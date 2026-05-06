NOVI DETALJI TRAGEDIJE KOD NOVOG PAZARA: Stradali muž, žena i njen brat, dve osobe u kritičnom stanju (FOTO)

U STRAVIČNOM sudaru "golfa" kojim je upravljao 19-godišnjak i "opel astre" na putu Novi Pazar–Raška poginule su četiri osobe, dok su dve teško povređene i nalaze se u bolnici.

Foto: TANJUG/ Aleksandar Nićiforović

U saobraćajnoj nesreći koja se dogodila sinoć pola sata pre ponoći na magistralnom putu Novi Pazar–Raška, u prigradskom naselju Piloreti, poginule su četiri osobe, dok su dve teško povređene i nalaze se u bolnici. Kako se nezvanično saznaje, u vozilu u koje je udario "golf" kojim je upravljao tinejdžer (19) bila je porodica. Stradali su muž, žena i njen brat, dok je četvrta osoba iz vozila teško povređena.

Prema nezvaničnim informacijama, do nesreće je došlo kada su se direktno sudarili automobili marke "golf 7" novopazarskih tablica i "opel astra" iz Raške.

Navodno, vozač golfa B. K. (19) krećući se iz pravca Novog Pazara prema Raški, pokušao je da pretekne više vozila.

Kako se može videti na najnovijim fotografijama sa lica mesta, vozila su potpuno smrskana. Od siline udarca oba vozila su se okrenula, a srča je bila svuda po putu.

(Blic)

