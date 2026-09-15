Zločin

MALOLETNIK NAPAO MLADIĆA NOŽEM U AUTOBUSU U SMEDEREVU: Mladić teško povređen, napadač uhapšen

Јелена Илић
Jelena Ilić

15. 09. 2026. u 10:52

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

Maloletnik star 17 godina nožem je ubo mladića starog 18 godina u autobusu na relaciji Smederevo- Velika Plana. Napadnut mladić je teško povređen, ali nije životno ugrožen, saznaju Novosti.

МАЛОЛЕТНИК НАПАО МЛАДИЋА НОЖЕМ У АУТОБУСУ У СМЕДЕРЕВУ: Младић тешко повређен, нападач ухапшен

FOTO: Depositphotos/zeferti@gmail.com

Drama se odigrala u autobusu koji saobraća na ovoj relaciji, a za sada nije poznat motiv napada. Navodno, napadač je nasrnuo na momka i uvo ga u vrat i ruku.

Napadač je, kako saznajemo, uhapšen.

Uskoro opširinije.

Kada znaš za šta štediš, onda oročiš

SAZNAJ VIŠE INFORMACIJA

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
NE POSTOJI PREVELIKA PROSTATA ZA TULIJUM LASER: Moćna tehnologija objedinjuje snagu i preciznost

NE POSTOJI "PREVELIKA" PROSTATA ZA TULIJUM LASER: Moćna tehnologija objedinjuje snagu i preciznost