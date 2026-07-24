DONI UBIO VERU ZBOG LJUBOMORE? Ovo je Amerikanac koji je presudio Srpkinji u Dalasu, pa njeno telo ostavio u automobilu

SRPKINjA Vera Pitulić (41), rodom iz sela Uzići kod Požege, nađena je mrtva u utorak uveče u napuštenom automobilu u Dalasu u SAD, a policija države Teksas je zbog sumnje da je počinio zločin, uhapsila njenog emotivnog partnera, za kojeg se navodi da se zove Doni N. B. (38).

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Zasada, nijedan medij u SAD, nije objavio informaciju o ubistvu. Prema onome što smo saznali, tamošnja policija ne izdaje bilo kakvo saopštenje prvih nekoliko dana, kako se time ne bi narušila istraga.

Nestanak majke dvoje maloletne dece prijavljen je u subotu, 18. jula, pošto niko od njenih najbližih sa njom nije uspeo da stupi u kontakt. Međutim, zbog zakonskih procedura u SAD, policija je potragu za njom pokrenula posle 24 sata. Dva dana kasnije, njeno beživotno telo nađeno je u automobilu. Prema prvim informacijama, na njemu su uočene brojne povrede, koje su, najverovatnije, dovele do smrtnog ishoda.

Sahrana u rodnim Uzićima VERA će biti sahranjena u Uzićima, a prijatelji i rodbina sakupljaju novac za transport njenih posmrtnih ostataka u rodnu Srbiju. Porodica će narednih dana otvoriti namenski račun za prikupljanje pomoći, dok se istovremeno akcija prikupljanja sredstava organizuje i među Verinim prijateljima u SAD. Prema rečima njenog rođaka, Velimira Pitulića, za transport je potrebno oko 40.000 evra.

Među prvima, nakon što su pokrenuli potragu, policija je ispitala njenog partnera, ali on je tada tvrdio da ne zna gde se Vera nalazi i da je nije video od subote, kada su zajedno bili na nekoj žurci. Pošto je, kako saznajemo, utvrđeno da je njen telefon poslednji put korišćen u njegovoj kući, policija je dobila nalog za njegovo privođenje.

Velimir Pitulić, Verin rođak za "Novosti" je juče izjavio da je porodica za tragediju saznala pre tri dana, oko 17 časova, kada su s njima kontaktirali njeni prijatelji iz SAD.

Foto: Fejsbuk

- Vera je pre 14 godina otišla u Ameriku - kaže Velimir. - Bila je udata za Egipćanina, ali se kasnije razvela od njega, a iz tog braka ima dvoje dece. Prema informacijama koje smo dobili od njenih prijatelja, u noći između petka i subote bila je sa partnerom Amerikancem na jednoj zabavi, dok su deca bila kod oca. Kada nisu uspeli da stupe u kontakt sa njom, prijatelji su prijavili njen nestanak policiji. Pošto je kod njih pravilo da prođe 24 sata od prijave nestanka, oni su potragu počeli tek u nedelju.

Vera je, kako dalje navodi, nađena mrtva u automobilu:

- Potvrđeno nam je da je muškarac koji je te večeri bio sa njom uhapšen. Rečeno nam je da je Vera preminula od posledica teških telesnih povreda. Ostale okolnosti slučaja utvrđuju istražni organi.

Prema njegovim rečima, od prijatelja su dobili određene informacije o događajima koji su prethodili njenom nestanku.

Beograđanku usmrtio muž SREDINOM decembra prošle godine u SAD je na kaznu doživotnog zatvora osuđen Brajan Volš, zbog ubistva supruge Ane, rođene Beograđanke, 1. januara 2023. u porodičnoj kući u gradu Kohaset u državi Masačusets. Brajan je nakon ubistva, isekao Anino telo i spakovao ga u kese, koje je zatim bacio u nekoliko kontejnera. Foto: Fejsbuk On je na suđenju negirao da je ubio Anu, tvrdeći da ju je zatekao mrtvu u krevetu, a da je telo raskomadao, jer je mislio da mu niko neće verovati da je preminula zadesnom smrću. Izjasnio se krivim samo za ometanje policijske istrage i ilegalno premeštanje tela.

- Verin partner je, navodno, bio pijan na toj zabavi, bio je ljubomoran i svađali su se, pa je ona insistirala da odu - nastavlja Velimir. - Zajedno su otišli. Policija je otkrila da je njen telefon poslednji put korišćen u njegovoj kući. Još ne znamo detalje, niti šta se tačno dogodilo. Ne znamo ni da li je ubio u automobilu, ili u kući, pa telo premestio da bi prikrio tragove zločina. Znamo samo da nje više nema i da ništa ne može da je vrati.

Velimir ističe da je Vera bila vesela žena, puna života:

- Nikada se nije žalila da ima probleme sa partnerom, niti je bilo šta nagovestilo tragediju. Nikada nam nije rekla da joj treba bilo kakva pomoć. Ovo je veliki šok za celu porodicu. Poslednji put je u Uzićima bila prošle godine, kada je došla na sahranu svog oca. Ima dvojicu braće. Jednog od njih, vest o tragediji zatekla je u Nemačkoj, odakle je krenuo ka Srbiji kako bi sa porodicom organizovao transport tela i sahranu. Uteha za ovozemaljski život koji ti je oduzet.