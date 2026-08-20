OVO JE UHAPŠENI UROŠ NINKOVIĆ, sumnja se da je ubijao za Zvicera: Falsifikovao dokumenta, pa pao na Kritu

UHAPŠEN je Uroš Ninković, od ranije poznat kao izvršilac krivičnih dela.

Foto: V. Mitrić

Prema informacijama, Uroš Ninković je, kako se sumnja, visokopozicionirani pripadnik Kavačko-Vračarskog kriminalnog klana, za koga operativna saznanja ukazuju da je “vojnik-ubica”, za kog postoji sumnja da je ubijao za račun Marka Đorđevica Markiđanija i Radoja Zvicera.

Kako saznajemo, Ninković je prilikom privođenja imao falsifikovana lična dokumenta Česke Republike i Bosne i Hercegovine, a za njim je bila raspisana i poternica na nacionalnom nivou zbog krivičnog dela Falsifikat, od strane PU za grad Beograd.

Srpska policija nastavlja operativnu saradnju sa Nacionalnim biroom Interpola Atina, povodom hapšenja ozbiljnog kriminalca na Kritu, dok grčka policija istražuje, između ostalog, koji je bio motiv njegovog boravka na Kritu.

(Telegraf.rs)