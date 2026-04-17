Marina Kotevski Mandić za "TV novosti": Priče koje nas uče da cenimo male stvari, a iskrenost je oplemenila i moj život i posao (FOTO)

U VREMENU u kojem se televizija sve brže menja, a pažnja publike osvaja na prvi pogled, voditeljka Marina Kotevski Mandić uspeva da ostane dosledna onome što je oduvek izdvajalo velike televizijske autore, iskrenost, empatija i priče koje traju duže od jednog emitovanja.

Foto: Aleksandar Krstović/PRVA

Kroz emisije „Želim da ti kažem“ na TV B92 koju gledamo svakog radnog dana u 10:30h, gde donosi sudbine koje menjaju perspektivu i četvrtkom u 17:30h na TV Balkan Trip u TV formatu „Srcem kroz Srbiju“, gde otkriva lepote zemlje kroz ljude i mesta koja često ostaju van glavnih tokova, ona ne samo da razgovara sa ljudima, već gradi mostove između sudbina i gledalaca, dokazujući da televizija i dalje može da bude mesto istinskih emocija. Ali iza svakog kadra, iza svakog pitanja i svakog osmeha, stoji novinarka koja je kroz godine naučila da sluša, razume i ne sudi.

Dve decenije pred kamerama nisu samo broj, već svedočanstvo o jednoj doslednoj i posvećenoj karijeri. Od prvih koraka na SOS kanalu, pa do prepoznatljivog lica emisija koje danas osvajaju publiku, Marina je izgradila put koji nije bio zasnovan na trendovima, već na ljudima. Upravo su priče „običnih“ ljudi postale njen zaštitni znak, a njen pristup topao, iskren i neposredan, ono što gledaoce vraća ispred malih ekrana.

U razgovoru za „TV novosti" Marina ne krije da ju je ovaj posao oblikovao pre svega kao čoveka. Upravo zato njeni razgovori imaju težinu, jer nisu vođeni samo profesionalizmom, već i iskrenom željom da se čuje, razume i podeli.

*Vaš televizijski put traje već dve decenije. Kada se osvrnete unazad, šta je bila presudna iskra koja vas je zauvek vezala za ovaj posao?

- Kada sam upisala Fakultet političkih nauka u Beogradu, tokom prve godine studija, prijavila sam se na jedan konkurs za TV lica, u pitanju je bio tada veoma popularan SOS kanal. Tu je sve počelo i na tom mestu zadržala sam se četiri godine, sasvim dovoljno da shvatim da su televizija i mediji moja velika ljubav. Jednostavno, nikada mi više nije padalo ma pamet da se bavim nečim drugim. I tako već dvadeset godina, televizija je moj teren (smeh). Ta emocija koju televizija nosi i razmena energije sa publikom su me osvojile i nikada me nisu pustile.

*Prošli ste kroz brojne formate i emisije, koliko su vas ti različiti izazovi oblikovali kao novinarku, a koliko kao osobu?

- Ne mogu to da razdvojim. Mene je ovaj posao oblikovao kao čoveka pre svega. Naučio me je strpljenju, razumevanju i tome da nikada ne sudim na prvu. Kao novinarka sam sazrevala kroz formate, ali kao osoba kroz ljude koje sam upoznala.

*Danas ste zaštitno lice emisije „Želim da ti kažem“, šta je suština onoga što želite da prenesete publici kroz te, kako kažete, „drugačije priče“?

- Suština je u iskrenosti. Želim da ljudi vide da nisu sami, da svako nosi neku svoju borbu, ali i snagu. Te priče nisu samo tu da se ispričaju, one su tu da dotaknu i možda nekome promene dan, ili čak život. „Drugačije priče" su zapravo te najiskrenije.

*U emisiji često otkrivate sudbine ljudi koje menjaju pogled na život, pa da li je neka od tih priča trajno promenila i vas?

- Jesu, mnogo njih. Posle nekih razgovora više ne gledate na život istim očima. Nauče vas da budete zahvalni, da cenite male stvari i da ipak verujete u ljude.

*Poznati ste kao neko ko otvoreno govori i ne zadržava emocije, jel ta iskrenost uvek prednost ili ponekad ume da bude i teret?

- Život je suviše kratak da ne bismo bili iskreni, najpre prema sebi, a onda i prema drugima. Zato je moja parola uvek "Što na umu, to na drumu", kako poslovno, tako i privatno. Ponekad vas iskrenost može učiniti ranjivim, ali za mene drugi način ne postoji.

*Kroz razgovore sa brojnim sagovornicima, ko su ljudi koji u vama bude najveće poštovanje i divljenje i šta ste od njih naučili?

