PUCNJAVI PRETHODILA SVAĐA: Novi detalji drame u Šapcu, poznato u kakvom je stanju Milan Ostojić
MILAN Ostojić Sandokan je operisan na VMA, gde je sinoć stigao iz šabačke bolnice. Van je životne opasnosti.
Kako saznaju "Novosti" došlo je do verbalnog sukoba njegovih sinova sa nekim momcima. Milan je došao da ih razvadi i smiri.
Jedan od momaka je izvadio pištolj, Milan mu je rekao samo - Ostavi to!
Mladić nije poslušao, već je ispalio hice ka Ostojiću, koji je dovezen u bolnicu, koja je u blizini.
Zna se identitet osumnjičenog za pucanje. Čulo se da su u pitanju bili verbalni sukobi koji su "čisto mladalačkog tipa, koji nemaju nikakve veze sa poslovima s druge strane zakona".
Očekuje se saopštenje policije.
Prema našim saznanjima Sandokan je upucan u leđa. Osumnjičeni je ispalio veći broj metaka iz pištolja, a jedan metak je prošao kroz telo i izašao u predelu stomaka.
Tačan motiv pucnjave i ranjavanja biće utvrđen tokom istrage.
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