HOROR U BEOGRADU NA VODI: Komšija zbog psa izvukao pravi pištolj i pretio paru - S sve zabeleženo na snimku

KOMŠIJA iz jedne od zgrada u Beogradu na vodi pretio je pištoljem zbog psa, navodi Beograd.info.

Foto: N. Živanović

Incident se dogodio u subotu, 19. septembra, oko 22.30 časova, u jednoj zgradi u Beogradu na vodi.

Prema navodima stanara, nakon rasprave zbog ulaska psa u ograđeni deo dvorišta, komšija je pozvao njega i njegovu devojku do svog stana. Tamo im je, kako tvrdi, pretio pištoljem, što je zabeleženo video-snimkom.

Policija je ubrzo intervenisala, muškarac je priveden, a pištolj oduzet. Prema navodima, utvrđeno je da nije reč o lažnom oružju.

Stanari su zabrinuti za bezbednost, posebno zbog toga što se u zgradi i dvorištu svakodnevno nalaze porodice i deca.

Snimak i informacije dostavljeni su anonimno, navodi Beograd.info.

Snimak možete da pogledate na ovom LINKU.

(Beograd.info)