Zločin

OBAVLJENA OBDUKCIJA STRADALOG MUŠKARCA: Smederevsko tužilaštvo ispituje okolnosti požara u nasdelju Plavinac

Јелена Илић
Jelena Ilić

18. 08. 2026. u 10:51

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Povodom požara do koga je došlo u popodnevnim časovima dana 17. avgusta 2026. godine u Smederevu, u naselju Plavinac, na otvorenom prostoru, a u kojem je smrtno stradao M.J. iz Smedereva (70), Više javno tužilaštvo u Smederevu, u saradnji sa nadležnom policijskom upravom i Odeljenjem za vanredne situacije, preduzima sve neophodne radnje u cilju utvrđivanja svih činjenica i okolnosti ovog događaja, saopštili su iz VJT Smederevo.

ОБАВЉЕНА ОБДУКЦИЈА СТРАДАЛОГ МУШКАРЦА: Смедеревско тужилаштво испитује околности пожара у насдељу Плавинац

foto Grad Smederevo.jpg

Na licu mesta obavljen je uviđaj radi utvrđivanja uzroka požara, a po nalogu dežurnog javnog tužioca izvršena je obdukcija preminulog.

Požar je, kako saopštava VJT,  zahvatio površinu od oko 50 ari sitnog rastinja i suve trave.

U toku je prikupljanje i analiza svih relevantnih dokaza i podataka, nakon čega će biti doneta odluka o daljem postupanju.

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