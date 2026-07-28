Zločin

MISTERIJA UBISTVA ADVOKATA MIŠE OGNJANOVIĆA (56): Zločin nije rešen punih osam godina

З. К. Ускоковић

28. 07. 2026. u 07:00

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NI posle osam godina od ubistva poznatog srpskog advokata Dragoslava Miše Ognjanovića (56) ne zna se ko je te kobne letnje večeri, 28. jula 2018, bez milosti i naočigled njegovog sina Petra pucao u njega na kućnom pragu.

МИСТЕРИЈА УБИСТВА АДВОКАТА МИШЕ ОГЊАНОВИЋА (56): Злочин није решен пуних осам година

Foto: I. Marinković/ Z.Jovanović

Istragu ovog zločina, prema tvrdnjama dvojice visokih rukovodilaca MUP Srbije, opstruirale su njihove kolege, ali i Tužilaštvo za organizovani kriminal. Ostaje pitanje da li se u tim izjavama istražitelja, krije razlog što je ovo smaknuće i dalje nerasvetljeno.

Klupko zločina počelo je da se odmotava na suđenju bivšem sekretaru MUP Srbije Dijani Hrkalović i njenim bliskim saradnicima. Jedan od njih, Dejan Milenković, svojevremeno prvi čovek Službe za specijalne istražne metode (SSIM, odnosno "mala BIA", prim.aut.) UKP MUP Srbije, "prozvao" je tužioca u tom postupku Milenka Mandića da je "kriv" što ubistvo Ognjanovića nije razrešeno.

- Mladić, Strahinja Marković iz Resnika bio je saučesnik u ubistvu i želeo je da postane zaštićeni svedok i otkrije sve detalje, ali je kasnije i on likvidiran - izjavio je Milenković, a javnost je prvi put čula za postojanje takvog svedoka.

Optuženi Milenković je mesec dana ranije izneo i tvrdnju da je postupajući tužilac u ovom predmetu, nezakonito postupao u istrazi povodom ubistva advokata Ognjanovića, jer je znao da postoji saučesnik u ovom zločinu koji je želeo da postane zaštićeni svedok, a koji je kasnije ubijen.

Bio na merama policije

TOKOM svog svedočenja u Specijalnom sudu u Beogradu, Dragoslav Damjanović je ispričao i da je u trenutku ubistva advokat Ognjanović bio na merama policije, koja je tada sarađivala sa kolegama iz Holandije. Tajno su praćeni i prisluškivani ljudi bliski Luki Bojoviću. Pored Ognjanovića, na ovim merama je bio i Dragoslav Miloradović, Bojovićev kum.

Obojica su ubrzo ubijena. Miloradović je likvidiran krajem maja 2018. ispred svoje perionice na Karaburmi, a samo dva meseca kasnije usmrćen je i Ognjanović. Bojoviću je nekoliko godina ranije ubijen i rođeni brat, a svi ovi zločini tumačeni su kao osveta njemu.

- Taj saučesnik (Strahinja Marković, prim.aut.) je kupio automobil, koji je kasnije dao osobama, koje su ubile Ognjanovića - rekao je Milenković.

Tužilac Mandić je negirao Milenkovićeve tvrdnje nazivajući ih "grubim neistinama". Nekoliko meseci kasnije, međutim, juna ove godine, pojavio se novi svedok - visoki pripadnik MUP Srbije - Dragoslav Damjanović, i na istom suđenju, ne samo da je potvrdio postojanje svedoka, već je bio još direktniji:

- Lično sam razgovarao sa tim svedokom. Rekao je da je pomogao u pripremi ubistva Ognjanovića. Spomenuo je i ko su pojedini izvršioci. Taj isti dan smo o tome upoznali načelnika beogradske policije Milana Stanića, sutradan smo obavestili tužioca Mandića, kao i glavnog tužioca za organizovani kriminal Mladena Nenadića. Bio je dogovor da se sutradan vidimo i dogovorimo šta i kako dalje. Tužilac Mandić se, međutim, nije javio. Ja sam o tome obavestio sve starešine. Do ministra Nebojše Stefanovića. Pismeno. Niko mi nije odgovorio. I to neodgovaranje sam razumeo kao odgovor. Kao upozorenje. Svedoka sam preko njegovog oca upozorio da se skloni.

Foto: Z.Jovanović

Damjanović, u to vreme član radne grupe MUP Srbije - "Mangusta", koja je rasvetljavala brojne likvidacije u Beogradu, tvrdio je da je neodgovaranje starešina shvatio i kao upozorenje sebi, odnosno da ne radi na slučaju ubistva Ognjanovića.

- Bivši načelnik beogradske policije Veselin Milić i nekadašnji prvi čovek SSIM Tomislav Radovanović su sprečavali moj operativni rad u istrazi ubistva advokata Ognjanovića! U ovom slučaju postojao je i osumnjičeni - kandidat za zaštićenog svedoka, koji je pristao da sarađuje sa policijom i tužilaštvom, ali do toga nije došlo i smatram da je on, u međuvremenu, ubijen (od 2020. se vodi kao nestao, prim.aut.).

Na ove Damjanovićeve tvrdnje reagovali su i tužilac Mandić i okrivljeni Milenković. Tužilac je tvrdio da većina navoda svedoka nije tačna, dok je optuženi Milenković ponovo upozorio na "jačinu i ozbiljnost kriminalne grupe", koja je ubila Ognjanovića.

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