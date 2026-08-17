Zločin

OPERATIVNI ŠTAB: U Srbiji danas 45 požara, najteža situacija u Deliblatskoj peščari i na Stolovima

Предраг Стојковић
Predrag Stojković

17. 08. 2026. u 20:20

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NA teritoriji 23 lokalne samouprave danas je bilo aktivno 45 požara na otvorenom prostoru, a i dalje je najteža situacija u Deliblatskoj peščari, gde se požar prostire na više od 3.500 hektara, kao i na planini Stolovi kod Kraljeva, gde najveći izazov predstavlja izrazito nepristupačan i kameni teren, navedeno je u izveštaju koji su nadležni organi dostavili Operativnom timu Republičkog štaba za vanredne situacije.

ОПЕРАТИВНИ ШТАБ: У Србији данас 45 пожара, најтежа ситуација у Делиблатској пешчари и на Столовима

Foto: MUP

Vatrogasno-spasilačke ekipe Sektora za vanredne situacije i pripadnici drugih nadležnih organa nastavili su aktivnosti na gašenju i suzbijanju požara u Deliblatskoj peščari, gde situaciju dodatno otežava konfiguracija terena i jak vetar, saopšteno je iz Vlade Srbije.

Na gašenju požara angažovano je više od 330 pripadnika različitih službi.

Deliblatsku peščaru danas su obišli ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Dragan Glamočić, koji je istakao da se vatrogasci bore za svako drvo, domaćinstvo i svaki život i da je najvažnije što su uspeli da zaštite živote građana i njihovu imovinu, kao i ministarka zaštite životne sredine Sara Pavkov, koja je najavila da za nedelju dana očekuje prvi predlog plana obnove za period 2027-2030, kako bi se što pre započele pripreme za sanaciju Deliblatske peščare.

Usled dugog perioda nepovoljnih vremenskih prilika, suše i visokih temperatura, nivo Dunava kod Bezdana i Bogojeva je u padu, a prema prognozi Republičkog hidrometerološkog zavoda u narednim danima očekuje se dalji pad.

Vrednost vodostaja kod Bezdana jutros je iznosila -155 santimetara, a kod Bogojeva -91 santimetar. Prema prognozi RHMZ, do 20. avgusta na većini hidroloških stanica uzvodno od Novog Sada očekuje se dodatni pad vodostaja za oko 10-12 santimetara, nakon čega se prognozira stagnacija i manji porast vodostaja.

Nastavljene su aktivnosti kod crpnih stanica "Bezdan" i "Bogojevo" na podizanju nivoa vode u Hidrosistem Dunav-Tisa-Dunav, a u cilju obezbeđivanja dovoljne količine vode pojačana je kontrola zahvatanja vode.

Prema dostavljenim informacijama, vodosnabdevanje građana na teritoriji Republike Srbije odvija se uz pojavu pojedinačnih lokalnih poremećaja, a u većem delu zemlje nema restrikcija vode.

Stabilno je i snabdevanje električnom energijom, a nadležni organi Elektromreže Srbije i Elektroprivrede Srbije prate stanje vodostaja na rekama i situaciju sa požarima u pogledu zaštite energetske infrastrukture.

Budući da je Mađarska započela radone na pregrađivanju Dunava radi preusmeravanja dela vode kako bi se lakše hladio reaktor nuklearne elektrane Pakš, nadležni organi prate eventualni uticaj ovih promena na vodostaj u Srbiji i uticaj na vodni saobraćaj i transport robe plovnih putem.

(Tanjug)

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