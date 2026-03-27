PREDSEDNIK Rusije Vladimir Putin podržao je ideju pisca Zahara Prilepina da se osnuje nova varijanta Nobelove nagrade za književnost.

Na Savetu za kulturu je kazao da je neophodno da se osnuje svetsko priznanje za literaturu koje će biti alternativa sadašnjem Nobelovom, koje je postalo politički instrument i "postkolonijalna nagrada". Putin smatra da talentovani ljudi moraju imati drugu mogućnost.

- Kad je počela Specijalna vojna operacija, oko 20 laureata Nobelove nagrade potpisalo je antiratno pismo. Istovremeno pisci iz Afrike, Latinske Amerike, čak i Evrope razumeju zašto se ratuje u Ukrajini - rekao je Zahar Prilepin i zamolio Putina da zajedno sa liderima Kine, Indije, Latinske Amerike i Afrike naprave "nagradu svetske većine".

Predsednik Putin ocenio je ideju Prilepina pravilnom i obećao je da će na tome lično poraditi sa kolegama predsednicima stranih država. On je obećao da će tražiti od Ministarstva spoljnih poslova da se i oni angažuju na realizaciji spomenute ideje.

- Oni koji su potpisali antiratno pismo posle početka Specijalne ratne operacije nisu ništa slično napisali i potpisali posle događaja na Bliskom istoku - naglasio je Putin.

Uticajni i nagrađivani autor Foto N. Skenderija ZAHAR Prilepin (na slici) je autor dvadesetak knjiga koje su prevedene na mnoge jezike, među kojima su "Obitelj", "Jesenjin", "Opolčenska romansa", "Psi i drugi ljudi", "Sanjka"... Dobitnik je prestižne nagrade u Rusiji "Velika knjiga", zatim "Jasne Poljane", "Nacionalnog bestselera"... Prošle godine je za najnoviji roman o legendarnom atamanu, donskom kozaku Stepanu Razinu dobio nagradu "Knjiga godine".

Prilepin je prvi put izašao sa takvom idejom za vreme boravka na festivalu "Dani literature u Kalinjingradskoj oblasti", u oktobru prošle godine, kada je komentarisao dodelu Nobelove nagrade za književnost mađarskom piscu Laslu Krasnahorkaiju. Prilepin je tada jasno poručio da je došlo vreme da se mora osnovati nova i alternativna nagrada onoj koju Nobelov komitet dodeljuje za literaturu.

- Mi učestvujemo na tuđem karnevalu koji je sasvim izgubio stid i savest - kazao je Prilepin, aludirajući na Nobelovu nagradu za literaturu.

On je dodao da je Nobelov komitet ranije čuvao koliko-toliko renome:

- Poslednjih godina "Nobel" se daje za otvorene besmislice i članovi Nobelovog komiteta sami ne čitaju knjige onih kojima dodeljuju tu nagradu. Oni preziru te ljude koje nagrađuju - objasnio je Prilepin.

Zbog svega toga poznati ruski pisac smatra da je neophodno napraviti alternativu Nobelovoj nagradi koja je izgubila ugled.