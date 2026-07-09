Zločin

PUCNJAVI PRETHODILA SVAĐA: Novi detalji drame u Šapcu, poznato u kakvom je stanju Milan Ostojić

В. М./З.У.

09. 07. 2026. u 10:00 >> 10:23

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MILAN Ostojić Sandokan je operisan na VMA, gde je sinoć stigao iz šabačke bolnice. Van je životne opasnosti.

ПУЦЊАВИ ПРЕТХОДИЛА СВАЂА: Нови детаљи драме у Шапцу, познато у каквом је стању Милан Остојић

Foto: N. Živanović

Kako saznaju "Novosti" došlo je do verbalnog sukoba njegovih sinova sa nekim momcima. Milan je došao da ih razvadi i smiri.

Jedan od momaka je izvadio pištolj, Milan mu je rekao samo - Ostavi to!

Mladić nije poslušao, već je ispalio hice ka Ostojiću, koji je dovezen u bolnicu, koja je u blizini.

Zna se identitet osumnjičenog za pucanje. Čulo se da su u pitanju bili verbalni sukobi koji su "čisto mladalačkog tipa, koji nemaju nikakve veze sa poslovima s druge strane zakona".

Očekuje se saopštenje policije.

Prema našim saznanjima Sandokan je upucan u leđa. Osumnjičeni je ispalio veći broj metaka iz pištolja, a jedan metak je prošao kroz telo i izašao u predelu stomaka.

Tačan motiv pucnjave i ranjavanja biće utvrđen tokom istrage.

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