskog
ISTORIČARKA umetnosti, upravnice Galerije Matice srpske, dr Tijana Palkovljević Bugarski, održaće u četvrtak, 2. aprila, 18 časova, u prostorijama Spomen- zbirke Pavle Beljanski, predavanje "Vidosava Kovačević-četvrt veka kasnije".
To je deo pratećeg programa izložbe "Bilo jednom u Beogradu... Svet Vidosave Kovačević".
Naime, prošlo je četvrt veka od kada je prema nagrađenom diplomskom radu Tijane Palkovljević Bugarski u Spomen-zbirci Pavla Beljanskog organizovana izložba pod nazivom "Vidosava Kovačević (1889-1913): Slikarka osobenog poteza", za aktuelnu postavku recenzent je pratećeg kataloga. Prolazeći sa publikom kroz ponovni retrospektivni susret s Vidosavom Kovačević, Tijana Palkovljević Bugarski će ukazati na ključne elemente i domete slikarstva Vidosave Kovačević tokom kratkog stvaralačkog perioda.
