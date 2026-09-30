HAPŠENJE U KUČEVU: Radnik pošte proneverio 1.289.300 dinara
POLICIJA je uhapsila S.Č. (42) iz okoline Kučeva, zbog osnovane sumnje da je izvršio krivično delo pronevera.
On je uhapšen u zajedničkoj akciji MUP-a, UKP, Službe za borbu protiv korupcije, a po nalogu Posebnog odeljenja za suzbijanje korupcije Višeg javnog tužilaštva u Kraljevu. Uhapšeni se sumnjiči da je, kao odgovorno lice pošte u okolini Kučeva, u nameri pribavljanja protivpravne imovinske koristi za sebe, tokom septembra ove godine, iz blagajne pošte prisvojio gotovinu koja mu je bila poverena u radu u iznosu od oko 1.289.300 dinara, čime je sebi pribavio protivpravnu imovinsku korist u navedenom iznosu, dok je za isti iznos, oštetio „Poštu Srbije“ DOO Beograd – saopštio je MUP. Osumnjičeni će, uz krivičnu prijavu, biti sproveden nadležnom tužilaštvu.
Preporučujemo
PRIVEDENA DVOJICA MALOLETNIKA: Osumnjičeni za paljenje garaže Obilićev venac
29. 09. 2026. u 20:50
"PALI" SA 70 KILA DROGE: Uhapšen dvojac na Zrenjaninskom putu
29. 09. 2026. u 19:16
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
Dimitris Janakopulos otkrio: Navijač sam Partizana! Znao sam da će se Željko vratiti u Panatinaikos...
Prvi čovek Panatinaikosa, Dimitris Janakopulos, dao je opširan intervju za Mozzart sport i otkrio mnoge zanimljivosti.
18. 09. 2026. u 09:07
"Nije nas briga za fer-plej, odj**i!" Kapiten Srbije otkrio skandaloznu scenu sa Evropskog prvenstva
Muška odbojkaška reprezentacija Srbije pobedila je Holandiju u trećem kolu grupne faze Evropskog prvenstva posle preokreta epskih razmera 3:2 (20:25, 23:25, 30:28, 25:15, 17:15). Izjava nakon meča kapitena Srbije Nikole Jovovića nikoga nije ostavila ravnodušnim.
14. 09. 2026. u 22:51
DIGLA SE PRAŠINA: Mitrović doneo konačnu odluku o Sarapi - promene na "Pinku" posle sastanka sa 20ak ljudi
NA SASTANKU je prisustvovalo dvadeset ljudi.
28. 09. 2026. u 16:03
Komentari (0)