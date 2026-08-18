OBAVLJENA OBDUKCIJA STRADALOG MUŠKARCA: Smederevsko tužilaštvo ispituje okolnosti požara u nasdelju Plavinac
Povodom požara do koga je došlo u popodnevnim časovima dana 17. avgusta 2026. godine u Smederevu, u naselju Plavinac, na otvorenom prostoru, a u kojem je smrtno stradao M.J. iz Smedereva (70), Više javno tužilaštvo u Smederevu, u saradnji sa nadležnom policijskom upravom i Odeljenjem za vanredne situacije, preduzima sve neophodne radnje u cilju utvrđivanja svih činjenica i okolnosti ovog događaja, saopštili su iz VJT Smederevo.
Na licu mesta obavljen je uviđaj radi utvrđivanja uzroka požara, a po nalogu dežurnog javnog tužioca izvršena je obdukcija preminulog.
Požar je, kako saopštava VJT, zahvatio površinu od oko 50 ari sitnog rastinja i suve trave.
U toku je prikupljanje i analiza svih relevantnih dokaza i podataka, nakon čega će biti doneta odluka o daljem postupanju.
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