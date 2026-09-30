HAPŠENJE U KUČEVU: Radnik pošte proneverio 1.289.300 dinara

POLICIJA je uhapsila S.Č. (42) iz okoline Kučeva, zbog osnovane sumnje da je izvršio krivično delo pronevera.

D.N.

On je uhapšen u zajedničkoj akciji MUP-a, UKP, Službe za borbu protiv korupcije, a po nalogu Posebnog odeljenja za suzbijanje korupcije Višeg javnog tužilaštva u Kraljevu. Uhapšeni se sumnjiči da je, kao odgovorno lice pošte u okolini Kučeva, u nameri pribavljanja protivpravne imovinske koristi za sebe, tokom septembra ove godine, iz blagajne pošte prisvojio gotovinu koja mu je bila poverena u radu u iznosu od oko 1.289.300 dinara, čime je sebi pribavio protivpravnu imovinsku korist u navedenom iznosu, dok je za isti iznos, oštetio „Poštu Srbije“ DOO Beograd – saopštio je MUP. Osumnjičeni će, uz krivičnu prijavu, biti sproveden nadležnom tužilaštvu.