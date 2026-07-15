Zločin

DAN ŽALOSTI U NIŠU: Zastave ne pola koplja zbog pogibije sugrađanke koja je stradala vraćajući se sa Ostroga

В. Н.

15. 07. 2026. u 08:37

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U NIŠU je danas Dan žalosti povodom smrti J.S. (21) iz Niša, koja je poginula u saobraćajnoj nesreći u Crnoj Gori.

ДАН ЖАЛОСТИ У НИШУ: Заставе не пола копља због погибије суграђанке која је страдала враћајући се са Острога

Foto: Patrola policije CG

Zastave u Nišu su spuštene na pola koplja, a svi muzički i drugi zabavni programi su odloženi.

Gradsko veće Niša donelo je odluku da 15. jul bude proglašen za Dan žalosti povodom smrti J.S., a Grad Niš ponudio je svu potrebnu pomoć porodici stradale devojke i porodicama ostalih putnika koji su povređeni u saobraćajnoj nesreći 12. jula, kada su se vraćali sa Ostroga u Crnoj Gori.

- Kabinet gradonačelnika Niša je u stalnom kontaktu sa Ambasadom Srbije u Crnoj Gori i Ministarstvom inostranih poslova koji od prvog trenutka pomažu porodicama - navedeno je u saopštenju objavljenom na sajtu Grada Niša.

Dodaje se da Grad Niš zajedno sa Univerzitetskim kliničkim centrom, Ministarstvom inostranih poslova i Ambasadom Srbije u Crnoj Gori stavlja sve raspoložive resurse kako bi povređeni putnici bili prevezeni do Niša. 

Kako je navedeno, na raspolaganju je i avion Vlade Srbije, medicinski helikopter i medicinski saniteti UKC-a Niš koji čekaju dalja uputstva nadležnih.

Dvadesetjednogodišnja devojka poginula je u saobraćajnoj nesreći koja se dogodila u nedelju u Crnoj Gori u mestu Lipci, na magistralnom putu Lipci - Grahovo, dok je 16 osoba povređeno. Saobraćajna nesreća dogodila se kada su se turisti vraćali sa Ostroga.

(Tanjug)

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