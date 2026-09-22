HOROR U BEOGRADU NA VODI: Komšija zbog psa izvukao pravi pištolj i pretio paru - S sve zabeleženo na snimku
KOMŠIJA iz jedne od zgrada u Beogradu na vodi pretio je pištoljem zbog psa, navodi Beograd.info.
Incident se dogodio u subotu, 19. septembra, oko 22.30 časova, u jednoj zgradi u Beogradu na vodi.
Prema navodima stanara, nakon rasprave zbog ulaska psa u ograđeni deo dvorišta, komšija je pozvao njega i njegovu devojku do svog stana. Tamo im je, kako tvrdi, pretio pištoljem, što je zabeleženo video-snimkom.
Policija je ubrzo intervenisala, muškarac je priveden, a pištolj oduzet. Prema navodima, utvrđeno je da nije reč o lažnom oružju.
Stanari su zabrinuti za bezbednost, posebno zbog toga što se u zgradi i dvorištu svakodnevno nalaze porodice i deca.
Snimak i informacije dostavljeni su anonimno, navodi Beograd.info.
Snimak možete da pogledate na ovom LINKU.
(Beograd.info)
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