- Koji su prošli mnogo, a ostali ljudi, puni empatije i dobrote. To su svakodnevni heroji. Dečak Janko koji je pretrčao put od svoje kuće do Beograda skupljajući novac za svoju bolesnu sestru, humanitarac Marko Nikolić čija dela i podvizi me dovode do suza, baka Olivera koja je u 79. godini života pronašla ljubav i izgovorila sudbonosno „da", komšije koje i u dobru i u zlu čuvaju jedni druge... Oni nas podsećaju da snaga nije u tome da ne padnete, već da ustanete i nastavite dalje, i zato su svi oni moji heroji.

*Kada biste mogli da birate, koga biste od svetski poznatih ličnosti doveli u svoju emisiju i šta biste ga prvo pitali?

- Pošto sam mama dečaka koji obožava fudbal i naravno Ronalda, mislim da je odgovor samo jedan (smeh). Pitala bih ga da li postoji nešto u čemu je potpuno prosečan, a da ljudi to nikada ne bi pretpostavili. Pitala bih ga i čime će se baviti po završetku fudbalske karijere.

*Televizijski format „Srcem kroz Srbiju“ otkriva lepote naše zemlje i koji vas je kraj Srbije najviše dotakao i zašto?

- Tokom leta jako je lepo posetiti Apatin i okolna sela, gde možete da uživate u lokalnim čardama do kojih stižete isključivo čamcem, zatim u posmatranju retkih ptica, kao i u jedinstvenoj kupusinskoj štrudli s makom. Veoma mi se dopala i okolina Bora, Lazarev kanjon od kog zastaje dah, Lazareva pećina, Crni vrh, Borsko jezero. Takođe, Despotovac je vredan posete tokom cele godine, a tamo vas čekaju manastir Manasija, Resavska pećina i vodopad Lisina... Ne smem da zaboravim ni prelepu Kuršumliju, Kuršumlijsku banju, Lukovski banju, zatim Medveđu i Lebane. Ljudi koji žive u ovim krajevima su toliko posebni i dragi, a toplina kojom dočekuju svoje goste je neverovatna. Ljubovija je još jedan turistički biser, bilo da se tamo zaputite za vreme Drinske regate ili nekom drugom prilikom , a obližnja planina Bobija na kojoj živi begolglavi sup kao i Sokol grad su mesta koja morate obići u ovom kraju.

*Novinarstvo nosi dinamiku i odricanja i da li ste ikada poželeli mirniji život ili vas upravo taj ritam pokreće?

- Svi koji me poznaju znaju kakav je moj karakter i da sam odabrala pravi posao. I da mogu sve opet, ne bi bilo većih odstupanja. Zaista uživam u dinamici novinarskog posla, jer to sam ja i stvarno mislim da je ogromna sreća i privilegija odlaziti na posao sa osmehom.

*Rad sa mladim kolegama danas je izazov i koliko je važno mentorstvo i šta biste vi poručili onima koji tek ulaze u svet televizije?

- Rad sa mladim kolegama danas zaista jeste izazov, ali u onom najlepšem smislu, jer donose novu energiju, drugačiji pogled i brzinu koju vreme u kome živimo traži. Ipak, ono što često nedostaje jeste strpljenje i svest da ovaj posao ne dolazi preko noći. Mentorstvo je zato neprocenjivo. Svi smo mi imali nekoga ko nas je usmerio, ko nam je rekao kada grešimo, ali i dao vetar u leđa kada posustanemo. To nije samo prenošenje znanja, već i odgovornosti, odnosa prema poslu i ljudima. Onima koji tek ulaze u svet televizije poručila bih da ne jure samo vidljivost i popularnost. Kamera sve vidi, i znanje i neznanje, i iskrenost i površnost. Važno je da rade na sebi, da slušaju, da uče i da ostanu svoji.

*Iza uspešne karijere stoji i porodični život. Kako pronalazite balans između uloge majke dečaka Lazara, Aleksandrove supruge i zahtevnog posla?

- Balans je reč koju svi volimo, ali realnost je da ga stalno tražite. Novinarstvo je posao koji podrazumeva mnogo obaveza i česta odsustva, ali u našoj porodici od samog početka postoji razumevanje i međusobna podrška. Bez toga bi bilo teško uskladiti porodični i profesionalni život. Sin odrasta uz moj posao i prihvatio je njegov ritam, znajući da je porodica uvek na prvom mestu. Trudim se da vreme koje provodimo zajedno, bez obzira na obaveze, bude ispunjeno i kvalitetno.

*Kada se ugase kamere i ostanete sami sa sobom pa ko je zapravo Marina i šta je ono što je najviše ispunjava?

- Ista ona koja je i pred kamerama, samo bez toliko šminke i u farmerkama (smeh). Tada sam samo Marina, majka, supruga, ćerka, prijateljica, koleginica, zaljubljenik u putovanja i dobru hranu, uporna i tvrdoglava.

BONUS VIDEO:

