Zločin

ZAPLENJENO VIŠE OD 300 KILOGRAMA NARKOTIKA: Direktor policije Dragan Vasiljević u Policijskoj upravi u Novom Sadu

Ljiljana Preradović

18. 08. 2026. u 14:56

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BEZBEDNOST na području Novog Sada je zadovoljavajuća, a u prvih šest meseci 2026. godine, evidentirana su 4.192 krivična dela što je za devet odsto manje u odnosu na isti period prošle godine. Takođe je zaplenjeno više od 300 kilograma opojnih droga, što potvrđuje kontinuiran i posvećen rad policijskih službenika na očuvanju bezbednosti građana i imovine.

ЗАПЛЕЊЕНО ВИШЕ ОД 300 КИЛОГРАМА НАРКОТИКА: Директор полиције Драган Васиљевић у Полицијској управи у Новом Саду

FOTO:MUP

To je istaknuto  prilikom posete direktora policije generala policije Dragana Vasiljevića Policijskoj upravi u Novom Sadu, gde je sa rukovodstvom Uprave razgovarao o stanju bezbednosti na području Južnobačkog upravnog okruga, rezultatima rada i najvažnijim bezbednosnim izazovima.

FOTO:MUP

Na radnom sastanku rukovodstvo Policijske uprave upoznalo je direktora policije sa najznačajnijim rezultatima rada, realizovanim akcijama i merama preduzetim na suzbijanju kriminaliteta, posebno u oblasti borbe protiv uličnog kriminala, imovinskih delikata i trgovine narkoticima, kao i na unapređenju bezbednosti saobraćaja.

FOTO:MUP

Direktor policije Dragan Vasiljević istakao je da će pripadnici Policijske uprave u Novom Sadu imati punu podršku rukovodstva Ministarstva unutrašnjih poslova u daljem unapređenju rada, jačanju operativnih kapaciteta i stvaranju još bezbednijeg okruženja za sve građane.

FOTO:MUP

Tokom sastanka razgovarano je i o kadrovskim i materijalno-tehničkim kapacitetima, kao i o mogućnostima za njihovo dalje unapređenje, sa ciljem još efikasnijeg odgovora policije na sve bezbednosne izazove.

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