Zločin

NOVA ŽRTVA NESREĆE: Još jedna osoba preminula nakon jezivog udesa u Novom Pazaru (FOTO/VIDEO)

В. Н.

06. 05. 2026. u 07:32

JOŠ jedna osoba poginula je iz vozila koje je učestvovalo u sinoćnom stravičnom udesu na magistralnom putu Novi Pazar-Raška, u mestu Piloreti, čime je broj žrtava porastao na četiri.

НОВА ЖРТВА НЕСРЕЋЕ: Још једна особа преминула након језивог удеса у Новом Пазару (ФОТО/ВИДЕО)

Foto: TANJUG/ Aleksandar Nićiforović

Policija je potvrdila da su tri osobe stradale na licu mesta, dok je jedna osoba preminula po prijemu u bolnicu. Još dve osobe su u Opštu bolnicu u Novom Pazaru primljene sa teškim telesnim povredama, potvrđeno je RTS-u.

Težak udes dogodio se oko 23:35 časova kada je došlo do direktnog sudara dva automobila.

Podsetimo, na licu mesta zatečeni su izuzetno teški prizori, a vozila su gotovo potpuno uništena. U intervenciji učestvuju ekipe policije, Hitne pomoći i vatrogasno-spasilačke jedinice koje su pomažu u izvlačenju nastradalih iz olupina.

Uzrok nesreće za sada nije poznat, a više informacija očekuje se nakon zvaničnog izveštaja nadležnih organa.

