NOVI DETALJI TRAGEDIJE KOD NOVOG PAZARA: Stradali muž, žena i njen brat, dve osobe u kritičnom stanju (FOTO)
U STRAVIČNOM sudaru "golfa" kojim je upravljao 19-godišnjak i "opel astre" na putu Novi Pazar–Raška poginule su četiri osobe, dok su dve teško povređene i nalaze se u bolnici.
U saobraćajnoj nesreći koja se dogodila sinoć pola sata pre ponoći na magistralnom putu Novi Pazar–Raška, u prigradskom naselju Piloreti, poginule su četiri osobe, dok su dve teško povređene i nalaze se u bolnici. Kako se nezvanično saznaje, u vozilu u koje je udario "golf" kojim je upravljao tinejdžer (19) bila je porodica. Stradali su muž, žena i njen brat, dok je četvrta osoba iz vozila teško povređena.
Prema nezvaničnim informacijama, do nesreće je došlo kada su se direktno sudarili automobili marke "golf 7" novopazarskih tablica i "opel astra" iz Raške.
Navodno, vozač golfa B. K. (19) krećući se iz pravca Novog Pazara prema Raški, pokušao je da pretekne više vozila.
Kako se može videti na najnovijim fotografijama sa lica mesta, vozila su potpuno smrskana. Od siline udarca oba vozila su se okrenula, a srča je bila svuda po putu.
Prema prvim informacijama, do sudara je došlo kada je vozač "golfa" (19) krenuo da pretiče kolonu vozila i direktno se sudario sa "opel astrom".
(Blic)
BONUS VIDEO:
Preporučujemo
TROJE MRTVIH: Jeziva nesreća u Novom Pazaru (UZNEMIRUJUĆI VIDEO)
06. 05. 2026. u 06:58
Sudar na putu Novi Pazar-Raška: Učestvovala četiri vozila, ima povređenih
01. 05. 2026. u 21:37
RUSIJA PONOVO BRUJI O IZJAVI VUČIĆA: Reči predsednika o sankcijama udarna vest u ruskim medijima
RUSKA agencija TASS prenosi kao udarnu vest izjavu predsednika Srbije Aleksandra Vučića koji je rekao sinoć da bi, ukoliko bi odlučio da uvede sankcije Rusiji, „izdao dušu naroda“.
06. 05. 2026. u 11:22
Srušio se avion kod glavnog grada: Poginuli svi putnici i pilot
Vazduhoplovna civilna uprava Južnog Sudana saopštila je danas da se srušio avion jugozapadno od glavnog grada Džube, pri čemu je poginulo svih 14 osoba koje su bile u letelici.
27. 04. 2026. u 16:49
"NE DIRAJTE NAM PARADU!" Rusi prete Kijevu moćnim oružjem: "Ako ispalimo 2ili3, to je kao nuklearni udar"
RUSKI predsednik Vladimir Putin upozorio je Kijev da će, ako ukrajinski dronovi pokušaju da pokvare vojnu paradu na Crvenom trgu u Moskvi, u znak odmazde uslediti masovni raketni udar na centar Kijeva.
06. 05. 2026. u 11:53
Komentari (0)