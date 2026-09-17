IZBODENA DVA MLADIĆA: Drama na Novom Beogradu, policija na nogama
DVA dvadesetčetvorogodišnja mladića, N. K. i N. Š., teško su povređena noćas u krvavom incidentu koji se dogodio u jednom poznatom ugostiteljskom objektu na teritoriji Novog Beograda
Kako saznaje Telegraf.rs, obračun se odigrao oko 3 časa iza ponoći. Mladići su se nalazili u lokalu kada je, pod za sada nerazjašnjenim okolnostima, došlo do sukoba sa nepoznatim muškarcem.
Napadač je u jednom trenutku potegao sečivo i obojici mladića zadao ubodne rane u predelu stomaka, nakon čega se dao u bekstvo u nepoznatom pravcu.
Ranjeni mladići su u teškom stanju vozilom Hitne pomoći transportovani u Urgentni centar, gde su odmah medicinski zbrinuti i pod nadzorom su lekara.
Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova odmah su izašli na teren, blokirali taj deo grada i započeli uviđaj.
Policija intenzivno radi na identifikaciji i pronalasku osumnjičenog, a proveravaju se i snimci sa nadzornih kamera iz lokala i okoline koji bi mogli da pomognu u rasvetljavanju ovog zločina.
Istraga je u toku.
(Telegraf.rs)
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