OBAVLJENA OBDUKCIJA STRADALOG MUŠKARCA: Smederevsko tužilaštvo ispituje okolnosti požara u nasdelju Plavinac

POVODOM događaja od 4.jula u Beogradu kada su D.C. i M.J. u parku zadobili telesne povrede, beogradsko Treće osnovno javno tužilaštvo je podnelo optužni predlog protiv V.B. (21), D.R. (rođen 2005. godine) i Đ.M. ( 20) zbog sumnje da su izvršili krivično delo Učestvovanje u grupi lica koja je izvršila krivično delo iz člana 349 stav 1 Krivičnog zakonika, protiv N.R. ( 22) zbog sumnje da je izvršio krivično delo Učestvovanje u grupi lica koja je izvršila krivično delo uz člana 349 stav 2 u vezi stava 1 Krivičnog zakonika i protiv J.B. ( 28) zbog sumnje da je izvršio krivično delo Pomoć učiniocu posle izvršenog krivičnog dela iz člana 333 stav 1 Krivičnog zakonika.