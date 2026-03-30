„ŠTO SE BORE MISLI MOJE“ : Izložba slika Jane Stojanović u Velikoj galeriji SKC u Novom Sadu
IZLOŽBA slika „Što se bore misli moje“, Jane Stojanović, akademske slikarke iz Beograda, biće otvorena u četvrtak, 2.aprila, u 18 časova u Velikoj galeriji Studentskog kulturnog centra (Vladimira Perića Valtera 5) u Novom Sadu, a postavka će moći da se pogleda do 23. aprila.
Jana Stojanović je rođena 1998. godine u Beogradu, završila je Školu za dizajn, smer likovni tehničar, diplomirala je na Fakultetu likovnih umetnosti u Beogradu 2021. na slikarskom odseku, u klasi profesora Zorana Dimovskog. Master studije završila je 2022. i upisala doktorske studije u klasi profesora Dobrice Bisenića. Izlagala je na više od 60 grupnih i sedam samostalnih izložbi u zemlji i regionu. Dobitnica je nagrade za slikarsku studiju, rad u tehnici mozaika kao i nagrade Tesline naučne fondacije.
Njeni radovi deo su kolekcionarskog opusa u Berlinu kao i privatne rezidencije zapadnog Holivuda. Članica je ULUS-a od 2024.
- Odabrani radovi u ulju na platnu, predstavljaju unutrašnje prostore prikazane kroz pejzaže i njihove kadrove. Deo su šire serije radova nastale u korespodenciji umetnika i prirode, najčešće vezane za vodena okruženja i motiv lokvanja. Forme koje prodiru kroz svesna stanja, iščitavaju se na vizuelnim prikazima, naizgled statičnih, a zapravo živih bića koja nastavljaju da postoje kroz minimalni pokret i u neprekidnom sistemu promene- ističe se u katalogu izložbe.
Preporučujemo
Komentari (0)