DAN ŽALOSTI U NIŠU: Zastave ne pola koplja zbog pogibije sugrađanke koja je stradala vraćajući se sa Ostroga
U NIŠU je danas Dan žalosti povodom smrti J.S. (21) iz Niša, koja je poginula u saobraćajnoj nesreći u Crnoj Gori.
Zastave u Nišu su spuštene na pola koplja, a svi muzički i drugi zabavni programi su odloženi.
Gradsko veće Niša donelo je odluku da 15. jul bude proglašen za Dan žalosti povodom smrti J.S., a Grad Niš ponudio je svu potrebnu pomoć porodici stradale devojke i porodicama ostalih putnika koji su povređeni u saobraćajnoj nesreći 12. jula, kada su se vraćali sa Ostroga u Crnoj Gori.
- Kabinet gradonačelnika Niša je u stalnom kontaktu sa Ambasadom Srbije u Crnoj Gori i Ministarstvom inostranih poslova koji od prvog trenutka pomažu porodicama - navedeno je u saopštenju objavljenom na sajtu Grada Niša.
Dodaje se da Grad Niš zajedno sa Univerzitetskim kliničkim centrom, Ministarstvom inostranih poslova i Ambasadom Srbije u Crnoj Gori stavlja sve raspoložive resurse kako bi povređeni putnici bili prevezeni do Niša.
Kako je navedeno, na raspolaganju je i avion Vlade Srbije, medicinski helikopter i medicinski saniteti UKC-a Niš koji čekaju dalja uputstva nadležnih.
Dvadesetjednogodišnja devojka poginula je u saobraćajnoj nesreći koja se dogodila u nedelju u Crnoj Gori u mestu Lipci, na magistralnom putu Lipci - Grahovo, dok je 16 osoba povređeno. Saobraćajna nesreća dogodila se kada su se turisti vraćali sa Ostroga.
(Tanjug)
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