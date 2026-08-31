KRIO SE U TUJAMA, PUCAO IZ "HEKLERA", PA POBEGAO U MRAK: Policija i dalje traga za muškarcem koji je u Surčinu ubio Novicu Eleka (45)

POLICIJA i dalje traga za maskiranim muškarcem, koji je preksinoć oko 21 čas u Surčinu ubio Novicu Eleka (45) ispred njegove kuće u Ulici Marka Ruba. Posle zločina pobegao je električnim biciklom. Inspektori su pronašli oružje - automat "hekler" i ranac, kao i dvotočkaša koji je ubica koristio za bekstvo.

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Brutalnu likvidaciju zabeležile su i kamere sa okolnih kuća, a počinioca smaknuća očevici opisuju kao mlađu osobu, obučenu u crno - majica i šorts, sa kačketom i rukavicama na rukama. Rođeni Elekov brat je, prema priči komšija, potrčao za ubicom, ali nije uspeo da ga stigne.

Prema nezvaničnim informacijama, preksinoć je Elek bio sa suprugom i vraćao se kolima kući. Ona je ušla u dvorište, a on je ostao da parkira auto. Kada je Elek izašao iz automobila, istrčao je napadač koji je bio sakriven u obližnjim tujama. Žrtva je pokušala da se spase i pobegne, ali je maskirani napadač pojurio Eleka i pucao mu u glavu.

Surčinac je pao na trotoar i ostao da leži. Čuvši hice, iz kuće je istrčao Elekov brat i ugledao maskiranu priliku kako seda na električni bicikl i kreće da beži. Pokušao je da ga stigne, ali nije uspeo.

Na mestu događaja okupio se veliki broj komšija i prijatelja,a policija je do duboko u noć obavljala uviđaj. Dat je znak i za akciju "Vihor", ali do zaključenja ovog broja "Novosti" zločinac je i dalje bio u bekstvu. Tokom pretrage terena inspektori su pronašli oružje i ostale dokaze zločina. U toku je njihova forenzička obrada.

Inače, Novica Elek je stari znanac policije, ali i tužilaštva i suda. Sudilo mu se za brutalne pljačke, od kojih su neke nazivane "pljačkama veka", ali i za teško porodično nasilje.

Njegov lik, pored ostalog, osvanuo je na stupcima crne hronike marta 2011. godine, kada je napadnut konvoj jedne firme za prevoz novca. Zaseda je napravljena na početku Ustaničke ulice u Beogradu, a napadači su bili naoružani dugim cevima. Oteli su oko 800.000 evra, a vozila kojima su pobegli sa lica mesta pronađena su neki sat kasnije zapaljena nedaleko odatle - u Prokopu.

Sukob u zatvoru? PREMA operativnim saznanjima, jedan od najvažnijih tragova u istrazi ubistva Novice Eleka je njegov sukob sa određenim ljudima dok je bio na izdržavanju zatvorske kazne. Navodno, reč je o vioskorangiranim pripadnicima nekih od zaraćenih klanova. Odatle su mu stizale pretnje i po izlasku sa robije. Paralelno sa ovim tragom, policija ispituje bliske Elekove ljude, kako bi otkrila da li ima još nekog motiva za njegovu likvidaciju. Nema sumnje da je ubistvo naručeno.

Osumnjičeni, među kojima je bio i Elek su posle izvesnog perioda pohapšeni i sudilo im se u Višem sudu u Beogradu. Proglašeni su krivima i osuđeni na višegodišnje kazne zatvora. Ipak, nakon višegodišnjeg procesa, Apelacioni sud je njega, ali i ostale optužene, 2014. godine, pravosnažno oslobodio krivice zbog nedostatka dokaza.

Ovo nije bila jedina pljačka sa kojom je povezivan ovaj Surčinac. Sedam godina ranije, 2007, u policijskoj evidenciji je zabeleženo da je učestvovao u krađi 83 miliona dinara iz prostorija firme "DIP trejd". Pored ovih dela, operativna saznanja su ga dovodila u vezu i sa trgovinom drogom, kao i nizom drugih kriminalnih radnji.

Ipak, porodično nasilje je ono po čemu se dodatno "proslavio". Početkom aprila 2016. brutalno je napao tadašnju suprugu Tijanu S., kada je izlazila sa posla. Iz pištolja je u nju ispalio tri hica, pogodivši je u obe potkolenice, i u tako teškom stanju, dok je krvarila, izbacio je iz automobila i pobegao.

Legalni poslovi NOVICA Elek se posle izdržane zatvorske kazne povukao u mirnije vode. Otvorio je firmu i počeo da se bavi legalnim poslovima. Reč je o eksploataciji šljunka, peska, gline i kaoline.

Policija je ubrzo pronašla vozilo, ali ne i Eleka, koji je naredne dve godine bio u bekstvu. Maja 2018. on je lociran i uhapšen u trenutku kada je pokušao da pređe granicu i to koristeći falsifikovani pasoš. Lisice mu je je stavila policija Severne Makedonije.

Sudilo mu se u Višem sudu u Beogradu, gde je godinu dana kasnije osuđen na četiri i po godine zatvora. Apelacioni sud je međutim, decembra 2020, ukinuo ovu presudu i naložio novo suđenje. I na ponovljenom suđenju Elek je osuđen na istu zatvorsku kaznu zbog nasilja u porodici i nedozvoljenog držanja oružja, što je kasnije potvrdila i Apelacija.