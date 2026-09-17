Zločin

IZBODENA DVA MLADIĆA: Drama na Novom Beogradu, policija na nogama

В.Н.

17. 09. 2026. u 10:17

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DVA dvadesetčetvorogodišnja mladića, N. K. i N. Š., teško su povređena noćas u krvavom incidentu koji se dogodio u jednom poznatom ugostiteljskom objektu na teritoriji Novog Beograda

ИЗБОДЕНА ДВА МЛАДИЋА: Драма на Новом Београду, полиција на ногама

Ilustracija/ Foto: N. Živanović

Kako saznaje Telegraf.rs, obračun se odigrao oko 3 časa iza ponoći. Mladići su se nalazili u lokalu kada je, pod za sada nerazjašnjenim okolnostima, došlo do sukoba sa nepoznatim muškarcem.

Napadač je u jednom trenutku potegao sečivo i obojici mladića zadao ubodne rane u predelu stomaka, nakon čega se dao u bekstvo u nepoznatom pravcu.

Ranjeni mladići su u teškom stanju vozilom Hitne pomoći transportovani u Urgentni centar, gde su odmah medicinski zbrinuti i pod nadzorom su lekara.

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova odmah su izašli na teren, blokirali taj deo grada i započeli uviđaj.

Policija intenzivno radi na identifikaciji i pronalasku osumnjičenog, a proveravaju se i snimci sa nadzornih kamera iz lokala i okoline koji bi mogli da pomognu u rasvetljavanju ovog zločina.

Istraga je u toku.

(Telegraf.rs)

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