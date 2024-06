VELIKO SPREMANJE SRPSKE KUĆE NA KRFU: Tim istorijskog muzeja Srbije pripremio postavku ѕa predstojeću sezonu (FOTO)

SVAKE godine, početkom juna, Istorijski muzej Srbije šalje tim koji sređuje Srpsku kuću na Krfu, inače zatvorenu van turističke sezone, od oktobra do maja.

Foto IMS

O ovom mestu, na koje se, kao i na susedno ostrvo Vido, dolazi kao na hodočašće, od pre osam godina vodi računa upravo IMS, koji je povodom obeležavanja sto godina od dolaska naše vojske na Krf, tu otvorio i novu stalnu postavku. Zgrada, koju je još kralj Petar Prvi Karađođević dobio za sirotište i nezbrinutu decu je u vlasništvu države Srbije i pod ingerencijom Ministarstva kulture.

- Svake godine otvaramo sve vitrine, brišemo prašinu, stakla, operemo čitavu Srpsku kuću - priča, za "Novosti", Dušica Bojić, direkor Istorijskog muzeja Srbije. - Tamo je veliki salinitet i vlažnost, što utiče da nam predmeti u vitrinama "pobuđaju" - kundaci od pušaka, obuća, šapke, francuske kape, idealne rekonstrukcije, kao što je komletno obučen srpski vojnik, sa originalnim francuskim cokulama sa kojima je stigao na Krf. Na postavci su i sedlo, čizme... A svi ti predmeti od kože, nakon što im skinemo buđ i namažemo ih voskom, moraju da odstoje tri dana na suncu.

Pored direktorke, koja je i recenzent stalne postavke (pre IMS za nju je bio zadužen Vojni muzej), na Krfu su i preparator i tehničar muzeja, ali kako nam otkriva Bojićeva i šef računovodstva, kako bi se sračunali troškovi onoga što je potrebno dogodine uložiti:

- Stalno donosimo nešto novo - zavese, prateći materijal, forekse, ili originalne predmete. Prošle godine odneli smo primerke štampanih zakona, ali i udžbenika iz kojih su tu učili srpski đaci. Na postavci je i medicinski materijal koji su koristili lekari Mihajlo Petrović i Aleksandar Kostić, kao i originalna kutija sa aparaturom za davanje krvi sa čoveka na čoveka. Sledeće godine ćemo dodati čitavu vitrinu sa knjigama koje su se štampale od 1916. do 1918. godine.

Kultura sećanja I NAŠA groblja tamo su osnovno svedočanstvo da su Srbi boravili na Krfu. I sada, gde god vidite bor, tamo je srpsko groblje. A Grci ih čuvaju kao svetinje, kao i ostrvo Vido, koje je moglo da bude ekskluzivni hotelski centar, i za koje dobijaju izuzetno primamljive ponude. Veliku zahvalnost dugujemo grčkom narodu i Krfu i Krfljanima što tako neguju kulturu sećanja na srpsku vojsku.

Inače, osavremenjenu i interaktivnu postavku Srpske kuće čine fotografije, lični predmeti, uniforme, ordenje, mape, najrazličitija prepiska vojnika, sve ono što je vezano za našu vojsku koja je prešla Albaniju i iskrcala se na ovo grčko ostrvo.

- Poznato je kakvu su golgotu prošli i u kakvom su stanju došli na Krf - bez obuće, sa nogama u zavojima, bez uniformi... - nastavlja Bojićeva. - Osim jednog originalnog mekintoš mantila, nemamo nijednu sačuvanu uniformu, čak ni oficirsku, pre Krfa. Sve što imamo vezano za Prvi svetski rat je sa Solunskog fronta.

Trenutni domaćin Srpske kuće je Ljubomir Saramadić, zaposlen pri Ministarstvu spoljnih poslova, koji od 2001. dočekuje goste i priča im o slavnim stranicama naše prošlosti, a iz IMS, imaju ideju da u tom poslu dobije i pojačanje:

- Želja nam je da naši mladi kustosi, koji bi se rotirali, od maja do oktobra, drže kuću otvorenu od deset sati pre podne, sa grčkom pauzom od dva do pet, pa do devet sati uveče, čime bismo omogućili posetiocima da je obiđu i u popodnevnim časovima - kaže direkorka IMS. - Oni svi govore strane jezike, a i naša izložba je trojezična - na grčkom, engleskom i srpskom, pa bi i posetioci Krfa, koji nisu Srbi, mogli da dobiju dodatna objašnjenja vezana za stradanje i oporavak srpskih vojnika.

Trenutno, prema rečima direkorke IMS, čiji je depadans Srpska kuća, koristi se samo prednji deo zgrade, a zadnji, koji je iste veličine, opština Krf izdaje privatnom licu iz Egipta već godinama.

- Postoji dokument o tome da je kralj Petar dobio celu zgradu i nalazi se kod Udruženja Srba sa Krfa, koje vodi Željko Popović, a koji, inače, sa suprugom Ljiljanom drži i knjižaru preko puta Srpske kuće, i ugošćava sve naše ljude kafom i rakijom - nastavlja Bojićeva. - I upravo je ovo udruženje ključna karika koja može da poveže naša ministarstava spoljnih poslova i kulture, Istorijski muzej Srbije, sa opštinom i guvernerom Krfa, da se ta kuća u celosti povrati našoj državi. U njenom zadnjem delu bi mogla i da se proširi izložbena postavka.