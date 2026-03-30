U SVETU SLIKARKE VIDOSAVE KOVAČEVIĆ: Predavanje dr Tijana Palkovljević Bugarski u Spomen- zbirci Pavla Beljanskog

Miljana Kralj

30. 03. 2026. u 15:36

ISTORIČARKA umetnosti, upravnice Galerije Matice srpske, dr Tijana Palkovljević Bugarski, održaće u četvrtak, 2. aprila, 18 časova, u prostorijama Spomen- zbirke Pavle Beljanski, predavanje "Vidosava Kovačević-četvrt veka kasnije".

У СВЕТУ СЛИКАРКЕ ВИДОСАВЕ КОВАЧЕВИЋ: Предавање др Тијана Палковљевић Бугарски у Спомен- збирци Павла Бељанског

Foto Spomen zbirka Pavel Beljanski

To je deo pratećeg programa izložbe "Bilo jednom u Beogradu... Svet Vidosave Kovačević".

Naime, prošlo je četvrt veka od kada je prema nagrađenom diplomskom radu Tijane Palkovljević Bugarski u Spomen-zbirci Pavla Beljanskog organizovana izložba pod nazivom "Vidosava Kovačević (1889-1913): Slikarka osobenog poteza", za aktuelnu postavku recenzent je pratećeg kataloga. Prolazeći sa publikom kroz ponovni retrospektivni susret s Vidosavom Kovačević, Tijana Palkovljević Bugarski će ukazati na ključne elemente i domete slikarstva Vidosave Kovačević tokom kratkog stvaralačkog perioda.

Preporučujemo

Drugi pišu

Pročitajte više

SIMBOL PROGRESA POGOĐEN NEBRIGOM : Novosti u Vajfertovoj pivari u Pančevu, koja se našla na listi najugroženijih lokaliteta u Evropi
Kultura

0 1

SIMBOL PROGRESA POGOĐEN NEBRIGOM : "Novosti" u Vajfertovoj pivari u Pančevu, koja se našla na listi najugroženijih lokaliteta u Evropi

VAJFERTOVA pivara u Pančevu, jedan od najčuvenijih simbola industrijskog i građanskog nasleđa Srbije, danas se nalazi na ivici između zaborava i obnove. Nekadašnji centar proizvodnje, ali i društvenog života, decenijama odoleva vremenu bez jasnog plana za budućnost. Uvrštavanje ovog zdanja na listu sedam najugroženijih lokaliteta u Evropi organizacije Evropa nostra unelo je tračak nade u mogućnost spasa, ali i otvorilo mnogobrojne dileme - koliko je zapravo daleko dan kada će ovaj prostor ponovo oživeti.

30. 03. 2026. u 19:43

Politika
Tenis
Fudbal
EVOLUCIJA ČUVANJA KAPITALA: Od antičkih kovanica do savremenih finansijskih strategija

EVOLUCIJA ČUVANjA KAPITALA: Od antičkih kovanica do savremenih finansijskih strategija