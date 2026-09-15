MALOLETNIK NAPAO MLADIĆA NOŽEM U AUTOBUSU U SMEDEREVU: Mladić teško povređen, napadač uhapšen
Maloletnik star 17 godina nožem je ubo mladića starog 18 godina u autobusu na relaciji Smederevo- Velika Plana. Napadnut mladić je teško povređen, ali nije životno ugrožen, saznaju Novosti.
Drama se odigrala u autobusu koji saobraća na ovoj relaciji, a za sada nije poznat motiv napada. Navodno, napadač je nasrnuo na momka i uvo ga u vrat i ruku.
Napadač je, kako saznajemo, uhapšen.
Uskoro opširinije.
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