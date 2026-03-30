Kultura

„ŠTO SE BORE MISLI MOJE“ : Izložba slika Jane Stojanović u Velikoj galeriji SKC u Novom Sadu

Slobodan Bajić

30. 03. 2026. u 12:52

IZLOŽBA slika „Što se bore misli moje“, Jane Stojanović, akademske slikarke iz Beograda, biće otvorena u četvrtak, 2.aprila, u 18 časova u Velikoj galeriji Studentskog kulturnog centra (Vladimira Perića Valtera 5) u Novom Sadu, a postavka će moći da se pogleda do 23. aprila.

„ШТО СЕ БОРЕ МИСЛИ МОЈЕ“ : Изложба слика Јане Стојановић у Великој галерији СКЦ у Новом Саду

Plakat

Jana Stojanović je rođena 1998. godine u Beogradu, završila je Školu za dizajn, smer likovni tehničar, diplomirala je na Fakultetu likovnih umetnosti u Beogradu 2021. na slikarskom odseku, u klasi profesora Zorana Dimovskog. Master studije završila je 2022. i upisala doktorske studije u klasi profesora Dobrice Bisenića. Izlagala je na više od 60 grupnih i sedam samostalnih izložbi u zemlji i regionu. Dobitnica je nagrade za slikarsku studiju, rad u tehnici mozaika kao i nagrade Tesline naučne fondacije.

Njeni radovi deo su kolekcionarskog opusa u Berlinu kao i privatne rezidencije zapadnog Holivuda. Članica je ULUS-a od 2024.

- Odabrani radovi u ulju na platnu, predstavljaju unutrašnje prostore prikazane kroz pejzaže i njihove kadrove. Deo su šire serije radova nastale u korespodenciji umetnika i prirode, najčešće vezane za vodena okruženja i motiv lokvanja. Forme koje prodiru kroz svesna stanja, iščitavaju se na vizuelnim prikazima, naizgled statičnih, a zapravo živih bića koja nastavljaju da postoje kroz minimalni pokret i u neprekidnom sistemu promene- ističe se u katalogu izložbe.

Preporučujemo

Drugi pišu

Pročitajte više

SIMBOL PROGRESA POGOĐEN NEBRIGOM : Novosti u Vajfertovoj pivari u Pančevu, koja se našla na listi najugroženijih lokaliteta u Evropi
SIMBOL PROGRESA POGOĐEN NEBRIGOM : "Novosti" u Vajfertovoj pivari u Pančevu, koja se našla na listi najugroženijih lokaliteta u Evropi

VAJFERTOVA pivara u Pančevu, jedan od najčuvenijih simbola industrijskog i građanskog nasleđa Srbije, danas se nalazi na ivici između zaborava i obnove. Nekadašnji centar proizvodnje, ali i društvenog života, decenijama odoleva vremenu bez jasnog plana za budućnost. Uvrštavanje ovog zdanja na listu sedam najugroženijih lokaliteta u Evropi organizacije Evropa nostra unelo je tračak nade u mogućnost spasa, ali i otvorilo mnogobrojne dileme - koliko je zapravo daleko dan kada će ovaj prostor ponovo oživeti.

EVOLUCIJA ČUVANJA KAPITALA: Od antičkih kovanica do savremenih finansijskih strategija

