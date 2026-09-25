TRI GODINE KRIJU ISTINU O LIKVIDACIJI TROJICE SRBA: Porodice ubijenih u Banjskoj nisu dobili obdukcione nalaze

DOK porodice trojice ubijenih Srba - Igora Milenkovića, Stefana Nedeljkovića i Bojana Mijailovića ni posle pune tri godine nisu dobile obdukcione nalaze, niti saznale istinu o tome kako su njihovi najmiliji likvidirani u Banjskoj kod Zvečana 24. septembra 2023. u sukobu sa pripadnicima tzv. kosovske policije, prištinski režim koristi ovu godišnjicu da dodatno unizi srpski narod na severu Kosova i Metohije, postavljajući kamen temeljac za bistu poginulog albanskog policajca Afrima Bunjakua, usred etnički čistog srpskog mesta.

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Porodica Nedeljković juče je položila cveće i zapalila sveće na mestu Stefanove pogibije gde im prištinske vlasti brane da postave spomen-ploču, dok su Mijailovići i Milenkovići obišli groblja u Leposaviću i obližnjem selu Graničane na kojima počivaju Bojan i Igor.

Dvojici doživotna ZBOG sukoba u Banjskoj tzv. kosovsko specijalno tužilaštvo podiglo je 11. septembra 2024. optužnicu protiv 45 osoba. Međutim, budući da većina nije dostupna tzv. kosovskom pravosuđu, Osnovni sud u Prištini je aprila ove godine prvostepeno osudio Blagoja Spasojevića i Vladimira Tolića na doživotne kazne zatvora, dok je Dušanu Maksimoviću "razrezano" tri decenije zatvora. Njih trojica su bili jedini optuženi kojima se u tom postupku sudilo, dok je za preostalih 42 optuženih postupak razdvojen, a zahtev tužilaštva da im se sudi u odsustvu sud je odbio.

Zvanični Beograd već tri godine ukazuje da su u oružanom sukobu lokalnih Srba i Kurtijevih policajaca krajem septembra 2023, naši sunarodnici stradali tako što su streljani iz neposredne blizine posle zarobljavanja. Upravo je ovaj tragični događaj Aljbinu Kurtiju poslužio kao idealan izgovor i okvir za pokretanje totalne okupacije severa KiM, trasirajući put svim jednostranim potezima i sistemskom teroru koji su usledili - od brutalnih upada specijalaca u porodične kuće i proizvoljnih hapšenja Srba na ulici, preko nasilnog ukidanja dinara i gašenja srpskih institucija, pa sve do montiranih sudskih procesa i drakonskih, čak i doživotnih zatvorskih kazni.

Direktor Kancelarije za KiM Petar Petković kaže da je Priština ostala dužna da odgovori zašto nije dozvolila srpskim patolozima da učestvuju u obdukciji, zbog čega je Euleksu bilo zabranjeno prisustvo tokom uviđaja na samom terenu i zašto nikada nije bio objavljen ceo snimak iz drona i da bez tih odgovora nema ni istine. Rezultati obdukcije, smatra Petković, do danas nisu objavljeni, jer Priština želi da sakrije činjenicu da su trojica Srba ubijena nakon što su bili zarobljeni:

- Nije samo albanski policajac Afrim Bunjaku stradao, kako to mnogi žele da predstave na KiM, već su stradala i trojica Srba koji za srpski narod, naročito sa severa, nikada neće biti teroristi.

Meštanka Banjske, čija je kuća jedna od prvih na ulazu u selo, još ima traume od krvavog događaja. Kaže da seljani nisu imali nikakve veze sa vatrenim obračunom, ali da još plaćaju ceh jer su svakodnevno pod prismotrom.

- Nažalost rade šta hoće, jer im se može. Zamislite obrnutu situaciju, da kojim slučajem srpski gradonačelnici sa severa ili bilo kojeg dela KiM postave naziv ulice ili bistu bilo kog Srbina u čisto albanskom mestu. To je nezamislivo - kaže naša sagovornica.

Ambasade SAD, Nemačke i Velike Britanije, kao i ambasador EU u Prištini Dirk Šubel oglasili su se juče, pozivajući na procesuiranje odgovornih za akciju u Banjskoj. Dok Vašington i Berlin ponavljaju pozive da "počinioci budu pozvani na odgovornost", London direktno pominje Milana Radoičića, a Brisel navodi da "Srbija još nije preduzela neophodne korake prema odgovornim osobama".