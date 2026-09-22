Zločin

HOROR U BEOGRADU NA VODI: Komšija zbog psa izvukao pravi pištolj i pretio paru - S sve zabeleženo na snimku

Ana Đokić

22. 09. 2026. u 19:01

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

KOMŠIJA iz jedne od zgrada u Beogradu na vodi pretio je pištoljem zbog psa, navodi Beograd.info.

ХОРОР У БЕОГРАДУ НА ВОДИ: Комшија због пса извукао прави пиштољ и претио пару - С све забележено на снимку

Foto: N. Živanović

Incident se dogodio u subotu, 19. septembra, oko 22.30 časova, u jednoj zgradi u Beogradu na vodi.

Prema navodima stanara, nakon rasprave zbog ulaska psa u ograđeni deo dvorišta, komšija je pozvao njega i njegovu devojku do svog stana. Tamo im je, kako tvrdi, pretio pištoljem, što je zabeleženo video-snimkom.

Policija je ubrzo intervenisala, muškarac je priveden, a pištolj oduzet. Prema navodima, utvrđeno je da nije reč o lažnom oružju.

Stanari su zabrinuti za bezbednost, posebno zbog toga što se u zgradi i dvorištu svakodnevno nalaze porodice i deca.

Snimak i informacije dostavljeni su anonimno, navodi Beograd.info.

Snimak možete da pogledate na ovom LINKU.

(Beograd.info)

Restoran Miya Galerija

Breakfast Buffet svakog dana od 10:00 do 12:30

ZAPRATI I REZERVIŠI SVOJE MESTO

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi
Igraj 7 dana besplatno Bet Boost
Bet Builder Gledaj i kladi se
Early payout +1 Zamena +
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
FRESH CORNER DONOSI NOVI UKUS: Hot-dog nastao u saradnji sa jednim od najpoznatijih svetskih brendova

FRESH CORNER DONOSI NOVI UKUS: Hot-dog nastao u saradnji sa jednim od najpoznatijih svetskih brendova