Zločin

NOVI DETALJI TRAGEDIJE KOD NOVOG PAZARA: Stradali muž, žena i njen brat, dve osobe u kritičnom stanju (FOTO)

В.Н.

06. 05. 2026. u 10:21

U STRAVIČNOM sudaru "golfa" kojim je upravljao 19-godišnjak i "opel astre" na putu Novi Pazar–Raška poginule su četiri osobe, dok su dve teško povređene i nalaze se u bolnici.

НОВИ ДЕТАЉИ ТРАГЕДИЈЕ КОД НОВОГ ПАЗАРА: Страдали муж, жена и њен брат, две особе у критичном стању (ФОТО)

Foto: TANJUG/ Aleksandar Nićiforović

U saobraćajnoj nesreći koja se dogodila sinoć pola sata pre ponoći na magistralnom putu Novi Pazar–Raška, u prigradskom naselju Piloreti, poginule su četiri osobe, dok su dve teško povređene i nalaze se u bolnici. Kako se nezvanično saznaje, u vozilu u koje je udario "golf" kojim je upravljao tinejdžer (19) bila je porodica. Stradali su muž, žena i njen brat, dok je četvrta osoba iz vozila teško povređena.

Foto: TANJUG/ Aleksandar Nićiforović

Prema nezvaničnim informacijama, do nesreće je došlo kada su se direktno sudarili automobili marke "golf 7" novopazarskih tablica i "opel astra" iz Raške.

Navodno, vozač golfa B. K. (19) krećući se iz pravca Novog Pazara prema Raški, pokušao je da pretekne više vozila.

Foto: TANJUG/ Aleksandar Nićiforović

Kako se može videti na najnovijim fotografijama sa lica mesta, vozila su potpuno smrskana. Od siline udarca oba vozila su se okrenula, a srča je bila svuda po putu.

Prema prvim informacijama, do sudara je došlo kada je vozač "golfa" (19) krenuo da pretiče kolonu vozila i direktno se sudario sa "opel astrom".

(Blic)

BONUS VIDEO: 

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Presedan nad presedanima! Kina prvi put rekla ne SAD - poruka iz Pekinga odjekuje svetom, hoće li i drugi slediti primer?
Svet

0 0

Presedan nad presedanima! Kina prvi put rekla "ne" SAD - poruka iz Pekinga odjekuje svetom, hoće li i drugi slediti primer?

AMERIČKI admiral Bred Kuper, zapovednik Glavne komande vojske SAD-a (CENTCOM), stoji pred novinarima i suvoparno opisuje ono što se dogodilo noć pre u Ormuskom moreuzu: šest iranskih brzih čamaca je potopljeno, presretnute su krstareće rakete i dronovi, dva američka razarača su u operativnoj funkciji u zalivu, dva trgovačka broda pod pratnjom su uspešno prošla moreuz...

05. 05. 2026. u 11:47

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
Prva ogrebotina na novom automobilu najviše boli: Evo kako da je sprečite

Prva ogrebotina na novom automobilu najviše boli: Evo kako da je sprečite