BAJINA FITNES NARUKVICA KLJUČ ZA NASTAVAK ISTRAGE? VJT proverava da li delovi tela u zabetoniranom buretu pripadaju Aleksandru Nešoviću

BURE sa delovima ljudskog tela, prelivenih betonom, nađeno je juče u okolini Inđije, u ataru sela Jarkovci, a prema nezvaničnim informacijama reč je o ostacima Aleksandra Nešovića Baje.

Konačna potvrda znaće se posle DNK analize. Policija i tužilaštvo su, tako, posle gotovo osam dana stavili tačku na potragu za nestalim Nešovićem, koji je 12. maja smrtno ranjen u kamin sali restorana "27" na beogradskom Senjaku.

U selu Jarkovci juče po podne započet je i uviđaj, dok je telo prebačeno u Beograd, na Institut za sudsku medicinu na obdukciju. Prvi nalazi ukazuju da je reč o Nešoviću, jer se garderoba podudara sa opisom odeće, koju je on nosio kritične noći.

Tragovi zločina nađeni u "hjundaiju"

Tokom obdukcije biće utvrđeno tačno sa koliko je metaka Nešović pogođen, jer su tokom uviđaja u lokalu nađene dve čaure, ali nije poznato koliko je tačno metaka ispaljeno. Zna se da je korišćena municija HP devet milimetara, ali se još nagađa da li je korišćen jedan ili dva pištolja.

U trenutku smrtnog ranjavanja, Aleksandar Nešović Baja je na ruci imao i fitnes narukvicu, koja je bila povezana sa mobilnim telefonom, očitavala njegove vitalne parametre i podatke slala kao mejl poruke. Poslednji put, otkucaji srca, ali i ostale informacije, prosleđene su računaru u 02.47, 13. maja, odnosno tri i po sata pošto se, kako se sumnja, čuo mobilnim sa jednim od prijatelja.

Na teret teško ubistvo TUŽILAŠTVO tvrdi da je teško ubistvo počinjeno na podmukao način, a kao direktni izvršioci označeni su Saša V., zvani Boske, i Mario S. Zbog ovog događaja uhapšen je i sada već bivši načelnik beogradske policije Veselin Milić, kao i trojica pripadnika njegovog obezbeđenja, inače policijski službenici - Boban M., Savo S. i Petko P. Oni se sumnjiče za neprijavljivanje krivičnog dela i učinioca tog dela, kao i pomoć učiniocu posle izvršenog zločina.

Iza rešetaka je i bliski rođak Saše V. - Dejan S., koji se tereti, takođe, za pomoć učiniocima u uklanjanju tragova, ali i da im je pomagao tokom bekstva. U pritvoru su i vlasnik restorana "27" Nikola L. i konobar Vuk Š. i to prvi zbog sumnje da nije prijavio krivično delo, dok se drugi tereti za pomoć u uklanjanju tragova.

U kućnom pritvoru je Danka V., supruga Saše V., koja je, kako je opisano u rešenju o sprovođenju istrage, donela pištolj kritične noći i predala ga Mariju S., a on njenom mužu.

Prema saopštenju Višeg javnog tužilaštva u Beogradu (VJT), do pucnjave u restoranu "27" u naselju Senjak došlo je u peridou od 23.00 sata i ponoći. Nešovićev nestanak prijavila je njegova nevenčana supruga J. M. sutradan, 13. maja, oko 16 časova. Policija je odmah krenula sa proverama i posle prvih indicija da je reč o krivičnom delu, u istragu se uključio VJT.

Dežurni tužilac je sa inspektorima započeo uviđaj iste noći, u 21.09.

Istraga se trenutno vodi protiv 10 osoba zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili različita krivična dela, u vezi sa ubistvom Aleksandra Nešovića. Privremeno su oduzeti 24 telefona, dva laptopa, desktop računar, dva risivera, tri hard diska i 10 vozila.