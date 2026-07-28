MISTERIJA UBISTVA ADVOKATA MIŠE OGNJANOVIĆA (56): Zločin nije rešen punih osam godina
NI posle osam godina od ubistva poznatog srpskog advokata Dragoslava Miše Ognjanovića (56) ne zna se ko je te kobne letnje večeri, 28. jula 2018, bez milosti i naočigled njegovog sina Petra pucao u njega na kućnom pragu.
Istragu ovog zločina, prema tvrdnjama dvojice visokih rukovodilaca MUP Srbije, opstruirale su njihove kolege, ali i Tužilaštvo za organizovani kriminal. Ostaje pitanje da li se u tim izjavama istražitelja, krije razlog što je ovo smaknuće i dalje nerasvetljeno.
Klupko zločina počelo je da se odmotava na suđenju bivšem sekretaru MUP Srbije Dijani Hrkalović i njenim bliskim saradnicima. Jedan od njih, Dejan Milenković, svojevremeno prvi čovek Službe za specijalne istražne metode (SSIM, odnosno "mala BIA", prim.aut.) UKP MUP Srbije, "prozvao" je tužioca u tom postupku Milenka Mandića da je "kriv" što ubistvo Ognjanovića nije razrešeno.
- Mladić, Strahinja Marković iz Resnika bio je saučesnik u ubistvu i želeo je da postane zaštićeni svedok i otkrije sve detalje, ali je kasnije i on likvidiran - izjavio je Milenković, a javnost je prvi put čula za postojanje takvog svedoka.
Optuženi Milenković je mesec dana ranije izneo i tvrdnju da je postupajući tužilac u ovom predmetu, nezakonito postupao u istrazi povodom ubistva advokata Ognjanovića, jer je znao da postoji saučesnik u ovom zločinu koji je želeo da postane zaštićeni svedok, a koji je kasnije ubijen.
Bio na merama policije
TOKOM svog svedočenja u Specijalnom sudu u Beogradu, Dragoslav Damjanović je ispričao i da je u trenutku ubistva advokat Ognjanović bio na merama policije, koja je tada sarađivala sa kolegama iz Holandije. Tajno su praćeni i prisluškivani ljudi bliski Luki Bojoviću. Pored Ognjanovića, na ovim merama je bio i Dragoslav Miloradović, Bojovićev kum.
- Taj saučesnik (Strahinja Marković, prim.aut.) je kupio automobil, koji je kasnije dao osobama, koje su ubile Ognjanovića - rekao je Milenković.
Tužilac Mandić je negirao Milenkovićeve tvrdnje nazivajući ih "grubim neistinama". Nekoliko meseci kasnije, međutim, juna ove godine, pojavio se novi svedok - visoki pripadnik MUP Srbije - Dragoslav Damjanović, i na istom suđenju, ne samo da je potvrdio postojanje svedoka, već je bio još direktniji:
- Lično sam razgovarao sa tim svedokom. Rekao je da je pomogao u pripremi ubistva Ognjanovića. Spomenuo je i ko su pojedini izvršioci. Taj isti dan smo o tome upoznali načelnika beogradske policije Milana Stanića, sutradan smo obavestili tužioca Mandića, kao i glavnog tužioca za organizovani kriminal Mladena Nenadića. Bio je dogovor da se sutradan vidimo i dogovorimo šta i kako dalje. Tužilac Mandić se, međutim, nije javio. Ja sam o tome obavestio sve starešine. Do ministra Nebojše Stefanovića. Pismeno. Niko mi nije odgovorio. I to neodgovaranje sam razumeo kao odgovor. Kao upozorenje. Svedoka sam preko njegovog oca upozorio da se skloni.
Damjanović, u to vreme član radne grupe MUP Srbije - "Mangusta", koja je rasvetljavala brojne likvidacije u Beogradu, tvrdio je da je neodgovaranje starešina shvatio i kao upozorenje sebi, odnosno da ne radi na slučaju ubistva Ognjanovića.
- Bivši načelnik beogradske policije Veselin Milić i nekadašnji prvi čovek SSIM Tomislav Radovanović su sprečavali moj operativni rad u istrazi ubistva advokata Ognjanovića! U ovom slučaju postojao je i osumnjičeni - kandidat za zaštićenog svedoka, koji je pristao da sarađuje sa policijom i tužilaštvom, ali do toga nije došlo i smatram da je on, u međuvremenu, ubijen (od 2020. se vodi kao nestao, prim.aut.).
Na ove Damjanovićeve tvrdnje reagovali su i tužilac Mandić i okrivljeni Milenković. Tužilac je tvrdio da većina navoda svedoka nije tačna, dok je optuženi Milenković ponovo upozorio na "jačinu i ozbiljnost kriminalne grupe", koja je ubila Ognjanovića.
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